Analyse du marché de l’optique en espace libre (FSO) et de la communication par lumière visible (VLC), revenus, prix, part de marché, taux de croissance, prévisions jusqu’en 2029

Le marché mondial de l’optique en espace libre (FSO) et de la communication par lumière visible (VLC) devrait passer de sa valeur initiale estimée de 282,60 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 3466,30 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 36,00% dans les prévisions période 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée au remplacement de l’ancienne technologie par l’optique en espace libre L’optique en espace libre (FSO) est la transmission de faisceaux infrarouges afin d’obtenir une communication optique. Il dépend du milieu en raison du brouillard, de la pluie, de la diffusion, de l’obstruction, de la turbulence atmosphérique et bien d’autres. La communication par lumière visible (VLC) est une technique de communication qui se compose d’une bande passante élevée et n’a aucun effet des sources électromagnétiques. Ici, le spectre visible est régulé pour transférer des données.

Cette étude donne un aperçu approfondi des activités de

LightPointe Communications Inc (États-Unis),

Réseaux Fsona (Canada),

Excellence sans fil (Royaume-Uni),

Plaintree Systems Inc. (Canada),

Trimble Hongrie (Hongrie).

Signify Holding (Pays-Bas),

Oledcomm (France),

Lucibel (France),

pureLiFi (Royaume-Uni),

Marques Acuity (États-Unis),

Segmentation clé: marché de l’optique en espace libre (FSO) et de la communication par lumière visible (VLC)

Par Composant {Diode Électroluminescente, Photodétecteur, Microcontrôleur, (Modulation, Démodulation), Logiciel},

Type de transmission (transmission unidirectionnelle, transmission bidirectionnelle),

Application (magasin intelligent, éclairage public, électronique grand public, défense et sécurité, véhicules et transports, aviation, hôpital, communication sous-marine, environnement dangereux, autres),

L’analyse de Porter est un autre point ajouté dans le rapport qui explique comment le nombre de fabricants affecte l’ensemble du scénario de marché.

PESTLE Analysis comprend une analyse politique, économique, sociale, technologique, juridique et environnementale de toutes les régions. Cette analyse explique l’effet de tous ces facteurs sur le marché de l’optique en espace libre (FSO) et de la communication par lumière visible (VLC).

L’analyse des prix est fournie dans le rapport, qui est examiné en fonction des différentes régions et des segments de types de produits. Les valeurs pour tous les segments de type de produit dans toutes les régions, y compris l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont fournies.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de l’optique en espace libre (FSO) et de la communication par lumière visible (VLC) dans le monde, le marché mondial de l’optique en espace libre (FSO) et de la communication par lumière visible (VLC) est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

LightPointe Communications Inc (États-Unis), Fsona Networks (Canada), Wireless Excellence (Royaume-Uni), Plaintree Systems Inc. (Canada), Trimble Hongrie (Hongrie) . Signify Holding (Pays-Bas), Oledcomm (France), Lucibel (France), pureLiFi (Royaume-Uni), Acuity Brands (États-Unis), General Electric (États-Unis), Fraunhofer HHI (Allemagne), LVX System (États-Unis), Panasonic (Japon), IBSENtelecom (Norvège), Trimble Hungary Kft, Inc. (Hongrie), Wireless Excellence Ltd. (Royaume-Uni), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Qualcomm Technologies Inc. (États-Unis), Optelix Wireless (Royaume-Uni),

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Il existe une demande de remplacement de l’ancienne technologie par des startups d’optique en espace libre qui devraient agir comme un moteur de la croissance du marché.

Il y a une augmentation du nombre de recherches spatiales qui stimulent également le marché.

Cette Marché mondial de l’optique en espace libre (FSO) et de la communication par lumière visible (VLC) Rapport de recherche/analyse Concentrez-vous sur les aspects importants suivants :

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, la NASA a confié un contrat Free Space Optics à Path Finder Digital. Cela se concentre sur le développement de stations terrestres optiques (OGS) et leur interopérabilité avec les terminaux spatiaux optiques (OST) et les techniques d’atténuation atmosphérique.

En janvier 2019, Rockley Photonics complète la plate-forme de photonique sur silicium. Rockley Photonic est un développeur d’optiques intégrées pour les systèmes numériques à haute densité de cette nouvelle plate-forme. La plate-forme comprend plusieurs types de laser ; optique en espace libre orientée perpendiculairement ; connexion fibre optique; et le traitement du signal optique.

