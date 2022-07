Analyse du marché de l’Internet marin des objets et prévisions de croissance par applications, ventes, taille, types et concurrents d’ici 2022-2029

Ce rapport de marché met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Le rapport d’activité estime les tendances de développement du marché 2022-2029 pour l’industrie. En s’associant aux chefs de projet, l’équipe fournit aux clients tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Enfin, le rapport d’étude de ce marché fait quelques propositions importantes pour un nouveau projet de ce marché avant d’évaluer sa faisabilité.

Le rapport sur le marché de l’Internet marin des objets se compose de modèles de données comprenant un aperçu et un guide du marché, une grille de positionnement des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, une grille de positionnement de l’entreprise, une analyse de la part de marché de l’entreprise, des normes de mesure, une analyse de haut en bas et une analyse de la part des fournisseurs. Nous apportons le rapport d’étude de marché mondial le plus pertinent, unique et crédible à nos précieux clients et clients en fonction de leurs besoins commerciaux spécifiques. Le rapport sur le marché de l’Internet marin des objets est généré par la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations qui sont menées par le biais de recherches sociales et d’opinion.

L’internet des objets marin fonctionne sur le même principe que cette technologie fonctionne dans les autres secteurs. L’Internet marin des objets est basé sur des capteurs et un réseau d’appareils connectés qui traitent toutes les données relatives au voyage, à la météo, à l’emplacement des actifs, à l’état de la cargaison, et bien plus encore. La technologie marine Internet des objets est prise en charge par un réseau satellite ou un réseau 3G/4G ou même 5/G LTE.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’Internet des objets maritime afficherait un TCAC de 6,2 % pour la période de prévision. Avènement de l’analyse avancée des données et du traitement des données, en particulier dans les économies émergentes, modification et amélioration des conditions économiques de certaines économies du monde entier et augmentation du taux d’adoption de la technologie de l’Internet des objets par l’ industrie automobile , augmentation de la demande de bande passante forte avec les données la migration des systèmes hérités sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de l’internet des objets maritime.

Le marché mondial de l’Internet marin des objets est divisé en un type qui comprend

Par composant (dispositifs de détection, connectivité réseau, plateformes Internet des objets et solutions et services informatiques),

Application (optimisation des itinéraires et des opérations, suivi des actifs et surveillance des équipements),

Type de navire (commercial et de défense),

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

Cisco Systems, Inc., Intel Corporation, Microsoft, IBM, Oracle, SAP, Google LLC, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Marine Digital GmbH, Vodafone Group, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Orange Business Services, Accenture, Wärtsilä, Duog, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWH), Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Siemens et Hitachi Vantara Corporation entre autres

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Points clés du rapport

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial de l’Internet marin des objets est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

