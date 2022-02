Analyse du marché des aiguilles d’insufflation 2021, analyse SWOT, indicateurs clés, tendances de l’industrie et prévisions 2028

Obtenir des informations bien informées sur les tendances et les opportunités du secteur est un processus qui prend beaucoup de temps. Cependant, un rapport d’étude de marché international résout ce problème très rapidement et facilement. Ce rapport de marché a été structuré en comprenant parfaitement les besoins spécifiques de l’entreprise. Le rapport recueille avec précision les données et les informations sur des facteurs précieux pour cette industrie, qui vont du comportement des clients, des tendances émergentes, de l’utilisation des produits et du positionnement de la marque. Les informations du rapport gagnant aident non seulement les entreprises à prendre des décisions basées sur les données, mais garantissent également un retour sur investissement (ROI) maximal.

Le marché des aiguilles d’insufflation devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 618,32 millions USD d’ici 2021-2028 et croître à un TCAC de 5,12 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques dans le monde entier stimule le marché des aiguilles d’insufflation.

Scénario de marché des aiguilles d’insufflation

Les aiguilles sont utilisées avec des injections pour administrer des médicaments au corps. Ils sont utilisés pour diverses applications telles que la collecte de sang, les soins dentaires, les chirurgies et bien d’autres. Il s’insère dans la partie de la seringue et comporte trois parties telles qu’un long arbre, un biseau et un moyeu. Elles sont classées en aiguilles conventionnelles et en aiguilles de sécurité.

L’augmentation de la population gériatrique est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, également l’augmentation du nombre d’ hôpitaux et de cliniques dans les pays émergents, l’augmentation de la demande de vaccins dans le monde entier, l’augmentation de la prise de conscience parmi les personnes pour le don de sang et l’augmentation du nombre d’hôpitaux dans les marchés émergents sont, entre autres, les principaux facteurs qui animent le marché des aiguilles d’insufflation. De plus, l’augmentation du marché en expansion des injectables, l’augmentation de l’auto-administration de médicaments et l’augmentation des activités de recherche et développement sur le marché créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché des aiguilles d’insufflation au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, l’augmentation des blessures et des infections par piqûre d’aiguille et le manque de médecins qualifiés sont les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché et mettront davantage à l’épreuve la croissance du marché des aiguilles d’insufflation au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des aiguilles d’insufflation fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des aiguilles d’insufflation, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Segmentation du marché :

Par application (hôpital, clinique, autre)

Type (aiguilles conventionnelles, aiguilles de sécurité)

Mode de livraison (aiguilles hypodermiques, aiguilles intraveineuses, aiguilles intramusculaires, aiguilles intrapéritonéales)

Matériau (aiguilles en verre, aiguilles en plastique, aiguilles en acier inoxydable, aiguilles en polyéther éther cétone)

Canal de distribution (appels d’offres directs, vente au détail)

Utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, soins à domicile, autres)



Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des aiguilles d’insufflation sont BD, Novo Nordisk A/S, YPSOMED, ​​Owen Mumford, HTL-STREFA SA, B. Braun Melsungen AG, Terumo Corporation, ulti med Products (Deutschland) GmbH, Allison Medical Inc. , Artsana SpA, Thermo Fisher Scientific Inc., Smiths Group plc, Boston Scientific Corporation, Hamilton Company, Abbott, CONMED Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc., Medtronic, Retractable Technologies, Inc., Smith & Nephew, Stryker et Olympus Corporation entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Table des matières::

Section 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Section 02 : PORTÉE DU RAPPORT

Section 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Section 04 : PAYSAGE DU MARCHÉ

Environnement de marché

Attributs du marché

Examen de la division du marché

Section 05 : ANALYSE DU PIPELINE

Examen du pipeline

Section 06 : TAILLE DU MARCHÉ

Définition du marché

Estimation du marché

Taille du marché et conjecture

Section 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

Force de négociation des acheteurs

Force de négociation des fournisseurs

Danger de nouveaux concurrents

Danger des substituts

Danger de concurrence

Situation économique

Section 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ

Division

Corrélation

Opportunité de marché

Section 09 : PAYSAGE CLIENT

Section 10 : PAYSAGE RÉGIONAL

