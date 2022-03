Analyse du marché de l’héparine de bas poids moléculaire en Europe par taille, part, croissance, tendances jusqu’en 2028 | Abbott,Aspen Holdings,B. Braun Medical Inc., Dr. Laboratoires Reddy

Une étude de marché sur l’héparine de bas poids moléculaire en Europe a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche impliquait l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, notamment l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques et les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, ainsi que les risques du marché, les opportunités, les obstacles au marché. , et les défis.

Segmentation du marché de l’héparine de bas poids moléculaire en Europe

Marché de l’héparine de bas poids moléculaire en Europe – par type de produit

Énoxaparine

Daltéparine

Tinzaparine

Fraxiparine

Nadroparine

Les autres

Marché de l’héparine de bas poids moléculaire en Europe – par emballage

Multi-Fioles

Seringues préremplies

Marché de l’héparine de bas poids moléculaire en Europe – par application

Thrombose veineuse profonde

Syndrome coronarien aigu (SCA)

Embolie pulmonaire

Les autres

Marché de l’héparine de bas poids moléculaire en Europe – par utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres

Marché de l’héparine de bas poids moléculaire en Europe – par pays

ROYAUME-UNI.

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Le reste de l’Europe

Marché de l’héparine de bas poids moléculaire en Europe – Entreprises mentionnées

Abbott

Aspen Holdings

B. Braun Médical Inc.

Laboratoires du Dr Reddy

LEO Pharma A/S

Novartis

Pfizer inc.

Sanofi

TEVA INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES LTD

