Analyse du marché de l’exploitation minière numérique par tendances du secteur, taille, part, aperçu de l’entreprise, croissance et prévisions d’ici 2029

La recherche et l’analyse menées dans le meilleur rapport sur le marché de l’exploitation minière numérique aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’études de marché mondiales. Ce rapport d’activité a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement des affaires et de cette industrie. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout très rapidement et facilement de nombreux problèmes commerciaux. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, un rapport d’étude de marché sur l’exploitation minière numérique est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Un groupe de spécialistes et de chercheurs énergiques, dynamiques et talentueux s’efforcent, en toute responsabilité, de fournir un rapport de recherche complet sur le marché de l’exploitation minière numérique . Ce rapport de marché est évalué à l’aide de modèles précis et intelligents. Tous les efforts possibles ont été pris en compte lors de l’enquête et de l’examen des données pour mettre en place ce rapport d’étude de marché. Ce rapport d’analyse de l’industrie est une description détaillée des scénarios de marché qui introduit un mélange de maîtrise de la recherche et de méthodologies commerciales. Le rapport de classe mondiale sur le marché de l’exploitation minière numérique est généré avec une belle combinaison d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de l’utilisation des dernières technologies qui offrent une excellente expérience utilisateur.

Le marché de l’exploitation minière numérique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 14,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 31 453,164 millions USD. d’ici 2028. Le besoin croissant d’analyse en temps réel dans l’industrie minière agit comme un facteur majeur pour la croissance du marché minier numérique.

Le marché a été étudié à l’aide de plusieurs méthodologies de marketing telles que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du positionnement des joueurs, l’analyse SWOT, l’analyse des parts de marché et l’analyse de la chaîne de valeur dans l’étude de marché Digital Mining. La dynamique du marché et des facteurs tels que la menace d’un substitut de Digital Mining, la menace de nouveaux entrants sur le marché de Digital Mining, le pouvoir de négociation des acheteurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs des entreprises fournissant Digital Mining et la rivalité interne entre les fournisseurs de Digital Mining sont analysés dans Porter’s Analyse des cinq forces pour fournir aux lecteurs du rapport une vue détaillée de la dynamique actuelle du marché.

Cette analyse aide les utilisateurs du rapport à évaluer le marché de l’exploitation minière numérique en fonction de divers paramètres tels que les économies d’échelle, les coûts de changement, la fidélité à la marque, les canaux de distribution existants, les investissements en capital, les droits de fabrication et les brevets, la réglementation gouvernementale, l’impact publicitaire et l’impact sur les préférences des consommateurs. Ces données simplifiées devraient aider les principaux décideurs de l’industrie dans leur processus décisionnel. De plus, cette étude répond à la question cruciale de savoir si de nouveaux entrants doivent ou non entrer dans l’industrie du Digital Mining.

Certaines des fonctionnalités du rapport sur le marché de l’exploitation minière numérique : analyse des tendances, des prévisions et des opportunités incluent :

Estimations de la taille du marché : Estimation de la taille du marché de Digital Mining en termes de valeur (M$) d’expédition.

Analyse des tendances et des prévisions : tendances du marché et prévisions par application.

Analyse de segmentation : Taille du marché par différents segments tels que par type de Digital Mining, installation, gamme, composant, service, application et région.

Analyse régionale : Répartition du marché Digital Mining par Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde

Opportunités de croissance : analyse des opportunités de croissance dans différentes applications et régions pour le Digital Mining sur le marché du Digital Mining.

Analyse stratégique : Cela comprend les fusions et acquisitions, le développement de nouveaux produits et le paysage concurrentiel pour le Digital Mining sur le marché du Digital Mining.

Analyse de l’intensité concurrentielle de l’industrie basée sur le modèle des cinq forces de Porter.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de l’exploitation minière numérique comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont ABB, Siemens, Rockwell Automation, Inc., SAP SE, Wipro Limited, Wencomine. (Une filiale de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.), Cisco Systems, Inc., Caterpillar., GENERAL ELECTRIC, Sandvik AB, HEXAGON, IBM Corporation, Hatch Ltd., Wabtec Corporation., Komatsu Mining Corp. (Une filiale de Komatsu Ltd.), Accenture, Trimble Inc., Schneider Electric, BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED et Tech Mahindra Limited, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché du minage numérique.

