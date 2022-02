Analyse du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) par taille 2021

Obtenir des informations bien informées sur les tendances et les opportunités du secteur est un processus qui prend beaucoup de temps. Cependant, un rapport d’étude de marché international résout ce problème très rapidement et facilement. Ce rapport de marché a été structuré en comprenant parfaitement les besoins spécifiques de l’entreprise. Le rapport recueille avec précision les données et les informations sur des facteurs précieux pour cette industrie, qui vont du comportement des clients, des tendances émergentes, de l’utilisation des produits et du positionnement de la marque. Les informations du rapport gagnant aident non seulement les entreprises à prendre des décisions basées sur les données, mais garantissent également un retour sur investissement (ROI) maximal.

Marché de l’internet des objets médicaux (IoMT)devrait connaître une croissance du marché à un taux de 24,60% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Siemens Healthcare GmbHGeneral ElectricCarre Technologies Inc. (Hexoskin)Breathometer Inc.BIOTRONIKMedtronicMeru HealthBoston Scientific CorporationHill-Rom Services, Inc.Neurometrix, Inc.Honeywell International Inc.VitaConnectEKso BionicsBL Healthcare, Inc.BioSerenityKoninklijke Philips NVLenovo Healthcare Information Technology (Lenovo HIT)AliveCor, Inc. .Originaux de soins de santé

Aperçu/synopsis du rapport :

Le rapport présente les modèles et améliorations les plus récents de l’industrie. Sous le segment de l’entrée sur le marché, il décrit des données étendues sur les principaux acteurs de l’entreprise, leurs portefeuilles d’articles et leurs méthodologies clés. Le rapport de marché considère chacun des principaux des points tels que les moteurs, les restrictions, les ouvertures et les difficultés qui affectent le développement du marché et des sous-marchés. enquête rapide sur le marché parallèlement à sa compréhension approfondie et à sa scène commerciale. La partie évaluation acharnée du rapport exécute une évaluation approfondie des procédures du marché, des fragments géographiques et commerciaux et de la disposition des éléments des principaux acteurs à l’affût.Le rapport d’enquête statistique propose une partie des audits globaux de l’industrie aux niveaux territorial et mondial.

Segmentation du marché :

Par type de produit (dispositifs portables intelligents, dispositifs médicaux à usage domestique et kits de point de service)

Composante (dispositifs médicaux, système et logiciel, services et technologies connectées)

Système et logiciel (gestion des appareils à distance, gestion de la bande passante réseau, analyse des données, sécurité des applications, sécurité du réseau)

Services (services sur site et services basés sur le cloud)

Application (surveillance en temps réel, connectivité de bout en bout, assortiment et analyse de données, suivi et alertes, et assistance médicale à distance)

Utilisateur final (hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires et soins à domicile)

