Analyse du Marché des Appareils Portables en Europe avec Croissance attendue au cours de la Période de prévision 2022 à 2029

Analyse du Marché et Aperçu du Marché des Appareils Portables

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché des appareils portables affichera un TCAC d’environ 13,7% pour la période de prévision de 2022 à 2029. La prolifération croissante d’Internet et de smartphones à l’échelle mondiale, l’accent accru mis sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de soins de santé avancées et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des appareils portables.

Les dispositifs portables font référence aux technologies portables intelligentes et électroniques basées sur les dernières technologies et avancées. Ceux-ci sont portés par les clients pour une large gamme de fonctionnalités de surveillance telles que la surveillance du pouls, la surveillance de la fréquence cardiaque, etc. Ceux-ci sont intégrés à des micro-capteurs qui permettent d’enregistrer les informations souhaitées.

L’augmentation de la demande de données de santé en temps réel fournissant des appareils portables sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’accent croissant mis sur les progrès technologiques des soins de santé pour le développement de produits nouveaux et avancés couplés à la prolifération croissante de l’Internet des objets est un autre déterminant de la croissance du marché. Les compétences croissantes en recherche et développement, la gériatrie en constante augmentation, la sensibilisation croissante aux avantages du maintien de la forme physique et l’augmentation du revenu personnel disponible généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et des Appareils Portables

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des appareils portables sont SAMSUNG, Garmin Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Apple Inc., Sony Corporation, HTC Corporation, Fitbit, Inc., Communauté mondiale Xiaomi, ADIDAS AG, Nike, Inc., LG Électronique., Motorola Solutions, Inc., Groupe Fossil, Inc., Google LLC, Polar Electro, Withings, Michael Kors, CASIO AMERICA, INC., TomTom International BV et ASUSTeK Computer Inc. entre autres. consommateurs mondiaux.

** Quelles sont les forces motrices des dispositifs portables mondiaux en Europe?

** Quels facteurs limitent la croissance du marché mondial des appareils portables en Europe ?

** Quelle sera l’ampleur du marché mondial des appareils portables en Europe à l’avenir?

** Dans l’industrie mondiale des appareils portables en Europe, qui sont les grands acteurs ?

** Dans l’industrie mondiale des appareils portables en Europe, quelles sont les méthodologies de vente les plus populaires?

Portée et Taille du Marché des Appareils Portables en Europe

Le marché des appareils portables est segmenté en fonction du type d’appareil, du type de produit, de l’application, de l’industrie et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base du type d’appareil, le marché des appareils portables est segmenté en dispositifs de diagnostic et de surveillance et en dispositifs thérapeutiques. Le segment des dispositifs de diagnostic et de surveillance est sous-segmenté en moniteur de signes vitaux portables, moniteurs fœtaux portables et dispositifs obstétriques et dispositifs de neuro-surveillance. Le segment des moniteurs de signes vitaux portables est en outre divisé en moniteurs de fréquence cardiaque portables, moniteurs d’activité portables, électrocardiographes portables et autres. Le segment des dispositifs de neuro-surveillance est en outre bifurqué en électroencéphalographie et en électromyographie. Le segment des dispositifs thérapeutiques est sous-segmenté en dispositifs de surveillance du glucose / insuline et dispositifs de thérapie respiratoire portables.

Sur la base du produit, le marché des appareils portables est segmenté en vêtements de poignet, lunettes, chaussures, cravates, vêtements corporels et autres.

Sur la base de l’application, le marché des appareils portables est segmenté en sports et fitness, surveillance à distance des patients et soins de santé à domicile.

Concurrence par entreprise: Nous analysons ici la concurrence du marché européen des appareils portables, par prix de l’entreprise, chiffre d’affaires, ventes et part de marché, part de marché, paysage concurrentiel et dernières tendances, fusions, expansions, acquisitions et part de marché des principales entreprises.

