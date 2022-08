Analyse du marché de l’industrie du cannabis légal, part, entreprises, taille, croissance, tendances, segmentation, demande, production et rapport prévisionnel 2022-2029

La dernière enquête sur le marché légal de la marijuana est menée pour fournir une analyse des performances des joyaux cachés. Ce rapport d’activité fournit également un aperçu détaillé des spécifications des produits, des technologies, des types de produits et de l’analyse de la production en tenant compte des facteurs les plus importants tels que les revenus, les coûts, la marge brute et la marge brute. Avec une analyse concurrentielle des principaux acteurs du marché, le rapport aide les entreprises à prendre de meilleures mesures pour améliorer leurs produits et leurs ventes. L’étude est un mélange parfait d’informations qualitatives et quantitatives, couvrant la répartition de la taille du marché par chiffre d’affaires et volume (le cas échéant) des segments importants. Il comprend des informations de base, secondaires et avancées liées à l’état et aux tendances mondiales, à la taille du marché, au volume, à la part de marché, à la croissance, à l’analyse des tendances futures, aux segments et aux prévisions de 2022 à 2029.

L’usage récréatif de la marijuana a été interdit dans de nombreux pays au cours des dernières années. Des pays comme l’Uruguay et le Canada, ainsi que plusieurs États américains, ont légalisé la production, la vente et la possession de marijuana à des fins médicales et récréatives à la suite d’efforts de légalisation de longue date.

Le marché mondial du cannabis légal était évalué à 22,93 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 131,88 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 20,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L' »huile » représente le plus grand segment de types de produits en raison de la forte consommation de cannabis ou d’huile de cannabis dans des pays comme les États-Unis, le Canada et la Colombie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché légal du cannabis sont :

VIVO Cannabis Inc. (Canada)

Dr Hemp Me. (Irlande)

QC Infusion (États-Unis)

Services de production de chanvre (Canada)

Hudson Valley Hemp, LLC. (États-Unis)

Green Roads (États-Unis)

Royal CBD (États-Unis)

Moon Mother Hemp Company (États-Unis)

CBD Oil Europe (Europe)

King CBD (États-Unis)

FOLIUM BIOSCIENCES (États-Unis)

CV Sciences, Inc. (États-Unis)

Pharmahemp doo (Slovénie)

Gaia Botanicals, LLC (États-Unis)

Canazil (États-Unis)

Kazmira (États-Unis)

Spring Creek Labs (États-Unis)

Cavendish Nutrition Fulfillment LLC (États-Unis)

Isodiol International Inc (Canada)

HempLife Today (États-Unis) :

Portée du Rapport sur le marché de la marijuana légale:

La recherche étudie en détail les principaux acteurs du marché mondial du cannabis légal , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs et aide les participants à prévoir les futures tendances concurrentielles dans le secteur mondial du cannabis légal.

Points saillants du rapport :

Analyse complète du contexte, y compris l’évaluation du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Segmentation du marché jusqu’au secondaire ou tertiaire

Taille historique, actuelle et projetée du marché en termes de valeur et de volume

Signaler et évaluer les développements récents de l’industrie

Parts de marché et stratégies des principaux acteurs

Segments de marchés émergents et marchés régionaux

Appréciation objective des trajectoires de marché

Suggestions aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

Analyse régionale pour le marché du cannabis légal :

Le rapport de recherche sur le marché mondial du cannabis légal détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et plusieurs méthodes de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, tels que les stratégies de production, les plateformes de développement et les portefeuilles de produits. Selon nos chercheurs, même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Quelles informations le rapport sur le marché légal du cannabis offre-t-il aux lecteurs ?

➜ Fragmentation du cannabis légal en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et de l’état du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits pour chaque joueur de cannabis légal

➜ Description détaillée des diverses réglementations gouvernementales pour la consommation légale de marijuana

➜ Impact des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial du cannabis légal.

Extrait de la table des matières

1 Portée de l’étude

Définition de l’industrie

résumé

Taille du marché mondial du cannabis légal par chiffre d’affaires, production *, taux de croissance (2021-2028)

Taille du marché du fabricant [% de part de marché, changements de classement, etc.] Production et consommation mondiales de cannabis légal par région (2021-2028) Taille du marché par type

Revenus mondiaux du cannabis légal par type

Volume mondial de marijuana légale par type

Prix ​​mondiaux de la marijuana légale par type

Taille du marché par application (2021-2028)

Répartition mondiale du cannabis légal par chiffre d’affaires, volume

Profil du fabricant Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de vente

Continuez…..

Principaux faits saillants de l’analyse des joueurs

– Marché du cannabis légal – Perspectives et prévisions de la taille du marché et de la part de marché par les joueurs

– Marché du cannabis légal – Perspectives mondiales et prévisions de revenus des joueurs (2021-2028)

– Marché du cannabis légal – Perspectives et prévisions de la part de marché des joueurs par région (2021)

– Analyse de la concentration du marché

– Taux de concentration (CR3, CR5 et CR10) (2021-2028)

– Nouveaux produits et entrants potentiels

– Fusions & Acquisitions, Expansion

Merci de l’intérêt que vous portez à la publication Medical Cannabis Market ; vous pouvez également obtenir des rapports individuels par chapitre, par région ou par pays pour les États-Unis, le CCG, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique ou l’Amérique latine.