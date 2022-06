Analyse du marché des analyses de véhicules, part, tendances, taille et prévisions de 2022 à 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Analyse des véhicules . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché de Vehicle Analytics présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de l’analyse des véhicules était de 2,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’analyse des véhicules devrait atteindre 24,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

L’analyse de véhicule est la méthode d’obtention de données en temps réel à partir du véhicule. En conséquence, il permet aux utilisateurs finaux, OEM, assureurs, propriétaires de flotte, etc., d’avoir des informations en temps réel sur l’état actuel du véhicule.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de polices d’assurance basées sur l’utilisation stimulera principalement la croissance du marché mondial de l’analyse des véhicules. De plus, une prise de conscience croissante des avantages d’une analyse approfondie en temps réel liée au comportement et de méthodes de paiement plus précises contribuera à la croissance du marché.

La numérisation croissante accélérera également la croissance du marché mondial de l’analyse des véhicules. De plus, l’adoption croissante des véhicules développe des volumes massifs de données en quelques secondes, ce qui augmente également la demande de services de qualité supérieure de la part des utilisateurs finaux. Ainsi, cela profitera au marché mondial de l’analyse des véhicules.

Au contraire, la hausse du taux de chômage peut limiter la croissance du marché pendant la période d’étude.

Analyse d’impact

de la COVID-19 L’épidémie de COVID-19 en 2019 a entraîné des défis liés à la croissance économique, à l’emploi, etc. Divers secteurs, notamment l’aéronautique, l’hôtellerie, l’automobile, etc., ont connu une série de problèmes en raison des restrictions liées aux événements. En outre, la propagation de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial de l’analyse des véhicules en raison des fortes restrictions de trajet, qui ont restreint la demande d’autres produits et services de luxe. Ainsi, cela a eu un impact négatif sur le marché mondial de l’analyse des véhicules.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché de l’analyse des véhicules au cours de la période de prévision en termes de revenus. Cela est attribuable à la préférence et à l’enthousiasme général observés dans la population générale concernant les technologies de pointe, telles que l’analyse dans les véhicules. De plus, la présence en croissance rapide de divers acteurs de l’industrie dans la région, tels que Inseego Corp., Microsoft Corporation, etc., influencera la croissance du marché en Amérique du Nord.

Le marché de l’analyse des véhicules en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance substantiel, en raison de la sensibilisation croissante liée aux technologies de pointe dans la région. En outre, la région connaît également une croissance démographique, ce qui profitera considérablement au marché de l’analyse des véhicules au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Samsung Electronics Co. Ltd.

• ARI Fleet Management Company

• Continental AG

• Genetec Inc., Inquiron Limited

• Inseego Corp.

• International Business Machines Corporation

• Microsoft Corporation

• HARMAN International

• Amodo

• Réseau de reconnaissance numérique

• SAP SE

• Télétrac.

• Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’analyse des véhicules se concentre sur l’application, l’utilisateur final, le déploiement et la région.

Par application

• Analyse des performances des concessionnaires

• Analyse du comportement des conducteurs et des utilisateurs

• Maintenance prédictive et

• Autres

Par utilisateur final

• Fabricants d’équipement d’origine (OEM)

• Assureurs

• Concessionnaires automobiles

• Autres

Par déploiement

• Sur site

• Cloud

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

