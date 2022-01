Analyse du marché de l’informatique quantique, profils d’entreprise clés, types, applications et prévisions jusqu’en 2021-2028

L’informatique quantique est l’application de phénomènes quantiques tels que l’intrication et la superposition pour résoudre des problèmes. Il aide au développement de nouvelles découvertes dans une variété de domaines, y compris les matériaux intelligents, les soins de santé, l’énergie et autres. Dans des utilisations finales telles que la santé et la pharmacie, la chimie, la défense, la banque et la finance, l’énergie et l’électricité, etc., il trouve des applications dans l’optimisation, la modélisation, l’échantillonnage et d’autres domaines. Les ordinateurs quantiques et la physique quantique sont utilisés pour traiter l’information aux niveaux atomique et subatomique. Les progrès de la technologie informatique ouvrent la voie à des ordinateurs quantiques meilleurs et plus puissants. La demande croissante de modèles commerciaux de logiciels en tant que service (SaaS), l’augmentation des charges de travail des centres de données et la complexité croissante de la conception des processeurs sont les principaux moteurs du marché de l’informatique quantique.

Téléchargez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003243/

Principaux acteurs du marché de l’informatique quantique :

• Cambridge Quantum Computing Ltd

• Systèmes D-Wave

• Google

• Huawei Technologies Co. Ltd.

• IBM Corporation

• Société intel

• Microsoft Corporation

• QCware

• Informatique Rigetti

• Honeywell International

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial de l’informatique quantique jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du marché de l’informatique quantique avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de l’informatique quantique avec une segmentation détaillée du marché par type de produit, offre, application, technologie, industrie d’utilisation finale. Le marché mondial de l’informatique quantique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché du principal acteur du marché de l’informatique quantique et présente les principales tendances et opportunités du marché de l’informatique quantique.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

• Basé sur le type de produit, le marché est segmenté en tant que système et services.

• Basé sur l’offre, le marché est segmenté comme, sur site, basé sur le cloud.

• Sur la base de l’application, le marché est segmenté en simulation, optimisation, apprentissage automatique, autres.

• Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en ions piégés, qubits supraconducteurs, recuit quantique, autres.

• Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché est segmenté comme suit : espace et défense, banque et finance, santé et produits pharmaceutiques, énergie et électricité, gouvernement, autres.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteurs:

La demande croissante de modèles commerciaux de logiciels en tant que service (SaaS), l’augmentation des charges de travail des centres de données et la complexité croissante de la conception des processeurs sont les principaux moteurs du marché de l’informatique quantique.

Application croissante de l’informatique quantique dans divers secteurs verticaux.

L’utilisation croissante de l’informatique quantique dans les sciences de la santé, en particulier dans les domaines de la conception de médicaments assistée par ordinateur et de la modélisation silico.

Augmentation du nombre de collaborations et de partenariats stratégiques pour réaliser des avancées dans la technologie de l’informatique quantique

Contraintes:

La croissance du marché de l’informatique quantique est limitée par le coût élevé du système et la disponibilité de substituts ainsi que par divers problèmes de stabilité et de correction.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de l’informatique quantique en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de l’informatique quantique par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

La pandémie de l’épidémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures et des interdictions de voyager imposées par le gouvernement, ainsi que des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

Principaux points clés du marché de l’informatique quantique

• Aperçu du marché de l’informatique quantique

• Concurrence sur le marché de l’informatique quantique

• Marché de l’informatique quantique, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché de l’informatique quantique par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché de l’informatique quantique

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Passez une commande directe de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003243/

Remarque : Si vous avez des exigences particulièresments liés au rapport sur le marché de l’informatique quantique, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686s

Courriel : sales@theinsightpartners.com