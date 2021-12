Analyse du marché de l’imagerie à faible luminosité 2021-2028 examinée dans un nouveau rapport de recherche sur l’industrie

Le marché de l’imagerie à faible luminosité devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,6% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 28 406,10 millions d’ici 2027. L’utilisation croissante des capteurs d’image dans les smartphones est un facteur déterminant de la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de l’imagerie par faible luminosité fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, le produit lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial de l’imagerie en basse lumière et taille du marché

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire (CMOS) et dispositif à couplage de charge (CCD). Le segment des semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CMOS) domine à l’échelle mondiale, en raison de leur faible coût et de leur sensibilité élevée par rapport aux capteurs d’image CCD pour l’imagerie à faible luminosité.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en photographie, surveillance, inspection et détection et sécurité et surveillance. Le segment de la photographie domine à l’échelle mondiale en raison de l’utilisation croissante des capteurs d’image dans les téléphones intelligents.

Sur la base de la verticale, le marché est segmenté en électronique grand public, automobile, sciences médicales et de la vie, militaire et défense et infrastructures industrielles, commerciales et résidentielles. L’électronique grand public domine à l’échelle mondiale, car de plus en plus de produits tels que les smartphones, les appareils photo et autres sont installés avec des capteurs d’image pour l’imagerie par faible luminosité.

Analyse au niveau du pays du marché de l’imagerie à faible luminosité

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie par faible luminosité sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon, la Chine , Inde, Corée du Sud, Taïwan, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique comme une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique, du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Imagerie à faible luminosité

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont STMicroelectronics, Hamamatsu Photonics KK, Semiconductor Components Industries, LLC, PIXELPLUS, Canon Europa NV, ams AG, Himax Technologies, Inc, Fairchild Imaging Systems, OmniVision Technologies, Inc. et Samsung, Sony Semiconductor Solutions Corporation, Sharp Corporation, PixArt Imaging Inc, PHOTONIS, Panasonic Corporation, Teledyne UK Limited, Corephotonics, ANDANTA GmbH, NIT, ISDI parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En avril 2019, Canon Inc. (la société mère de Canon Europa NV), qui fabrique et développe du matériel et des logiciels pour des imprimantes à usage commercial, des équipements de lithographie à semi-conducteurs pour caméras réseau et des équipements de fabrication de panneaux OLED, a lancé de nouveaux produits d’imagerie numérique. tels que XA40, XA50 et XA55. Ces produits peuvent être utilisés pour filmer dans des conditions de faible luminosité, le lancement du produit a aidé l’entreprise à augmenter son portefeuille de produits dans la catégorie des systèmes d’imagerie.

En septembre 2019, Teledyne UK Limited, qui est engagée dans le développement de solutions d’imagerie pour les domaines scientifiques, médicaux et industriels, a lancé une nouvelle famille de capteurs CMOS. Ce lancement de produit a permis à l’entreprise de renforcer sa catégorie de capteurs d’images standard CMOS.

