Analyse du marché des applications de fitness avec acteurs clés, applications, tendances et prévisions pour 2029

Le marché des applications de fitness devrait croître de 21,30 % pour 2020-2027, des facteurs tels que la lenteur des procédures réglementaires et une installation coûteuse freinant la croissance du marché dans les économies émergentes.

Principaux concurrents clés :

adidas Amérique Inc.

Appster

Fitbit, Inc.

Fitnesskeeper Inc.

Azumio

MyFitnessPal, Inc.

Nike

Noum, Inc.

Sous protection

APPLIQUER INC.

Aaptiv Inc

Appinventiv

Google

Samsung Électronique

TomTom

Lenovo

Grandes applications

Segments :

Par type (application d’entraînement, application de nutrition)

Genre Homme Femme)

Déploiement (Android, IOS, application Windows Fitness)

Plate-forme (téléphones intelligents, tablettes, appareils portables)

Application (surveillance de la santé, surveillance du mode de vie, autres)

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

La demande croissante d’évaluation constante de la santé, la popularité croissante des bracelets et des montres intelligents, l’inclinaison croissante vers la forme physique et la réduction de poids, le taux d’obésité élevé et la commodité, l’utilisation croissante des applications mobiles sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance de l’application de fitness. marché au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, la portée croissante d’ Internet et des smartphones dans les pays émergents créera davantage plusieurs opportunités qui conduiront à la croissance du marché des applications de fitness au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Portée du marché des applications de fitness

Le marché des applications de fitness est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie , Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC) , Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché des applications de fitness sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché a été segmenté en application d’entraînement et application de nutrition. Sur la base du sexe, le marché a été segmenté en hommes et femmes. Sur la base du déploiement, le marché a été segmenté en applications Android, iOS et Windows Fitness. Sur la base de la plate-forme, le marché a été segmenté en téléphones intelligents , tablettes et appareils portables. Sur la base de l’application, le marché a été segmenté en surveillance de la santé, surveillance du mode de vie et autres.

Une application de fitness est une application qui peut être téléchargée sur n’importe quel appareil mobile et utilisée n’importe où pour se mettre en forme. Il est largement utilisé dans plusieurs applications telles que la surveillance du mode de vie, la surveillance de la santé et autres.

