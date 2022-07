Analyse du marché des amidons de spécialité par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et prévisions

Le rapport de recherche commerciale de Specialty Starches Market fournit une analyse radicale des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, qui aborde également les options d’investissement lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir. Ce rapport évalue également la taille du marché, les revenus et les technologies de divers segments d’application. Ce rapport publicitaire compile des études de renseignement complètes qui examinent presque tous les aspects du marché mondial. Les informations et les connaissances sont largement recherchées et analysées dans le rapport de marché crédible Amidon de spécialité pour guider les acteurs du marché à améliorer leur planification commerciale et à assurer leur succès à long terme.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des amidons de spécialité

Le marché des amidons de spécialité devrait enregistrer une croissance du marché de 5,70 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 15,42 milliards de dollars américains d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché de l’amidon de spécialité fournit une analyse et des informations relatives à divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. Les progrès dans le secteur des aliments et des boissons stimulent la croissance du marché des amidons de spécialité.

Les principaux acteurs clés du marché des amidons de spécialité sont : Archer Daniels Midland Company, Koninklijke DSM NV, Tate & Lyle, Cargill, Incorporated, Givaudan, DuPont de Nemours, Inc., Sensient Technologies Corporation, Ingredion Incorporated, Chr. Hansen Holding A/ S, Kerry Inc., MK Ingredients, Santosh Group, Birkamidon, Starch Europe, Tongaat Hulett, Roquette Frères et AGRANA Beteiligungs-AG

L’amidon fait référence à un glucide largement utilisé dans la fabrication d’aliments depuis plusieurs années et qui sert de nutriment essentiel dans l’organisme. Le produit est connu sous le nom de granulés blancs, une matière organique naturellement disponible stockée par presque toutes les plantes pour l’énergie. Le produit pourrait être décrit comme une forme modifiée d’amidon traditionnel modifié pour une exigence spécifique. Il est polyvalent et soluble dans l’eau, ce qui le rend idéal pour de multiples fonctions, y compris l’épaississement et la stabilisation.

L’acceptation croissante du produit dans de multiples industries telles que l’alimentation et les boissons, la pharmacie, le papier et le textile, entre autres en raison de sa polyvalence, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des amidons de spécialité. La demande croissante des consommateurs pour les aliments transformés et les plats cuisinés en raison des modes de vie occupés des populations du monde entier et l’augmentation des activités de R&D pour créer des produits innovants accélèrent la croissance du marché des amidons de spécialité. La demande croissante pour le produit en raison des propriétés fonctionnelles de l’amidon de spécialité et de sa facilité d’incorporation dans une large gamme d’applications alimentaires continue d’avoir un impact sur le marché de l’amidon de spécialité.De plus, les changements de mode de vie, la sensibilisation croissante, l’urbanisation et l’augmentation du revenu disponible des personnes ont un impact positif sur le marché des amidons de spécialité. De plus, les développements des techniques de transformation des aliments ouvrent des opportunités rentables pour les acteurs du marché des amidons de spécialité au cours de la période de prévision 2021-2028.

Atouts particuliers Étendue du marché et taille du marché

Le marché des amidons de spécialité est segmenté par produit, fonction, type, source, utilisateur final et canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance allégée dans les industries, offrant aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché qui les aideront à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des amidons de spécialité est segmenté en cationiques, esters et éthers d’amidon, résine et autres.

Sur la base de la fonction, le marché des amidons de spécialité est segmenté en épaississants , stabilisants, liants, émulsifiants et autres.

Sur la base du type, le marché des amidons de spécialité est segmenté en gros granulés, granulés moyens et petits granulés.

Sur la base de l’origine, le marché des amidons de spécialité est segmenté en maïs, pomme de terre , blé, tapioca, riz et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des amidons de spécialité est segmenté en aliments et boissons , médical, aliments pour animaux de compagnie, pharmaceutique, papier, textile et autres. L’alimentation et les boissons sont subdivisées en produits de boulangerie, produits laitiers, plats cuisinés, collations et céréales, viande et volaille, soupes et sauces, hôtel/restaurant/café (HoReCa) et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des amidons de spécialité est segmenté en B2B et B2C.

Le rapport sur le marché de l’amidon de spécialité estime les tendances de développement du marché pour l’industrie du marché de l’amidon de spécialité. Le rapport analyse un certain nombre de défis auxquels l’industrie FMCG peut être confrontée à mesure qu’elle se développe. Ce rapport traite également des technologies sur lesquelles il faut travailler pour stimuler la croissance future, de leur impact sur le marché et de la manière dont elles seront déployées. Le rapport de recherche commerciale sur le marché des amidons de spécialité propose également une étude scrupuleuse de l’état actuel du marché couvrant plusieurs dynamiques de marché.

Certains des principaux points forts des couvertures de toc : –

introduction

Hypothèses et méthodologie de recherche

sommaire

Aperçu du marché

Conclusions importantes

Analyse et prévisions du marché de l’amidon de spécialité par produit

Analyse et prévisions du marché de l’amidon de spécialité par détecteur

Analyse et prévisions du marché de l’amidon de spécialité par technologie

Analyse et prévisions du marché de l’amidon de spécialité par application

Analyse et prévisions du marché de l’amidon de spécialité par utilisateur final

Analyse et prévisions du marché de l’amidon de spécialité par régions

Analyse et prévisions de marché pour les amidons de spécialité nord-américains

Analyse et prévision du marché des amidons de spécialité en Europe

Analyse et prévisions du marché de l’amidon de spécialité en Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché des amidons de spécialité en Amérique latine

Analyse et prévisions du marché des amidons de spécialité au Moyen-Orient et en Afrique

paysage concurrentiel

Principaux avantages pour les parties prenantes :

Ce rapport fournit une analyse approfondie des tendances actuelles et des estimations et dynamiques émergentes du marché mondial des amidons de spécialité.

Une analyse complète des facteurs qui stimulent et freinent l’expansion du marché est fournie.

Analyse détaillée du tri et du canal pris en charge par l’industrie pour comprendre le type de produit tendance et d’autres variantes potentielles.

L’analyse des cinq forces de Porter souligne le potentiel des acheteurs et des fournisseurs pour donner aux parties prenantes les moyens de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

Une analyse complète du marché est effectuée en suivant le positionnement des produits clés et en surveillant les principaux acteurs dans le cadre du marché.

