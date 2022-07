Analyse du marché de l’imagerie mammaire du rapport de recherche sur la production, la demande future, les ventes et la consommation jusqu’en 2029

L’imagerie mammaire est un type de technologie médicale utilisée pour identifier ou diagnostiquer le cancer du sein chez les femmes. En fournissant des images radiographiques des seins des femmes, la technologie d’imagerie médicale du sein aide à diagnostiquer de nombreux troubles liés au sein. L’imagerie nucléaire, la mammographie, l’échographie mammaire et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont les types de technologie d’imagerie mammaire. L’objectif principal de ce test est de détecter le plus tôt possible le cancer du sein et d’autres troubles liés au sein, alors qu’ils sont encore traitables.

Le marché mondial de l’imagerie mammaire devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Après le cancer du col de l’utérus, le cancer du sein est la deuxième cause de décès chez les femmes. Selon des études de recherche, le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue chez les femmes, avec 1,67 million de nouveaux cas identifiés en 2012, et devrait toucher plus de 1,97 million de personnes d’ici 2020. Par conséquent, le développement des technologies d’imagerie mammaire est essentiel pour réduire l’incidence du cancer du sein et des facteurs de risque connexes. Par conséquent, une augmentation de la prévalence du cancer du sein devrait augmenter la part de marché des technologies d’imagerie mammaire. Par conséquent, la demande d’imagerie mammaire sur le marché augmente.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’imagerie mammaire était évalué à 4,03 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,02 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,97 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Rapport sur le marché de l’imagerie mammaire organisé par L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’imagerie mammaire sont Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Hitachi Ltd. (Japon), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon), General Electric (États-Unis). .), Aspect Imaging Ltd. (Israël), Bruker (États-Unis), Aurora Health Care (États-Unis), FONAR Corp. (États-Unis), ESAOTE SPA (Italie), Neusoft Corporation (Chine) , TOSHIBA CORPORATION (Japon), Sanrad Medical Systems Private Limited (Inde), FUJIFILM Holdings Corporation (Japon), ONEX Corporation (Canada), Hologic, Inc. (États-Unis), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine), Imaging Diagnostic Systems, Inc. ( États-Unis), Agfa-Gevaert Group (Belgique) et Koning Health (Chine), entre autres.

Étendue du marché mondial de l’imagerie mammaire

Le marché de l’imagerie mammaire est segmenté en fonction des technologies et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Les technologies

Technologies d’imagerie ionisante du sein

Technologies d’imagerie mammaire non ionisantes

Le marché de l’imagerie mammaire est segmenté sur la base des technologies en technologies d’imagerie mammaire ionisante et en technologies d’imagerie mammaire non ionisante. Les technologies d’imagerie ionisante du sein sont en outre segmentées en FFDM, analogique, mammographie 3D, CT, CBCT. Les technologies d’imagerie mammaire non ionisante sont divisées en échographie mammaire, IRM mammaire, AWBU et thermographie mammaire.

utilisateur final

Hôpital

Centre d’imagerie diagnostique

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’imagerie mammaire est segmenté en hôpitaux, centres d’imagerie diagnostique et autres.

Analyse / résumés du marché régional de l’imagerie mammaire

Le marché de l’imagerie mammaire est analysé et des informations et tendances sont fournies sur la taille du marché par pays, technologie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie mammaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. . , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie mammaire en raison de l’adoption croissante de technologies d’imagerie médicale avancées et des principaux acteurs du marché dans cette région. En outre, la prévalence croissante du cancer du sein stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de patients dans cette région. De plus, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation du revenu personnel disponible stimuleront le taux de croissance du marché dans cette région.