Par exemple,

En juin 2020, Wencomine a conclu un partenariat et signé un protocole d’accord (MOU) avec Oxbotica pour développer une solution d’autonomie ouverte pour l’exploitation minière. Cette nouvelle plate-forme commune permettra aux clients de choisir de nombreux véhicules basés sur des normes ouvertes et de les intégrer dans leurs opérations existantes. Cela aidera l’entreprise à améliorer ses offres et à se développer sur le marché.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre pour l’exploration numérique grâce à une gamme de tailles étendue.

Segments de marché clés :

Sur la base du type, le marché du minage numérique est segmenté en solutions et services. En 2021, le segment des solutions détenait une plus grande part du marché en raison de la demande croissante de collecte de données en temps réel pour une prise de décision efficace, de la capacité à mieux gérer l’ensemble des opérations minières, du besoin élevé d’améliorer la sécurité des travailleurs dans la zone dangereuse, en cours transformation numérique dans l’industrie minière et pour améliorer les performances et la productivité de l’entreprise.

Sur la base des composants, le marché de l’exploitation minière numérique a été segmenté en travailleur connecté, centre d’opérations à distance, opérations autonomes, plates-formes intégrées, capteurs intelligents, cybersécurité des actifs, analyses avancées et impression 3D. En 2021, le segment des travailleurs connectés détenait la plus grande part du marché attribué à la communication de données en temps réel sur les tâches, les plans de travail et les rapports d’avancement.

Sur la base du type de métal, le marché minier numérique a été segmenté en fer et alliages ferreux, métaux non ferreux et métaux précieux. En 2021, le segment du fer et des ferro-alliages détenait la plus grande part du marché, car le fer et les ferro-alliages composent aujourd’hui une grande partie de l’ensemble des métaux, car le métal de base est le fer et comprend également l’acier au carbone, l’acier allié et autres.

Sur la base du type d’exploitation minière, le marché de l’exploitation minière numérique a été segmenté en exploitation à ciel ouvert et exploitation souterraine. En 2021, le segment de l’exploitation minière à ciel ouvert domine le marché en raison de ses nombreux avantages par rapport à l’exploitation minière souterraine, tels que la rentabilité, la récupération d’une plus grande partie des ressources, généralement jusqu’à 100% dans l’excavation minière, est plus sûre et peut utiliser à plus grande échelle. équipements miniers offrant des taux de production plus élevés.

Sur la base de la technologie, le marché de l’exploitation minière numérique a été segmenté en automatisation et robotique, Internet des objets (IoT), mégadonnées, analyse du temps de vente au détail, IA, systèmes d’information spatiale et géographique, drones automatisés, cybersécurité, blockchain et autres. En 2021, le segment de l’automatisation et de la robotique détenait la plus grande part du marché, car l’automatisation et la robotique jouent un rôle important dans le processus minier en accélérant la production, en améliorant la sécurité et en réduisant les coûts.

Sur la base de l’application, le marché de l’exploitation minière numérique a été segmenté en planification de la maintenance, solutions de mobilité de première ligne, sécurité de géolocalisation et autres. En 2021, le segment des solutions de mobilité de première ligne détenait une part importante du marché en raison d’une forte adoption pour permettre aux travailleurs et aux superviseurs de première ligne de travailler en toute sécurité dans des conditions minières difficiles et de déployer des technologies afin d’améliorer la sécurité des employés, la gestion des performances et la visibilité, en particulier sous terre.

Marché minier numérique, par région:

Les pays couverts par le rapport sur le marché Digital Mining sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et la Turquie. , Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

La section par pays du rapport sur le marché de Digital Mining fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport répond à des questions telles que :

Combien de revenus le marché Digital Mining générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Digital Mining?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global Mining numérique?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché Digital Mining?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Digital Mining pour étendre leur présence géographique ?

Quelles sont les principales avancées du marché Digital Mining ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché du Digital Mining ?

