Analyse du marché des absorbants de CO2 d’anesthésie par demande future, principaux acteurs, revenus et taux de croissance jusqu’en 2030

La du marché mondial des absorbants de CO2 pour l’anesthésie devrait atteindre 135,57 millions USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 9,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Le nombre d’interventions chirurgicales réalisées pour le traitement de personnes souffrant de troubles neurologiques, d’arrêt cardiaque, de troubles respiratoires et de diabète a considérablement augmenté. Le nombre d’accidents augmente également avec l’augmentation de la population mondiale, ce qui entraîne un plus grand nombre d’interventions chirurgicales effectuées pour sauver des vies. Ceci, à son tour, augmente la demande d’anesthésie, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en 2020, environ 310 millions de chirurgies majeures sont pratiquées dans le monde chaque année ; environ 40 à 50 millions aux États-Unis et 20 millions en Europe.

Les maladies ou troubles cardiothoraciques, orthopédiques, vasculaires et neurologiques nécessitent généralement un traitement chirurgical. La fréquence plus élevée des traitements chirurgicaux, tels que la chirurgie à cœur ouvert pour le traitement du blocage veineux, ainsi que la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, de l’arthrite et du cancer, stimulent la demande d’opérations générales et, par conséquent, la demande d’absorbant de CO2 pour l’anesthésie.

Les fabricants adoptent de nouvelles technologies médicales pour répondre aux demandes non satisfaites des patients, et plusieurs méthodes de traitement sont maintenant devenues plus rationalisées, efficaces, rentables et moins stressantes pour les patients en raison de l’introduction de plusieurs produits. En décembre 2020, par exemple, Smiths Medical a annoncé avoir lancé le portefeuille de blocs nerveux périphériques Portex EchoGlo. Le développement et le lancement de ces produits nouveaux et avancés devraient jouer un rôle majeur dans la croissance des revenus du marché mondial des absorbants de CO2 pour l’anesthésie.

Quelques faits saillants clés du rapport

En décembre 2020, Smiths Medical, l’un des principaux fabricants de dispositifs médicaux, a annoncé le lancement de son portefeuille de blocs nerveux périphériques EchoGlo. Cet ajout au portefeuille de produits de gestion de la douleur de Portex offre aux clients une solution complète pour l’anesthésie régionale, de la pompe au patient.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en chaux sodée, medisorb, dragersorb, amsorb, litholyme et autres produits. Le segment de la chaux sodée devrait enregistrer un TCAC de revenus stable de 2,1 % sur la période de prévision, principalement en raison des initiatives de soutien prises par les gouvernements de divers pays et des initiatives de recherche et développement pour développer de meilleures formulations absorbant le CO2.

Basé sur le type, le marché est segmenté en traditionnel et premium. Le segment premium devrait enregistrer un taux de croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision. Le segment devrait atteindre une valeur de 122,96 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 10,1 % sur la période de prévision.

Basé sur la forme, le marché est segmenté en forme granulaire et en poudre. Le segment des poudres devrait enregistrer un taux de croissance des revenus plus rapide au cours de la période de prévision. Il y a une demande croissante d’absorbant de CO2 pour anesthésie en poudre par rapport à la forme granulaire, qui est composée de pastilles poussiéreuses et lâches ou de granules qui pourraient se déplacer et se déposer.

Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait la plus grande part des revenus en 2021 et devrait enregistrer un taux de croissance nettement plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la présence de salles d’opération bien équipées, l’augmentation du pouvoir d’achat des personnes, la présence de professionnels de la santé hautement qualifiés. dans les hôpitaux, et l’amélioration de la couverture maladie offerte pour les services de santé hospitaliers par plusieurs régimes d’assurance privés et collectifs.

Le marché des absorbants de CO2 pour l’anesthésie en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la population gériatrique, ce qui devrait entraîner une augmentation significative de la demande de chirurgies en Asie-Pacifique. L’augmentation globale du nombre de chirurgies pratiquées devrait avoir un fort impact sur le marché de l’absorption de CO2 d’anesthésie en Asie-Pacifique, car les médicaments anesthésiques sont utilisés dans les procédures chirurgicales pour réduire la douleur. La population gériatrique est très sujette aux maladies dégénératives et aux maladies chroniques, ce qui devrait augmenter la demande de chirurgies et de thérapeutiques, et ainsi stimuler la croissance des revenus de ce marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne), GE Healthcare (États-Unis), Allied Healthcare Products, Inc. (États-Unis), Smiths Medical, Inc. (États-Unis), Vyaire Medical, Inc. (États-Unis). ), Intersurgical, Ltd. (Angleterre), Armstrong Medical, Ltd. (Royaume-Uni), Molecular Products Group, Ltd. (Angleterre), Micropore, Inc. (États-Unis), Lowenstein Medical UK, Ltd. (Angleterre) et Atrasorb ( Brésil).

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Chaux

sodée

Medisorb Dragersorb

Amsorb

Litholyme

Autres produits

Type Outlook (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

traditionnel

Premium

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada S. Mexique

Europe Allemagne Italie K. Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste de



