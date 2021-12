analyse du marché de l’imagerie des petits animaux (in vivo) révèle une croissance explosive d’ici 2028 | Imagerie d’aspect, Bruker, FUJIFILM, PerkinElmer

Aperçu du marché mondial de l’imagerie des petits animaux (in vivo) :

Le marché universel de l’ imagerie des petits animaux (in-vivo)Le rapport de recherche met à disposition des solutions qui permettent de prendre des décisions intelligentes, rapides et précises pour l’entreprise afin qu’elle se développe et dépasse ses objectifs. Une expertise de domaine unique, une vaste expérience internationale et des processus personnalisés font de ce rapport le meilleur qui offre un support évolutif, rentable et de haute qualité aux clients dans les délais. Le rapport est utile pour identifier les segments de marché cibles potentiels pour l’entreprise. Les experts impliqués dans la création de ce rapport possèdent des compétences de conceptualisation, de réflexion stratégique, d’exécution et d’interprétation de haute qualité. La qualité est le principal moteur qui est gardé à l’esprit lors de la préparation d’un document de premier plan sur le marché de l’imagerie des petits animaux (in vivo) et elle est réalisée avec une équipe de travail qualifiée et très dévouée.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’imagerie des petits animaux (in vivo), comme les autres rapports, suit un flux de processus défini avec un certain nombre d’étapes. Le premier est l’initiation du produit qui consiste à définir la portée du projet, définir le calendrier et finaliser les objectifs. Vient ensuite l’analyse de l’industrie qui couvre la finalisation des ressources en ligne/hors ligne, l’approbation des ressources et la collecte d’informations. Vient ensuite le nettoyage des données où le filtrage des données requises et le formatage des données ont lieu. La préparation du rapport comprend la conception du rapport selon le modèle – Word, PPT ou InDesign, l’ajout d’infographies, de tableaux et de graphiques et la finalisation du rapport après les commentaires des clients. Le rapport final est remis après incorporation des modifications ; le cas échéant, puis approbation.

Le marché mondial de l’imagerie pour petits animaux (in vivo) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, les appareils d’imagerie pour petits animaux (in vivo) font référence au type d’appareils utilisés pour diverses maladies rencontrées chez les animaux de laboratoire. Plusieurs dispositifs d’imagerie (in-vivo) pour petits animaux sont largement déployés dans un large éventail de domaines, à savoir la recherche sur les cellules cancéreuses et le suivi de la réponse aux médicaments pendant le développement de médicaments, entre autres.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’imagerie des petits animaux (in vivo) sont l’expansion des industries pharmaceutiques dans le monde, l’augmentation de la popularité de l’imagerie des petits animaux (in vivo) dans les mécanismes d’action, le ciblage des récepteurs et l’épigénétique des études de recherche et des avancées technologiques dans le domaine de l’imagerie moléculaire.

Segmentation globale du marché Imagerie des petits animaux (in vivo) :

Sur la base de la modalité, le marché de l’imagerie des petits animaux (in vivo) est segmenté en systèmes d’imagerie optique, imagerie nucléaire, imagerie par résonance micro-magnétique (IRM), micro-échographie, micro-CT, systèmes d’imagerie à particules magnétiques (MPI) et systèmes d’imagerie photoacoustique.

Sur la base des réactifs, le marché de l’imagerie des petits animaux (in vivo) est segmenté en réactifs d’imagerie optique, agents de contraste IRM, agents de contraste échographiques, réactifs d’imagerie nucléaire et agents de contraste CT.

Sur la base de l’application, le marché de l’imagerie des petits animaux (in vivo) est segmenté en surveillance de la réponse au traitement médicamenteux, études de biodistribution, détection de cellules cancéreuses, biomarqueurs, études longitudinales et épigénétique.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie des petits animaux (in vivo) en raison des innovations de modalité innovantes résultant des progrès technologiques dans la région. L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la présence d’un grand nombre de fabricants d’appareils de diagnostic dans la région.

Principaux acteurs clés :

Aspect Imaging Ltd. Société de l’utilisateur FUJIFILM Holdings Corporation Li-COR Biosciences Société des technologies de la vie Systèmes d’imagerie médicale Mediso MiLabs BV Miltenyi Biotech GmbH PerkinElmer Inc. Société Promega Siemens SA Genovis Ab Thermo Fisher Scientific Société des technologies de la vie Targeson inc. Technologies Agilent Scanco Medical Ag MR Solutions Ltd. Bioscan Inc. Imagerie Trifoil

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2028 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Quels sont les acteurs clés de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux points saillants de TOC : marché mondial de l’imagerie des petits animaux (in vivo)

1 Aperçu du marché mondial de l’imagerie des petits animaux (in vivo)

2 compétitions mondiales sur le marché de l’imagerie des petits animaux (in vivo) par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) d’imagerie mondiale des petits animaux (in vivo) par région (2021-2028)

4 Offre mondiale d’imagerie (in vivo) pour petits animaux (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2028)

5 Production mondiale d’imagerie pour petits animaux (in vivo), revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché de l’imagerie des petits animaux (in vivo) par application

7 profils/analyses mondiaux de fabricants d’imagerie pour petits animaux (in vivo)

8 Analyse des coûts de fabrication de l’imagerie des petits animaux (in vivo)

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 Prévisions du marché mondial de l’imagerie (in vivo) pour petits animaux (2021-2028)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

