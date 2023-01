Analyse du marché de l’huile d’olive par taille, part, tendances, croissance, portée future, revenus et prévisions jusqu’en 2029

Pour produire le rapport sur le marché de l’huile d’olive , une équipe de chercheurs multilingues qui parlent couramment différentes langues et exécutent de manière professionnelle des études de marché mondiales se réunissent. L’objectif de ce rapport de marché est de fournir une analyse détaillée de l’industrie ABC et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques. Ce rapport d’étude de marché complet agit comme l’épine dorsale du succès commercial dans n’importe quelle industrie. Le rapport fournit des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. En obtenant des informations exploitables sur le marché grâce au meilleur rapport sur le marché de l’huile d’olive, des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être élaborées.

Le rapport mondial sur le marché de l’huile d’olive propose des valeurs de TCAC (taux de croissance annuel composé) ainsi que leurs fluctuations pour la période de prévision spécifique. Le rapport contient la segmentation du marché la plus détaillée, une analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques. Ce document de marché est la conséquence d’efforts inlassables menés par des prévisionnistes avertis, des analystes innovants et des chercheurs brillants qui se livrent à des recherches détaillées et attentives sur différents marchés émergents, tendances et opportunités dans le sens consécutif des besoins des entreprises. Dans le rapport d’étude de marché sur l’huile d’olive,

Analyse du marché et informations sur le marché mondial de l’huile d’olive

L’utilisation accrue de l’huile d’olive ainsi que l’application croissante de l’huile d’olive dans les produits de soins de la peau et personnels ont augmenté sa demande. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’huile d’olive augmentera à un TCAC de 4.7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Étendue du marché et marché mondial de l’huile d’olive

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’huile d’olive sont : Cargill, Incorporated, Deoleo, Del Monte Foods, Inc, Gallo Worldwide, BORGES INTERNATIONAL GROUP, SLU, Avenida Rafael Ybarra, SOVENA, Sun Grove Foods Inc., EU Olive Oil Ltd. , Huile d’Artajo, GRUPO SALOV, Aceites Sandúa, Tucan Olive Oil Company LTD, Domenico Manca Spa, Les huiles d’olive Lahmar, GRAMPIANS OLIVE CO., Victorian Olive Groves, Gourmet Foods Inc., GRUPO JAENCOOP, ΜΙΝΕRVΑ, entre autres.

Portée du marché mondial de l’huile d’olive

Le marché mondial de l’huile d’olive est segmenté en type, saveur, méthode d’extraction, application et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour la prise de décision stratégique afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

Huile d’olive extra vierge

huile d’olive vierge

Huile d’olive commune

Huile d’olive raffinée

Huile d’olive légère/légère

Huile de grignons d’olive

Selon le type, le marché est segmenté en huile d’olive vierge, huile de grignons d’olive, huile d’olive raffinée, huile d’olive commune, huile d’olive extra vierge et huile d’olive légère.

Saveur

fruité et herbacé

fruité et épicé

doux et beurré

Corsé et terreux

Basé sur la saveur, le marché de l’huile d’olive est segmenté en corsé et terreux, fruité et épicé, fruité et herbacé, et doux et beurré.

méthode d’extraction

étiré à froid

Pressé à froid

première presse

Selon la méthode d’extraction, le marché de l’huile d’olive est segmenté en première pression, pressée à froid et extraite à froid.

Application

Nourriture et boissons

Cosmétiques et soins personnels

Pharmacien

aromathérapie

Autres

Sur la base de l’application, le marché de l’huile d’olive est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, aromathérapie et autres.

Canal de distribution

en magasin

Non basé sur le magasin

Dynamique du marché mondial de l’huile d’olive

Conducteurs

Changer le style alimentaire des consommateurs du monde entier

En raison de l’augmentation de l’incidence d’un certain nombre de maladies, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, un changement majeur dans le style alimentaire des consommateurs du monde entier est en cours. Par conséquent, en raison de ces chiffres croissants, la tendance à maintenir la santé et le bien-être en général en passant à des options d’huile plus saines devrait faire avancer le marché.

Sensibilisation accrue aux bienfaits de l’huile d’olive sur la santé

Il y a une sensibilisation croissante à la santé et à l’adoption de modes de vie plus sains. Les huiles d’olive ont de nombreux avantages pour la santé. L’huile d’olive est riche en graisses monoinsaturées saines. Environ 14% de l’huile est constituée de graisses saturées, tandis que 11% sont polyinsaturées, telles que les acides gras oméga-6 et oméga-3. La récente reconnaissance des effets positifs des MUF sur la santé a augmenté la demande d’huile d’olive.

Utilisation croissante de l’huile d’olive dans les produits de soins personnels/de soins de la peau et les médicaments pharmaceutiques

L’huile d’olive a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui sont bénéfiques pour les soins de la peau. Lorsqu’elle est utilisée sur la peau, l’huile d’olive élimine les cellules mortes de la peau et autres impuretés et nettoie, hydrate et nourrit également les cheveux. L’huile d’olive peut réduire l’acné en tuant les bactéries qui en sont la cause. Dans le même temps, l’huile d’olive hydrate également la peau en emprisonnant l’humidité et en hydratant la peau, ce qui devrait augmenter la demande d’huile d’olive dans les produits pour la peau et les soins personnels.

Utilisation accrue de l’huile d’olive dans le secteur des ménages et de la restauration

La demande accrue d’huile d’olive pour la cuisine à domicile est due à la prise de conscience croissante des bienfaits de l’huile d’olive pour la santé. L’huile d’olive a la plus haute teneur en graisses monoinsaturées et contient des antioxydants tels que les vitamines A, D, E, K et le bêta-carotène, qui aident à réduire le mauvais cholestérol et à prévenir les maladies cardiaques.

