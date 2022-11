Analyse du marché de l’extrait de Cordyceps par statut de l’industrie et opportunités de croissance, acteurs clés, public cible et prévisions jusqu’en 2029 | The Lubrizol Corporation, Naturalin Bio-Resources Co., Ltd, Nutra Green Biotechnology Co., Ltd.

Le marché mondial de Cordyceps sinensis a tendance à se situer autour de 11,05 % au cours de la période de prévision susmentionnée . La capitalisation boursière en 2021 est de 648,31 millions de dollars et devrait atteindre 1 499,45 millions de dollars d’ici 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Récemment, l’utilisation de remèdes naturels dans l’industrie de la santé a considérablement augmenté. Le Cordyceps sinensis et la phytothérapie traditionnelle Le Cordyceps sinensis est l’une de ces herbes qui est de plus en plus acceptée. Les fabricants du marché du Cordyceps sinensis se concentrent sur le développement de produits pour diverses applications d’utilisation finale, notamment les produits pharmaceutiques, les aliments et les compléments alimentaires. Les marchés émergents tels que la Chine se développent en termes d’amélioration des infrastructures de soins de santé, ce qui entraîne des investissements importants dans les activités de R&D liées aux produits naturels dans la région Asie-Pacifique.

définition du marché

Le cordyceps est un champignon utilisé en phytothérapie traditionnelle depuis des siècles. Il améliore l’efficacité du système circulatoire et ces facteurs devraient augmenter la demande de Cordyceps dans l’industrie de la santé. Par conséquent, son utilisation augmente en conséquence, entraînant la croissance du marché.

Principaux acteurs clés du marché Cordyceps:

The Lubrizol Corporation (États-Unis)

Naturalin Bio-Resources Co., Ltd., (Chine)

Nutra Green Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

Xi’an Senna Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

Kshipra Biotechnology Pvt Ltd (Inde)

Le marché du paysage concurrentiel du Cordyceps sinensis fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché du Cordyceps sinensis.

Méthodologie de recherche: marché mondial du cordyceps

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence ont été effectuées à l’aide d’un module de collecte de données avec un échantillon de grande taille. Analyser et estimer les données du marché à l’aide de statistiques de marché et de modèles cohérents. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également des facteurs clés de succès dans le rapport sur le marché. Pour plus d’informations, veuillez appeler l’analyste ou vous pouvez déposer votre demande.

La principale méthode de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En plus de cela, le modèle de données comprend la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les mesures, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur les méthodes de recherche, demandez à nos experts de l’industrie.

personnalisable

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de fournir aux clients existants et nouveaux des services de données et d’analyse qui correspondent à leurs objectifs. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles, une compréhension des marchés dans d’autres pays (liste des pays demandés), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché de la rénovation et des fondamentaux des produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents que nécessaire pour fournir des données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données dans le tableau croisé dynamique original du fichier Excel brut (Factbook) ou peut vous aider à créer une présentation basée sur les ensembles de données disponibles dans le rapport.

Scénario de marché Cordyceps sinensis :

Ce rapport sur le marché de Cordyceps sinensis détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, le marché stratégique Analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du Cordyceps sinensis, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Dynamique du marché du Cordyceps sinensis

chauffeur

Présenter de nouveaux produits

Le lancement de nouveaux produits devrait stimuler la croissance de Cordyceps sinensis dans le monde au cours de la période de prévision. Par exemple, Peaceful Harvest Mushrooms, un producteur biologique certifié aux États-Unis, a lancé Cordyceps sinensis, corps secs, entiers et fructifères en novembre 2021.

La demande croissante de médecine traditionnelle chinoise stimule la croissance du marché

L’espèce de Cordyceps est devenue très importante en raison de nombreuses applications de bio-ingénierie et cliniques telles que des critères génétiques et nutritionnels. La phytothérapie traditionnelle (MTC) comprend les herbes traditionnelles, les assaisonnements, les herbes uniques, les extraits d’herbes et les suppléments de santé. Les produits de la MTC devraient s’internationaliser, aider d’autres pays et régions à se développer et à exporter la MTC, et soutenir l’industrie de la santé. Cordyceps sinensis est une variété bien étudiée parmi tous les produits TCM.

Chance

Prévalence croissante des maladies chroniques

Les maladies non transmissibles ont augmenté au cours des dernières décennies. Dans le même temps, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires et le diabète sont également en hausse. En outre, la demande croissante de plantes médicinales chinoises dans les soins primaires devrait contribuer au développement du marché du Cordyceps sinensis. Par exemple, la demande d’extraits de Cordyceps. Augmentation significative en 2016 et 2017 car il est utilisé dans la fonction respiratoire, l’exercice, la santé physique, la santé sexuelle et de nombreux autres compléments alimentaires. La prévalence de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et le cancer devrait favoriser l’adoption de produits médicaux préventifs contenant des espèces de Cordyceps et accélérer la croissance de ces produits dans les années à venir.

