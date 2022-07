Analyse du marché de l’IA dans les soins de santé, tendances récentes, demandes élevées et prévisions jusqu’en 2027

L’intelligence artificielle (IA) est devenue une force de transformation radicale dans l’arène mondiale des soins de santé. Les prestataires et les demandeurs dans le continuum de soins aux patients ont bénéficié de l’impact profond des outils basés sur l’IA. Au cours de la dernière décennie, l’espace des soins de santé s’est élargi et a évolué à une échelle sans précédent, et le rôle de l’intégration de l’IA dans ce secteur a été très important.

L’IA dans les soins de santé offre d’innombrables opportunités aux organisations de capitaliser sur une technologie de pointe pour fournir des interventions plus efficaces, allant des maladies chroniques comme le cancer aux procédures radiologiques et à l’évaluation des risques. L’IA dans le domaine de la santé offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes d’analyse et aux processus décisionnels traditionnels. L’apprentissage automatique, l’informatique en nuage et les algorithmes d’apprentissage en profondeur dans le large spectre de l’IA ont aidé les prestataires de soins de santé à obtenir des informations précieuses sur les processus de diagnostic et de soins, ce qui a, à son tour, entraîné une variabilité du traitement et des résultats plus précis pour les patients.

Les principaux acteurs du marché incluent :

IBM (Watson Health), AiCure, Atomwise, Inc., Lifegraph, APIXIO, Inc., Cyrcadia Health Inc. ., Enlitic, Inc., iCarbonX, Zebra Medical Vision Ltd., Butterfly Network, Inc., Insilico Medicine, Inc., Sophia Genetics, Pathway Genomics Corporation, Modernizing Medicine, Sense.ly et Welltok, entre autres.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché Ai in Healthcare ainsi que du portefeuille de produits et du marché performance. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Type de technologie :

Apprentissage automatique Apprentissage profondeur Apprentissage renforcement Apprentissage supervisé Apprentissage non supervisé Autres

Vision par ordinateur Informatique

contextuelle

de traitement du langage naturel

Offre

Logiciel Plateforme d’intelligence artificielle Cadre d’apprentissage automatique Interface de programme d’application Solutions d’IA Cloud Déploiement et intégration Assistance et maintenance

matériel Processeur GPU MPU ASIC FPGA réseau mémoire



Réponses aux questions clés de la

Quel est le taux de croissance de l’IA sur le marché des soins de santé?

Quelle est la valorisation marchande prévue de l’industrie du marché Ai dans les soins de santé d’ici 2027?

Quels sont les principaux facteurs de croissance et de restriction du marché Ai dans les soins de santé?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance de l’industrie du marché Ai dans les soins de santé au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

