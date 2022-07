Analyse du marché de l’imagerie infrarouge par fabricants, régions, types et applications 2028

Le rapport sur le marché mondial de l’ imagerie infrarouge publié par Reports and Data est un résumé concis de l’industrie de l’imagerie infrarouge et offre un aperçu approfondi de la structure et du mécanisme de base de l’industrie. Le rapport explore les segments et sous-segments clés de l’industrie et propose une étude approfondie des principaux marchés régionaux de l’industrie, du scénario concurrentiel, des segments de produits et d’applications, du paysage technologique, des réseaux de vente et de distribution et des statistiques clés de l’industrie. Les informations sur le marché incluses dans le rapport ont été compilées grâce à des recherches approfondies, des études de marché détaillées et des entretiens avec des experts.

Dynamique du marché :

Le secteur pharmaceutique et de la santé a considérablement progressé ces dernières années et devrait enregistrer une croissance régulière de ses revenus au cours de la période de prévision en raison des innovations rapides dans la technologie médicale, de l’augmentation des investissements, de l’augmentation des dépenses de santé et de l’adoption élevée de produits et systèmes avancés. Des facteurs tels que la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques à travers le monde, l’augmentation des cas de coronavirus, l’amélioration des infrastructures de santé et des installations de recherche, et l’adoption croissante de services de surveillance à distance des patients et de soins à domicile sont attendus pour alimenter la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant d’hôpitaux et de centres de soins ambulatoires dans le monde, la forte demande de médecine personnalisée,

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché de l’imagerie infrarouge est extrêmement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs clés au niveau régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont:

FLIR Systems, Fluke, Sensors Unlimited, Leonardo DRS, Axis Communications, Xenics, Opgal Optronic Industries, New Imaging Technologies, Allied Vision Technologies et Lynred

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché Imagerie infrarouge :

Perspectives technologiques :

Refroidi

Non refroidi

Perspectives de longueur d’onde :

Proche infrarouge (NIR)

Infrarouge à ondes courtes (SWIR)

Infrarouge à ondes moyennes (MWIR)

Infrarouge à ondes longues (LWIR)

Perspectives régionales :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez noter que nous offrons également des rapports personnalisés selon les exigences du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux personnalisé.

