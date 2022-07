Analyse du marché de l’isolation industrielle, partage des revenus par région et par pays et prévisions jusqu’en 2027

Le marché de l’isolation industrielle devrait atteindre 4,74 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Des facteurs critiques tels qu’une demande accrue pour le produit poussent l’industrie à améliorer l’efficacité de l’équipement et l’efficacité des processus dans tous les secteurs de l’industrie. L’isolation empêche le transfert de chaleur du système d’équipement et augmente les performances de la machine en rendant les processus de fabrication plus efficaces. Il assure la protection des canalisations contre le gel à basse température, ce qui le rend idéal pour les équipements de transport. L’augmentation de la demande, combinée à la disponibilité du produit à des prix raisonnables, entraînerait probablement une croissance du marché.

Au cours de la période de prévision, des facteurs tels que la croissance des initiatives de réchauffement climatique et d’autres politiques gouvernementales, associés à une demande croissante de maintenance et d’entretien des systèmes d’isolation sortants, devraient stimuler la croissance.

La demande croissante d’électricité devrait propulser le marché en raison de l’augmentation de la population et de l’industrialisation dans les pays en développement. En outre, l’urbanisation rapide et les réglementations strictes en matière d’économie d’énergie applicables à différentes industries, telles que la chimie, la pétrochimie et le ciment, sont susceptibles de stimuler la demande sur le marché de l’isolation industrielle.

L’impact de

la COVID-19 : à mesure que la crise de la COVID-19 s’aggrave, les fabricants modifient rapidement leurs pratiques et leurs priorités d’achat pour répondre à la demande requise en cas de pandémie. En quelques mois, cette crise a eu un impact direct sur les rythmes de développement de l’isolation industrielle car les unités de fabrication ont été perturbées. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement régulière ont amené les entreprises à créer de nouvelles chaînes d’approvisionnement qui sont plus coûteuses et prennent beaucoup plus de temps pour satisfaire le besoin de catalyseurs dans différents domaines de l’industrie chimique.

Les principaux participants sont Kingspan Industrial Insulation Ltd., Pacor, Inc., BASF SE, Knauf Insulation Sprl, Refractory Specialties Incorporated, Rockwool International A/S, ACH Foam Technologies LLC, Owens Corning Corporation, Berkshire Hathaway Incorporated et Saint Gobain, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les initiatives gouvernementales visant à soutenir les secteurs manufacturiers du pays devraient augmenter la demande d’isolation industrielle dans la construction et les applications industrielles, créant ainsi des opportunités de croissance pour les acteurs du marché.

En raison de la demande croissante de matériaux d’isolation dans l’industrie de la production d’énergie thermique, le segment des applications de production d’énergie devrait se développer pour atténuer les pertes d’énergie

. Le silicate de calcium est l’un des matériaux les plus couramment utilisés, principalement pour la conservation de la chaleur, utilisé pour la protection industrielle. Les propriétés physiques lui permettent de se développer en différentes formes et peuvent être renforcées avec différents matériaux dans le but ultime d’obtenir une propriété protectrice améliorée.

Ces dernières années, tous les acteurs importants du marché ont investi massivement dans des initiatives de R&D, conduisant à l’invention de plusieurs produits innovants. Les grands acteurs visent à enrichir leur portefeuille de produits par des fusions et acquisitions stratégiques de petites et moyennes entreprises. Dans les années à venir, on s’attend donc à une intense rivalité entre les joueurs.

En avril 2018, Owens Corning a acquis Guangde SKD Rock Wool Manufacture Company Limited, un producteur de laine minérale chinoise. Cette acquisition a renforcé la capacité de production d’Owens Corning pour répondre à la demande croissante de la Chine en matière d’isolation industrielle.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le rapport mondial sur l’industrie de l’isolation industrielle en fonction du type de produit, du type de matériau, de l’application et de la région pour cette étude :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Blanket

Pipe

Board

Autres

Perspectives du type de matériau (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Laine de verre Laine

de

roche Silicate de calcium

Mousse plastique

Aérogel et cellulose

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Pétrochimie

GPL et GNL

Production d’électricité

Autres

Segmentation du marché de l’isolation industrielle par région:

Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Portée du Rapport sur le Marché Isolation Industrielle:

Le rapport propose une évaluation approfondie du taux de croissance et de la taille du marché en fonction de la dynamique de l’industrie et des facteurs influençant la croissance du marché. Le rapport est formulé à partir de sources authentiques et vérifié et validé par des experts de l’industrie. Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. Il couvre également l’évaluation du marché et du paysage concurrentiel ainsi que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter des principales entreprises.

De plus, le rapport propose une estimation précise des prévisions grâce à une analyse approfondie des données historiques (2017-2018) tout en considérant 2019 comme année de référence. Les données offrent une vue panoramique du marché, aidant les lecteurs à obtenir des informations précieuses sur le marché Isolation industrielle. Pour mieux comprendre le marché, les données statistiques clés sont organisées en représentations illustrées telles que des graphiques, des tableaux, des diagrammes et des figures.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le meilleur rapport adapté à vos besoins.