Inclure les nouvelles entreprises et les versions

La participation de nouveaux acteurs et l’introduction de nouveaux produits stimulent la croissance du marché. En outre, la demande croissante de plantes médicinales dans les soins primaires aidera les fabricants de Cordyceps à se concentrer sur le marché et à développer des produits pour de multiples utilisations finales telles que les produits pharmaceutiques, les aliments et les compléments alimentaires. À l’heure actuelle, la plupart des fabricants se concentrent sur la production de poudre d’extrait de Cordyceps sinensis dans le but de produire davantage de formulations. Par exemple, en avril 2016, Nammex Organic Mushroom Extracts a lancé un extrait certifié biologique de Cordyceps sinensis. L’extrait de Nammex Cordyceps est cultivé biologiquement et expédié sous forme de poudre aux fabricants nord-américains de compléments alimentaires.

Contraintes/Défis

Les espèces de Cordyceps sont chères

Le prix élevé du Cordyceps sinensis est un obstacle majeur à la croissance des ventes. En raison du prix élevé, la plupart des suppléments de Cordyceps n’utilisent pas de Cordyceps sauvage. Les pays émergents tels que l’Afrique et l’Amérique latine ont une faible acceptation de la phytothérapie chinoise coûteuse. Cependant, cela crée une opportunité pour les nouveaux entrants de mettre leurs produits sur le marché.

développement du marché

En novembre 2021, Peaceful Harvest Mushrooms, un producteur biologique certifié aux États-Unis, a publié l’intégralité de la fructification séchée de Cordyceps sinensis. Peaceful Harvest Mushrooms propose des champignons médicinaux biologiques en petits lots, cultivés et fabriqués dans des fermes du Vermont. Pour garantir une fraîcheur et une puissance maximales, ils utilisent simplement des champignons cultivés sur leur ferme ou récoltés de manière durable dans la forêt environnante. Leur gamme de produits comprend une variété de teintures, de poudres et de fructifications entières séchées, y compris des formulations individuelles et mélangées de crinière de lion, de chaga, de cordyceps, de maitake, de queue de dinde, de shiitake et de reishi. Ils utilisent des champignons entiers et du mycélium dans leurs produits.

En juillet 2021, des chercheurs de l’Université de Chulalongkorn, en collaboration avec le National Center for Nanotechnology, ont utilisé des biorobots pour délivrer en exclusivité l’extrait de Cordyceps sinensis, une innovation révolutionnaire dans l’industrie médicale qui réduit les effets secondaires.

Portée du marché mondial du cordyceps et taille du marché

Le marché de Cordyceps sinensis est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations précieux sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

sec

se mouiller

utilisateur final

traiter

soins de santé

Analyse au niveau national du marché Cordyceps sinensis

Comme mentionné ci-dessus, le marché du Cordyceps sinensis est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et utilisateur final.

Les principaux pays couverts par le rapport Cordyceps sinensis sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du Cordyceps sinensis grâce aux technologies de pointe ainsi qu’aux principaux acteurs du marché, et l’Asie-Pacifique couvrira la période de prévision 2022-2029 en raison des pratiques traditionnelles de phytothérapie chinoise en Chine et en Inde.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Infrastructure de santé Croissance de la base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de Cordyceps sinensis vous fournit également une analyse détaillée du marché, y compris la croissance des dépenses de santé en capital d’équipement dans chaque pays, la base installée de différents types de produits du marché du cordyceps, l’impact des technologies utilisant des courbes de ligne de vie et l’évolution des scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur Cordyceps sinensis sur le marché. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Portée du rapport :

Principaux moteurs de croissance, contraintes, opportunités et défis potentiels du marché.

Aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies employées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et acquisitions.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport fournit une évaluation complète des marchés mondiaux et régionaux. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des prévisions de la taille du marché. Ces prévisions sont calculées à l’aide de méthodes de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle 5-Force de Porter et de la matrice Ansoff. De plus, l’impact de Covid-19 sur le marché est mis en évidence dans le rapport.

Le rapport comprend également le paysage réglementaire de l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux régulateurs et des principales règles et réglementations appliquées par l’industrie dans différentes régions.

Le rapport comprend également une analyse concurrentielle utilisant le positionnement par quadrant à l’aide de l’outil de positionnement concurrentiel exclusif de l’analyste.

