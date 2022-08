Analyse du marché de l’édition du génome et opportunités de croissance jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de l’édition du génome devrait atteindre 30,23 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 18,2 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Des facteurs clés tels que l’application croissante du génome à répétitions palindromiques courtes régulièrement espacées (CRISPR) dans différents domaines de la biotechnologie et l’augmentation des investissements des gouvernements et des investisseurs privés dans la biotechnologie et la recherche biomédicale stimulent la croissance des revenus du marché. L’édition du génome, communément appelée édition de gènes ou ingénierie du génome, est un processus qui permet aux chercheurs de changer ou de modifier les séquences de gènes d’organismes vivants.

L’édition du génome est largement utilisée par les sociétés pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie et les instituts de recherche universitaires et gouvernementaux. Le segment des sociétés pharmaceutiques représentait la part majoritaire des revenus sur le marché mondial en 2020. L’utilisation croissante de la technologie d’édition de gènes dans les activités de recherche et développement pharmaceutiques est un facteur majeur de croissance des revenus de ce segment.

Sur la base d’une analyse régionale, l’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Les principaux contributeurs à la croissance des revenus dans cette région sont les États-Unis et le Canada. Des facteurs tels que les progrès rapides des technologies d’édition du génome, la forte demande de cultures génétiquement modifiées et l’attention croissante portée aux activités de R&D associées à la thérapie génique devraient stimuler la croissance des revenus du marché dans cette région.

Quelques faits saillants clés du rapport :

En décembre 2019, Horizon Discovery Group a lancé son ARN synthétique à guide unique (sgRNA) préconçu. Cela permettrait aux chercheurs d’obtenir des knockouts de gènes fiables dans des types de cellules complexes difficiles à modifier et des modèles expérimentaux.

Le segment Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020. CRISPR présente divers avantages tels que la facilité d’utilisation, l’efficacité accrue et la rentabilité. Par conséquent, il est largement utilisé par les chercheurs dans les processus d’altération des gènes.

L’Asie-Pacifique représentait une part de revenus de 23,4 % sur le marché mondial en 2020 et devrait enregistrer le TCAC des revenus le plus rapide par rapport aux autres marchés régionaux au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la prévalence croissante de diverses maladies infectieuses.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché de l’édition du génome est extrêmement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs clés au niveau régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont:

Thermo Fisher Scientific, Merck & Co, Horizon Discovery Limited, Lonza, GenScript, Eurofins Scientific, Precision Biosciences, Oxford Genetics, Intellia Therapeutics et Sangamo Therapeutics.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché de l’édition du génome :

Perspectives des produits et services (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Logiciels et systèmes

Réactifs & Consommables

Prestations de service

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Ingénierie des lignées cellulaires

Applications diagnostiques

Ingénierie génétique

Découverte et développement de médicaments

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite ÉMIRATS ARABES UNIS Afrique du Sud Reste de la MEA



