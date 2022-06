Analyse du marché des alliages à mémoire de forme 2022, taille, principaux acteurs avec part, revenus totaux, portée du produit, développement commercial et opportunités jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Alliage à mémoire de forme . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les alliages à mémoire de forme présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des alliages à mémoire de forme était de 15,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des alliages à mémoire de forme devrait atteindre 57,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les alliages à mémoire de forme sont largement reconnus pour leurs propriétés de retour à leur forme d’origine lorsqu’ils sont déformés. De plus, ces alliages légers sont disponibles en différentes variétés, telles que les alliages nickel-titane ou nitinol, les alliages cuivre-magnésium, les alliages fer-manganèse-silicium, les alliages cuivre-aluminium-nickel, etc.

Facteurs influençant le marché

Les applications vitales de l’alliage à mémoire de forme dans le secteur aérospatial stimuleront la croissance du marché. De plus, les avantages de ces alliages, tels que la résistance mécanique élevée, la légèreté, la résistance à la fatigue, etc. propulseront également le marché vers l’avant.

De plus, l’intérêt croissant de l’industrie aérospatiale pour la multifonctionnalité et la fiabilité offrira également plusieurs opportunités de croissance pour le marché des alliages à mémoire de forme.

Les applications médicales de l’alliage à mémoire de forme vont accélérer la croissance du marché. L’alliage à mémoire de forme devrait connaître un boom substantiel en termes de revenus en raison de ses applications dans les secteurs dentaire, orthopédique, neurologique et vasculaire. De plus, la hausse des dépenses de santé contribuera également à la croissance du marché.

Analyse d’impact du COVID-19

Le marché mondial des alliages à mémoire de forme a connu une forte baisse en raison de l’épidémie de COVID-19. En raison de la pandémie, les activités industrielles se sont arrêtées pendant une période significative, ce qui a entravé la demande d’alliage à mémoire de forme. De plus, les chirurgies dentaires et autres traitements ont été interrompus en raison du risque élevé de propagation du virus, ce qui a finalement entravé la demande d’alliage à mémoire de forme. De plus, les restrictions à l’importation et à l’exportation ont entraîné des retards dans les activités de R&D. En raison de tous ces facteurs, le marché des alliages à mémoire de forme a connu une forte baisse.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché des alliages à mémoire de forme en raison des dépenses de santé élevées et des investissements en hausse dans le secteur des dispositifs médicaux. En outre, la production croissante de véhicules et d’avions dans la région offrira des opportunités de croissance lucratives pour l’alliage à mémoire de forme tout au long de la période de prévision.

L’alliage à mémoire de forme Asie-Pacifique enregistrera également une croissance substantielle en raison de la disponibilité de main-d’œuvre à un coût bon marché et de politiques gouvernementales favorables. En outre, la demande croissante d’alliages à mémoire de forme de diverses industries d’utilisation finale, notamment l’automobile, le biomédical, l’aérospatiale et la défense, l’électronique et les appareils électroménagers, fera avancer le marché.

Concurrents sur le marché

• Nippon Seisen Co. Ltd.

• Advanced Technology & Materials Co. Ltd.

• ATI

• Dynalloy Inc.

• Fort Wayne Metals

• Furukawa Co. Ltd.

• Grinm Advanced Materials Co. Ltd.

• Johnson Matthey Inc.

• Lumenous Peiertech

• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

• Saes Getters Group

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des alliages à mémoire de forme se concentre sur le type, l’industrie d’utilisation finale et la région.

Par type

• Alliages de nitinol

• Alliages à base de cuivre • Alliages

fer-manganèse-silicium

• Autres

Par industrie d’utilisation finale

• Biomédical

• Aéronautique et défense

• Automobile

• Électronique grand public et appareils électroménagers

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l'Europe de l'Ouest
▪ Europe de l'Est

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

