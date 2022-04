Analyse du marché de l’automatisation médicale couvrant la taille, la part, la croissance, les tendances et les opportunités à venir 2021-2030

Le rapport sur le marché de l’automatisation médicale contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Automatisation médicale par région.

Le marché mondial de l’automatisation médicale devrait croître à un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision (2017-2023).

Rapport d’étude de marché sur l’automatisation médicale : par type (automatisation de diagnostic et de surveillance, automatisation thérapeutique, automatisation de laboratoire et de pharmacie, logistique et formation médicales), par utilisateurs finaux (hôpitaux, pharmacies, laboratoires de recherche) – Prévisions mondiales jusqu’en 2023

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. De plus, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2030. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue est un autre rappel de l’omniprésence et de l’importance cruciale de la technologie. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Le rapport comprend également des acteurs de premier plan et de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

Analyse de marché

Dernièrement, différentes avancées mécaniques ont incité l’automatisation du secteur de la santé, ce qui a permis l’utilisation contrôlée des systèmes de santé et des innovations connexes. Cela a réduit le besoin de travail humain dans la génération de produits et de services. L’omniprésence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et d’autres, parallèlement au développement de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, sont les principaux moteurs du développement du marché mondial de l’automatisation médicale au cours de la période de prévision. La demande croissante de chirurgies robotiques stimule également la croissance du marché. En outre, il est recommandé que les taux de transfusion sanguine dans le cadre des procédures médicales robotisées soient insignifiants par rapport aux taux de transfusion sanguine des procédures médicales ouvertes qui peuvent atteindre 40 %. Cependant, les coûts d’automatisation plus élevés, la formation inadéquate des médecins et les risques d’effectuer des chirurgies robotiques entravent la croissance du marché. Le marché mondial de l’automatisation médicale devrait croître à un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision (2017-2023).

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’automatisation médicale se distingue en fonction de ses utilisateurs finaux et de son type. Sur la base de ses utilisateurs finaux, le marché est divisé en pharmacies, laboratoires et instituts de recherche, hôpitaux et centres de diagnostic, laboratoires et instituts de recherche, entre autres. Sur la base de son type, le marché mondial de l’automatisation médicale est classé en automatisation thérapeutique, automatisation du diagnostic et de la surveillance, logistique et formation médicales, automatisation des laboratoires et des pharmacies, etc.

Analyse régionale

Géographiquement, le marché mondial de l’automatisation médicale est divisé en régions mondiales comme l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, LATAM et l’Afrique.

Principaux acteurs

Les principaux acteurs de l’industrie inclus dans le marché mondial de l’automatisation médicale sont Siemens AG, Koninklijke Philips NV, GENERAL ELECTRIC, Accuray Incorporated, Medtronic, Stryker, Danaher, entre autres.

