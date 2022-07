Analyse du marché de l’esthétique médicale, taille, part, croissance, tendances et opportunités de prévision

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’esthétique médicale a beaucoup à offrir et joue donc un rôle très important dans la croissance. Il décrit une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. En tant que rapport d’étude de marché premium, ce rapport fonctionne comme une solution innovante pour les entreprises sur le marché révolutionnaire d’aujourd’hui. Ce rapport de marché donne le meilleur résultat car il est structuré avec un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies les plus récentes. Le rapport de marché universel A prend en compte de nombreux aspects de l’analyse de marché exigés par de nombreuses entreprises.

Le segment des appareils d’esthétique faciale devrait détenir la plus grande part en raison de l’augmentation de la demande des patients pour les traitements esthétiques du visage, tout comme le revenu disponible et le pouvoir d’achat, ainsi que la population âgée mondiale. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’esthétique médicale était évalué à 10,47 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 24,84 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Portée du rapport et segmentation du marché Définition du marché

La médecine esthétique est un mot générique pour les spécialisations qui se concentrent sur l’amélioration de l’apparence des produits cosmétiques en traitant les cicatrices, le relâchement cutané, les rides, les grains de beauté et les taches hépatiques. La dermatologie, la chirurgie dentaire et maxillo-faciale, la chirurgie reconstructrice et la chirurgie plastique sont toutes traditionnellement incluses. Les procédures en médecine esthétique sont généralement suffisantes. La demande de services de santé a augmenté dans le monde entier à mesure que la technologie et l’équipement ont progressé,

Dynamique du marché de l’esthétique médicale

Conducteurs

Augmentation de l’adoption d’un traitement mini-invasif

La préférence pour les thérapies esthétiques mini-invasives et non invasives par rapport aux procédures chirurgicales traditionnelles a considérablement augmenté. Les techniques mini-invasives/non chirurgicales présentent un certain nombre d’avantages par rapport aux procédures chirurgicales typiques, notamment moins d’inconfort, de cicatrices et de temps de récupération.

Adoption croissante des procédures esthétiques

Dans les pays émergents, il y a un désir croissant de paraître en forme et jeune, ce qui a augmenté la demande de traitements esthétiques. Les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux opérations cosmétiques telles que le remodelage du nez, la liposuccion et les injections de botox.

Accessibilité à des produits technologiquement avancés et conviviaux

L’introduction de technologies technologiquement améliorées, telles que les systèmes de remodelage corporel non invasifs de congélation des graisses.

Opportunités

En outre, l’augmentation de l’adoption d’appareils esthétiques à usage domestique et la croissance des revenus disponibles devraient en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’esthétique médicale dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, les risques cliniques et les complications concernant les procédures esthétiques médicales devraient en outre entraver la croissance du marché de l’esthétique médicale au cours de la période ciblée. Cependant, les problèmes sociaux et éthiques liés aux traitements cosmétiques pourraient encore remettre en question la croissance du marché de l’esthétique médicale dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché de l’esthétique médicale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’esthétique médicale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché de l’esthétique médicale

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché de l’esthétique médicale. En raison du verrouillage, le marché a connu une période de croissance négative à court terme, qui peut être attribuée à des facteurs tels qu’une baisse de la demande de produits des principaux utilisateurs finaux, des opérations limitées dans la plupart des industries, la fermeture temporaire des principales installations des utilisateurs finaux ( y compris les centres de beauté et les spas), la chaîne d’approvisionnement perturbée et les difficultés à fournir des services essentiels/après-vente. Cependant, dans le scénario post-COVID, le marché de l’esthétique médicale devrait être considérablement impacté.

Développement récent

En novembre 2020, AbbVie avait acquis Allergan afin de former un segment mondial – Allergan Aesthetics pour améliorer sa gamme de produits d’esthétique médicale.

Portée du marché mondial de l’esthétique médicale et taille du marché

Le marché de l’esthétique médicale est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Lasers esthétiques

Appareils énergétiques

Appareils de remodelage du corps

Appareils d’esthétique faciale

Implants esthétiques

Appareils esthétiques de la peau

Sur la base du type de produit, le marché de l’esthétique médicale est segmenté en lasers esthétiques, dispositifs énergétiques, dispositifs de remodelage corporel, dispositifs esthétiques faciaux, implants esthétiques et dispositifs esthétiques de la peau. Les produits esthétiques pour le visage sont en outre sous-segmentés en produits de comblement dermique, toxine botulique, microdermabrasion et peelings chimiques. Les dispositifs de remodelage du corps sont en outre sous-segmentés en dispositifs non chirurgicaux de réduction de la graisse, dispositifs de réduction de la cellulite et dispositifs de liposuccion . Les implants cosmétiques sont en outre sous-segmentés en implants mammaires, implants faciaux et implants fessiers. Les appareils d’épilation sont en outre sous-segmentés en appareils d’épilation au laser et appareils d’épilation IPL. Les dispositifs esthétiques de la peau sont en outre sous-segmentés en dispositifs de resurfaçage au laser, dispositifs de raffermissement de la peau non chirurgicaux, produits de micro-aiguilletage et dispositifs de luminothérapie.

Application

Anti-âge et rides

Rajeunissement du visage et de la peau

Augmentation mammaire

Modelage du corps et cellulite

Détatouage

Lésions vasculaires

Psoriasis et Vitiligo

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de l’esthétique médicale est segmenté en anti-âge et rides, rajeunissement du visage et de la peau, amélioration mammaire, modelage corporel et cellulite, détatouage, lésions vasculaires, psoriasis et vitiligo et autres.

Utilisateur final

Centres cosmétiques

Cliniques de dermatologie

Hôpitaux

Spas médicaux et centres de beauté

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’esthétique médicale est segmenté en centres cosmétiques, cliniques de dermatologie, hôpitaux, spas médicaux et centres de beauté.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Détail

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’esthétique médicale est segmenté en appels d’offres directs et au détail.

Analyse / aperçu régional du marché de l’esthétique médicale

Le marché de l’esthétique médicale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’esthétique médicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’esthétique médicale en raison de l’augmentation de l’adoption des procédures cosmétiques. De plus, l’augmentation de l’incidence des troubles cutanés stimulera davantage la croissance du marché de l’esthétique médicale dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 du marché de l’esthétique médicale en raison de l’accessibilité de produits technologiquement avancés. De plus, l’augmentation de l’attention portée à l’apparence physique devrait encore propulser la croissance du marché de l’esthétique médicale dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’esthétique médicale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’esthétique médicale, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de l’esthétique médicale. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

