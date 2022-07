Analyse du marché de l’emballage laitier, partage des revenus, profils d’entreprise, lancements et prévisions jusqu’en 2028

Selon Reports and Data, la du marché mondial de l’emballage laitier était de 70,30 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 103,66 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 6,6 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial de l’emballage des produits laitiers est tiré par l’augmentation du revenu disponible et la demande croissante des clients pour les produits laitiers. L’adoption accrue d’emballages à base de produits laitiers dans le monde a été causée par une disponibilité accrue de produits laitiers emballés par le biais de divers canaux de vente au détail en raison de l’augmentation de la population et de la préférence croissante des consommateurs pour les produits à base de protéines. La popularité des multipacks plus petits augmente, tout comme le désir des clients pour les yaourts, les glaces, le beurre et d’autres aliments, qui font tous augmenter la demande d’emballages. De plus, les fabricants concentrent leurs efforts sur la conquête d’une part importante du marché mondial en offrant les meilleures capacités d’exportation internationale et de production locale.

Les produits laitiers étant périssables, des emballages adaptés et efficaces sont nécessaires pour faciliter leur stockage et leur transit. Le marché devrait être davantage stimulé par la demande croissante de petits emballages en raison de leur commodité. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur la livraison de produits en plus petites quantités, selon les tendances récentes. Différentes variétés de produits laitiers aromatisés sur le marché contribuent à faire avancer le marché mondial de l’emballage laitier. Les principales tendances du marché mondial de l’emballage des produits laitiers comprennent la sensibilisation croissante à la santé, l’urbanisation et la consommation de divers produits laitiers en raison de la demande croissante d’aliments frais dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

Les plastiques et autres matériaux d’emballage non biodégradables, en revanche, ont suscité l’inquiétude des clients et des producteurs. En conséquence, les entreprises se tournent vers des options d’emballage biodégradables et environnementales. Des solutions d’emballage écologiques sont utilisées par les fabricants, qui mettent l’accent sur l’utilisation de matériaux plus fins et encouragent le recyclage. Le droit de l’environnement devrait également entraver le développement des produits laitiers, puisque les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités laitières représentent une part importante des émissions globales dans certains pays, et tout changement dans les politiques associées pourrait avoir un impact sur la production laitière.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/263

Les principales entreprises du marché sont Bihai, Weyerhaeuser, Xinju Feng Pack, Jielong Yongfa, International Paper, Skylong, Ecolean, Coesia IPI, Serac, Teta Laval, SIG Combibloc, Elopak, Amcor, Greatview, Qingdao Likang Packing, Stora Enso, Nippon Paper Group.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Le secteur est segmenté en bouteilles, gobelets, sachets, canettes, cartons et boîtes en fonction du type. Le plastique est largement utilisé dans les emballages en raison de ses nombreux avantages, notamment sa durabilité et sa capacité à résister à l’humidité. Les plastiques représentent désormais plus de 50,0 % de tous les emballages. Les sachets et les bouteilles détenaient la plus grande part de marché, représentant environ 41,0% de la part de marché globale en 2020.

Sur la base de l’application, l’industrie est segmentée en crème, fromage, crème glacée, yaourt et produits de culture, lait, beurre et autres . À l’échelle mondiale, le segment du lait détient la plus forte proportion parmi ces segments. Le lait fait partie intégrante des régimes alimentaires du monde entier. Il contient une quantité importante de protéines ainsi que des éléments vitaux comme la vitamine D, le calcium, le potassium et les vitamines B. La consommation de lait et de produits laitiers a également été démontrée dans de nombreux essais pour aider à prévenir les fractures osseuses et l’ostéoporose.

En raison de sa consommation et de sa production importantes de lait et de ses produits, la région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part des revenus en termes de région. L’Asie-Pacifique représente plus de la moitié du commerce laitier mondial. Les améliorations techniques croissantes, ainsi qu’une inclination croissante pour des repas sains, sont les principaux moteurs de la demande du marché.

En 2020, l’Amérique du Nord détenait une grande partie du marché mondial. La popularité du lait aromatisé, ainsi que le nombre croissant de produits laitiers de remplacement comme le lait d’amande, de noix de coco et de soja, sont les principaux moteurs de la croissance de cette industrie dans cette région.

En octobre 2018, l’Australian Packaging Covenant Organization (APCO) a récemment lancé la Feuille de route australienne pour l’emballage durable des produits laitiers avec un objectif de 100 % d’emballages réutilisables, recyclables ou compostables d’ici 2025.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/dairy-packaging-market

Segmentation du marché :

laitiers en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Outlook (revenu, milliards USD ; volume,

)

2018-2028

segmenté

emballage

produits

Perspectives d’application (revenus, milliards USD ; volume, 2018-2028)

Yaourt et produit de culture

Lait

Beurre

Fromage

Crème

Glace

Autres

Analyse régionale détaillée Couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France , Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du MEA)

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/263

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations sur le rapport et la personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Parcourir les rapports connexes :

Marché des fenêtres écoénergétiques Marché des revêtements de sol Application

Paysage de la concurrence Marché de

l’impression 3D (fabrication additive) Marché Asie-Pacifique des

carreaux de vinyle de luxe (LVT) Canada Marché des

produits Bag On Valve (BOV) États-Unis

À propos de nous :

Les rapports et les données sont un marché société de recherche et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, l’énergie et l’énergie, et les produits chimiques. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire le communiqué de presse complet : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-dairy-packaging-market