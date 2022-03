Analyse du marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) en Europe, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, opportunités et prévisions jusqu’en 2028 | Hitachi, Ltd., Siemens Healthcare GmbH, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, GENERAL ELECTRIC COMPANY

Le marché européen des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) affichera un TCAC d’environ 6,35 % pour la période de prévision 2021-2028. Prévalence croissante des troubles chroniques, concentration accrue sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption detechnologies santé avancées, concentration croissante sur le remplacement des systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à faible champ par des systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de haut niveau ) et l’augmentation des dépenses consacrées au santé , en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Téléchargez un exemple exclusif de rapport (PDF de 350 pages) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-magnetic-resonance-imaging-mri-devices-market

Scénario de marché

Les appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont les dispositifs médicaux utilisés dans l’imagerie non invasive du corps. L’imagerie non invasive est réalisée dans le but de diagnostiquer toute maladie en générant une photographie anatomique précise et à haute résolution.

La recrudescence de la sensibilisation des gens au diagnostic précoce d’une maladie dans le monde est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’attention croissante portée aux avancées technologiques en matière de soins de santé, associée à l’augmentation de la population gériatrique, est un autre déterminant de la croissance du marché. Les innovations technologiques croissantes dans les techniques de numérisation et le nombre croissant d’hôpitaux et de centres de diagnostic généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, un cadre réglementaire strict fera dérailler le taux de croissance du marché. Le manque d’experts médicaux, en particulier dans les économies en développement et sous-développées, et le scénario de remboursement défavorable poseront encore plus de défis au marché. L’incompatibilité des appareils IRM dans certaines populations de patients et les coûts de maintenance élevés associés aux appareils désignés entraveront le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) en Europe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché du cannabis médical, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-magnetic-resonance-imaging-mri-devices-market

Segmentation du marché :

Marché européen des appareils d’imagerie par résonance magnétique, par intensité de champ (systèmes d’IRM à champ élevé, systèmes d’IRM à champ moyen, systèmes d’IRM à champ faible et autres), type (systèmes d’IRM fermés, systèmes d’IRM à large alésage et systèmes d’IRM ouverts), modalité (système stationnaire, Système portable/mobile, système de point de service (POC), indication (cerveau et neurologique, musculosquelettique, cardiologie, mammographie, oncologie, pelvienne et abdominale, gynécologie, urologie, dentaire et autres), utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic , centres d’imagerie, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et instituts universitaires et de recherche), canal de distribution (appel d’offres direct et vente au détail), pays (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, reste d’Europe) Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Acteurs du marché : les principaux acteurs du marché européen des appareils d’imagerie par résonance magnétique sont répertoriés ci-dessous : Aspect ImagingCANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (une filiale de Canon Inc.)Siemens Healthcare GmbHGE HealthcareHitachi, Ltd.Koninklijke Philips NVNeusoft CorporationESAOTE SPAFONARSynaptive MedicalIMRISElekta ABASG Superconductors spa

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 MARCHÉ EUROPÉEN DES DISPOSITIFS D’IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ EUROPÉEN DES DISPOSITIFS D’IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE : TRIANGULATION DES DONNÉES FIGURE

3 MARCHÉ EUROPÉEN DES DISPOSITIFS D’IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE : ANALYSE DROC

FIGURE 4 5 MARCHÉ EUROPÉEN DES APPAREILS D’ IMAGERIE

PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE : ANALYSE DE LA RECHERCHE DE L’ ENTREPRISE

FIGURE 9 MARCHÉ EUROPÉEN DES DISPOSITIFS D’IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE : SEGMENTATION PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2020 À 2027 FIGURE 11 LE SEGMENT DES SYSTÈMES D’IRM À CHAMP ÉLEVÉ DEVRAIT COMPRENDRE LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ EUROPÉEN DES APPAREILS D’IMAGERIE PAR RÉSONANCE

MAGNÉTIQUE EN 2022-2029 FIGURE 13 POPULATION GÉRIATRIQUE DE QUELQUES PAYS EN 2014, 2015 ET 2016 (EN POURCENTAGE) FIGURE 14 VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION DANS LE MONDE (EN MILLIONS)

FIGURE 15 VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION EN AMÉRIQUE DU NORD (EN MILLIONS)

Détails complets du rapport avec table des matières et chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-magnetic-resonance-imaging-mri-devices-market

Marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) en Europe Le rapport de recherche met à disposition les détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie associée. Il prend généralement en compte les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications de collecte de données. Ce rapport de marché est un merveilleux canal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque, les préférences des clients et le comportement des clients. Pour élaborer des stratégies commerciales durables, lucratives, bénéfiques et rentables,

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

Médicament contre l’infection par le virus Ebola : perspective de l’industrie, analyse complète, taille, croissance, tendances et prévisions, 2028 | Johnson & Johnson Private Limited, GlaxoSmithKline plc, Novavax, GeoVax

Progrès technologiques du marché des capteurs cérébraux sans fil à surveiller dans un avenir proche – Analyse globale de l’industrie 2028

Marché de la chirurgie robotique en urologie 2021 – Analyse mondiale de l’industrie, par acteurs clés, segmentation, application, demande et prévisions d’ici 2028

Dernière étude du marché européen de la maintenance des équipements médicaux sur l’analyse de segmentation, les principaux acteurs et les tendances de l’industrie jusqu’en 2028

Taille, part et prévisions du marché de la formation en soins infirmiers 2028 | Segmentation, informations clés et profils d’entreprise

Part de marché des applications de fitness Croissance, taille, statistiques, opportunités et prévisions de l’industrie dans le monde jusqu’en 2028

Marché américain des drogues psychédéliques: perspective de l’industrie, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

https://www.marketwatch.com/press-release/car-t-therapy-treatment-market-trends-drivers-restraints-opportunities-future-prospects-2021-2028-2022-02-11?mod=search_headline

Marché de l’analyse unicellulaire Analyse approfondie du paysage concurrentiel Résumé Facteurs de développement 2028 | Agilent Technologies Inc., Fluxion Biosciences, Laboratoires Bio-Rad Inc., BD

Analyseurs d’haleine Marché 2028 | Paysage des principaux fournisseurs par demande de production régionale par pays et croissance future

Analyse topique du marché des médicaments par applications, technologies émergentes, dernières innovations, principales tendances, demande croissante et opportunités futures jusqu’en 2028

Marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Aperçu analytique du marché des solvants de chromatographie, analyse, facteurs de croissance, demande et prévisions des tendances jusqu’en 2028

Marché américain des rayons X ambulatoires: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Marché nord-américain de la maintenance des équipements médicaux par entreprises, applications, croissance de l’industrie, taille, part, tendance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2029

Marché des orthobiologiques en Amérique du Nord 2021 | Développement clé à observer États de l’industrie et perspectives d’ici 2028 | SeaSpine, NuVasive, Inc, Bioventus., Kuros Biosciences., RTI Surgical

Taille du marché du traitement CADASIL, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et prévisions jusqu’en 2028