Analyse du marché des accessoires de laboratoire-industrie, part, tendances de taille, demande, croissance, revenus, principales entreprises

Le marché des accessoires de laboratoire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 9,85 milliards USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 7,25 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Portée du rapport et segmentation du marché :

Période de prévision : 2022 à 2028

Année de base : 2021

Années historiques : 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014)

Unités quantitatives : chiffre d’affaires en millions de dollars, volumes en unités, prix en dollars

Pays couverts : États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

Attribut important et faits saillants du rapport :

Analyse détaillée de la part de marché mondiale

Segmentation du marché par produit, type de service et zone opérationnelle.

Taille historique, actuelle et projetée du marché en termes de volume et de valeur

Dernières tendances et développements de l’industrie

Paysage concurrentiel pour le marché des accessoires de laboratoire

Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

Définition du marché

Les accessoires de laboratoire sont les types d’outils utilisés pour effectuer des recherches scientifiques sur des expériences. Ils peuvent également être utilisés pour transmettre l’enseignement des sciences tout en menant des expériences pratiques. Les accessoires de laboratoire sont utilisés dans les unités pathologiques, les cliniques, les hôpitaux, les centres de diagnostic et les hôpitaux.

La forte adoption de systèmes d’automatisation de laboratoire dans la découverte de médicaments et les diagnostics cliniques est l’un des facteurs importants qui devrait intensifier la croissance et la demande du marché des accessoires de laboratoire. En outre, l’augmentation de la disponibilité des financements pour la recherche, les progrès technologiques rapides et les épidémies à grande échelle devraient également contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, la plus grande productivité et la réduction des coûts et la reproductibilité et la précision plus élevées sont également susceptibles d’améliorer la croissance du marché. De plus, l’automatisation permet aux utilisateurs finaux de surmonter la pénurie de main-d’œuvre, qui est également l’un des facteurs importants qui devrait alimenter la croissance du marché des accessoires de laboratoire.

Acteurs clés inclus dans le rapport d’étude de marché sur les accessoires de laboratoire mondiaux :

Thermo Fisher Scientific Inc.

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

BD

Biotix, Inc.

Endress+Hauser Management SA

VISTALAB TECHNOLOGIES, INC.

Brooks Automation, Inc.

Corning Incorporée

Compagnie d’Hamilton

PARKER HANNIFIN CORP.

IWAKI CO., LTD.

Cole-Parmer Instrument Company, LLC

Groupe de technologie des fluides Watson-Marlow

….

Le rapport d’étude de marché de la meilleure qualité sur les accessoires de laboratoire aide les entreprises à établir parfaitement leurs opinions et leurs motivations et à planifier leur emploi du temps. Ce rapport est idéal pour la précision et l’exactitude qui aideront à répondre aux besoins de l’entreprise à des tarifs abordables. En utilisant ce rapport de l’industrie, les forces et les faiblesses ainsi que les menaces et les opportunités pour l’entreprise peuvent être connues. Définir le problème et les objectifs, collecter et générer des données de marché avec les statistiques à l’appui, tout est effectué dans un processus rationalisé qui rend ce rapport très précis. Une équipe d’analystes de marché hautement motivés et talentueux travaille constamment pour former le rapport marketing le plus supérieur sur les accessoires de laboratoire.

Segmentation clé du marché :

Par type de produit (microplaques, imprimantes d’étiquettes, pipettes, pompes, réservoirs de réactifs, vannes, tubulures, stations de lavage)

Par utilisateur final (OEMS, sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, hôpitaux, laboratoires privés, instituts universitaires, instituts de recherche)

Répartition par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie, Indonésie, Corée, Autres)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Autres)

Amérique latine (Brésil, Mexique, Autres)

Moyen-Orient et Afrique (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Irak, Autres)

Méthodologie de recherche : marché mondial des accessoires de laboratoire

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

