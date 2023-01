Analyse du marché de l’inspection du fret en Europe, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, opportunités et prévisions d’ici 2029

Dans ce marché concurrentiel, les entreprises luttent toujours pour rechercher de meilleures solutions en termes de tendances de produits, de produits futurs, de stratégie marketing, d’événements futurs, d’actions ou de comportements. Le rapport sur le marché à grande échelle de l’inspection du fret en Europe contient des critiques sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport est généré en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site, du type d’organisation des utilisateurs finaux et de la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. En outre, le rapport d’analyse du marché Europe Cargo Inspection passe également en revue les principaux acteurs, les principales collaborations, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2029 et devrait atteindre 881 466,77 milliers de dollars d’ici 2029.

Des modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille sont utilisés pour rassembler les données et effectuer une analyse de l’année de référence. Le rapport d’étude de marché sur l’inspection du fret en Europe est créé avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour effectuer une étude de marché dans ce rapport, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Un rapport sur le marché International Europe Cargo Inspection fournit des informations sur le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché de chaque entreprise pour l’année 2021 à 2028 dans le cadre de l’étude d’analyse concurrentielle.

Ce rapport sur le marché de l’inspection du fret en Europe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, la production. Cependant, l’analyse, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’inspection du fret en Europe, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d'étude de marché sur l'inspection du fret en Europe :

SGS SA, Bureau Veritas, Intertek Group plc, ALS Limited, Cotecna, Alex Stewart International, AHK Group Ltd, CWM Survey & Inspection BV, Swiss Approval International, Peterson and Control Union, AIM Control Inspection Group of Companies, Cargo Inspections International Limited, Certispeceame, Wakefield Inspection Services, Marine Inspection LLC., Qtech Control Limited, CISCO, CWH Johnsons International, WK Webster., Brookes Bell LLP, TÜV SÜD, Hitachi, Ltd.

Segmentation du marché de l’inspection du fret en Europe :

Sur la base du type d’industrie, le marché de l’inspection des cargaisons est segmenté en mines, métaux, agriculture, pétrole, gaz, pétrochimie, produits chimiques, fabrication de machines, automobile, dispositifs médicaux et autres. En 2021, l’industrie agricole domine l’ensemble du marché avec une part de marché maximale en raison de la hausse des droits d’exportation et d’importation concernant les produits agricoles dans le monde.

Sur la base du type, le marché de l’inspection des cargaisons est segmenté en GNL, GPL, charbon, minerai de fer, céréales, engrais, Ro-Ro, croisière et autres. En 2021, le segment des céréales représente la part de marché la plus élevée dans le segment des types en raison de la préoccupation croissante concernant la qualité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux tant par les consommateurs que par les autorités publiques, ce qui a amené chaque entreprise à se concentrer sur divers facteurs, notamment la santé et la sécurité, la qualité, l’environnement et autres. .

Sur la base de l’offre, le marché de l’inspection du fret est segmenté en produits et services. En 2021, le segment de produits détient la part de marché la plus élevée en raison des avancées technologiques continues dans les scanners 3D, la robotique et autres pour fournir des services d’inspection améliorés et précis.

Sur la base du type d’inspection, le marché de l’inspection des cargaisons est segmenté en enquêtes sur la quantité de soutes, enquête sur les cales d’inspection des cales et des écoutilles, enquête sur les ébauches, enquête sur les dommages à la cargaison, arrimage / manutention / logistique des cargaisons, enquête sur les ébauches de vérification du décompte des cargaisons, enquête sur les cargaisons, pré- inspection de l’expédition, échantillonnage de la cargaison (pétrole), mesure de la cargaison (pétrole), preuve et inspection des actifs, inspection préalable à la vérification, inspection du navire avant l’achat, enquête sur la location/hors location du navire, enquête sur l’état et les dommages du navire, audit de préparation ISM de propreté, audit de navigation d’enquête de garantie marine et d’autres. En 2021, le segment des relevés de quantité de soute domine en raison de l’automatisation.

Sur la base de la technologie, le marché de l’inspection du fret est segmenté en technologie d’inspection non intrusive et en technologie d’évaluation non destructive (END). En 2021, le segment de la technologie d’inspection non intrusive détient la part de marché maximale car il est considéré comme le domaine technologique mature car non seulement il localise mais fournit également des informations précises concernant la taille, l’orientation et la forme de ce défaut particulier.

Sur la base des types de ports, le marché de l’inspection des cargaisons est segmenté en ports maritimes, ports intérieurs, ports en eaux chaudes et ports secs. En 2021, la catégorie des ports maritimes domine le segment des types de ports en raison de l’augmentation de la préférence des activités commerciales via les ports maritimes dans chaque pays par rapport aux autres types de ports.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et le reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché: Il comprend six sections, le champ de recherche, les principaux fabricants couverts, les fragments de marché par type, les parts de marché de l’inspection du fret en Europe par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché: ici, l’opposition sur le marché mondial de l’inspection du fret en Europe est disséquée, par valeur, revenu, transactions et part du gâteau par organisation, taux du marché, paysage de circonstances impitoyables et modèles les plus récents, consolidation, développement, obtention, et des portions de l’ensemble de l’industrie des grandes organisations.

Profiles of Manufacturers: Here, driving players of the worldwide Europe Cargo Inspection market are considered dependent on deals region, key items, net edge, income, cost, and creation.

Market Status and Outlook by Region: In this segment, the report examines about net edge, deals, income, creation, portion of the overall industry, CAGR, and market size by locale. Here, the worldwide Europe Cargo Inspection Market is profoundly examined based on areas and nations like North America, Europe, China, India, Japan, and the MEA.

Application or End User: This segment of the exploration study shows how extraordinary end-client/application sections add to the worldwide Europe Cargo Inspection Market.

Market Forecast: Production Side: In this piece of the report, the creators have zeroed in on creation and creation esteem conjecture, key makers gauge, and creation and creation esteem estimate by type.

Research Findings and Conclusion: This is one of the last segments of the report where the discoveries of the investigators and the finish of the exploration study are given.

Key Benefits of the report:

This study presents the analytical depiction of the global Europe Cargo Inspection industry along with the current trends and future estimations to determine the imminent investment pockets.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale de l’inspection du fret en Europe.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché mondial Europe Cargo Inspection.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial de l’inspection du fret en Europe basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Le rapport sur le marché de l’inspection du fret en Europe répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Europe Cargo Inspection générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Europe Cargo Inspection?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global de l’inspection du fret en Europe?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché Europe Cargo Inspection?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Europe Cargo Inspection pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées du marché Europe Cargo Inspection?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché Europe Cargo Inspection ?

