Analyse du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique: principaux acteurs de l’industrie, tendances récentes, croissance potentielle, part, demande et prévisions

Marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029 Le rapport de recherche a beaucoup à offrir et joue donc un rôle très important dans la croissance. Il décrit une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. En tant que rapport d’étude de marché premium, ce rapport fonctionne comme une solution innovante pour les entreprises sur le marché révolutionnaire d’aujourd’hui. Ce rapport de marché donne le meilleur résultat car il est structuré avec un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies les plus récentes. Le rapport de marché universel A prend en compte de nombreux aspects de l’analyse de marché exigés par de nombreuses entreprises.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique devrait atteindre 540 143,73 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le «produit» représente le segment le plus important par type, car il couvre l’assurance-maladie, l’assurance hospitalisation, l’assurance maladies graves, l’assurance individuelle, l’assurance familiale flottante, l’assurance pour les personnes âgées, les régimes de santé liés à des unités et l’assurance maladie permanente. Ils couvrent 94,63 % de l’assurance parce qu’ils ont le taux de réclamation le plus élevé pour les assurés et une indemnisation pour une perte ou un événement couvert par la police. Le rapport sur le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique sont Bupa, Now Health International, Aetna Inc. (filiale de CVS Health), AXA, Cigna, HBF Health Limited, International Medical Group, Inc. (filiale de Sirius Point Ltd.), Allianz Care (filiale d’Allianz), HealthCare International Global Network Ltd., ASSICURAZIONI GENERALI SPA, Aviva, MAPFRE, AIA Group Limited, Oracle, entre autres.

Une police d’assurance maladie se compose de plusieurs types de caractéristiques et d’avantages. Il offre une couverture financière aux assurés contre certains traitements. La police d’assurance maladie offre des avantages, notamment l’hospitalisation sans numéraire, la couverture pré et post-hospitalisation, le remboursement et divers compléments.

L’augmentation des coûts des services médicaux et le nombre croissant de procédures de soins de jour sont quelques-uns des moteurs qui stimulent la demande d’assurance maladie sur le marché. Avec la demande croissante d’assurance maladie dans le monde, les grandes entreprises élargissent leurs portefeuilles de produits dans différents pays afin de renforcer leur présence pour ces produits et solutions sur le marché.

Définition du marché

L’assurance maladie est un type d’assurance qui couvre tous les types de frais chirurgicaux et de traitements médicaux encourus à la suite d’une maladie ou d’une blessure. Elle s’applique à une gamme complète ou limitée de services médicaux qui couvrent les coûts totaux ou partiels de services spécifiques. Il fournit un soutien financier à l’assuré car il couvre tous les frais médicaux lorsque l’assuré est hospitalisé pour un traitement. Elle couvre également les frais pré et post-hospitalisation.

Dans le régime d’assurance maladie, plusieurs types de couverture sont disponibles : les demandes de remboursement ou les demandes de remboursement. La prestation sans numéraire est disponible lorsque le preneur d’assurance se fait soigner dans les hôpitaux du réseau de la compagnie d’assurance. Si l’assuré se fait soigner dans des hôpitaux qui ne font pas partie du réseau de liste, dans ce cas, l’assuré prend en charge tous les frais médicaux et demande ensuite le remboursement à la compagnie d’assurance en soumettant toutes les factures médicales.

Dynamique du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Augmentation du coût des services médicaux

L’assurance maladie apporte une aide financière en cas de maladie grave ou d’accident. L’augmentation des coûts des services médicaux pour les chirurgies et les séjours à l’hôpital a créé une nouvelle épidémie financière dans le monde entier. Le coût des services médicaux comprend le coût de la chirurgie, les honoraires du médecin, le coût du séjour à l’hôpital, le coût de la salle d’urgence, le coût des tests de diagnostic, entre autres. En raison de ces coûts élevés des services médicaux, 60 % de toutes les faillites sont liées à des frais médicaux, en particulier pour les familles qui n’ont pas d’assurance maladie ou qui ont un budget limité. Le coût élevé des services médicaux a accablé les patients ; cependant, l’assurance-maladie apporte un soutien financier aux patients puisqu’elle finance tous les coûts des services médicaux selon les termes et conditions du régime d’assurance. Par conséquent,

Nombre croissant d’interventions en garderie

Les procédures de soins de jour sont les types de procédures médicales ou chirurgicales qui nécessitent principalement moins de temps de séjour dans les hôpitaux. Dans la procédure de soins de jour, les patients doivent rester à l’hôpital pendant une courte période.

La plupart des compagnies d’assurance maladie couvrent désormais les procédures de garde d’enfants dans leurs plans d’assurance. Pour la réclamation de tels types de chirurgie, il n’y a aucune obligation de passer 24 heures à l’hôpital, qui est le séjour minimum pour réclamer une assurance.

Alors que la plupart des régimes d’assurance maladie couvrent les séjours hospitaliers et les chirurgies majeures, les assurés peuvent également réclamer des soins de jour dans le cadre de leur police d’assurance maladie, ce qui devrait stimuler la demande du marché.

Fourniture obligatoire d’assurance maladie dans les secteurs public et privé

La souscription d’une assurance maladie est une disposition obligatoire pour les salariés du secteur public et du secteur privé. L’assurance maladie offre des avantages médicaux essentiels dont l’employé peut bénéficier lorsqu’il travaille dans une entreprise. En cas d’urgence ou de problèmes médicaux, la couverture d’assurance maladie est très utile pour couvrir les frais de traitement.

L’assurance maladie de l’employé est une prestation complémentaire que l’employeur individuel accorde à ses employés. L’assurance maladie fournie couvre l’employé et couvre les membres de sa famille dans le cadre du même plan d’assurance. De plus, dans certains cas, l’employeur peut payer une partie d’une prime ou d’une couverture d’assurance de la police d’assurance maladie.

Coût élevé des primes d’assurance

L’assurance maladie couvre tous les types de frais de traitement médical. Elle apporte un soutien financier à l’assuré puisqu’elle couvre tous les frais médicaux lorsque l’assuré est hospitalisé pour des soins. L’assurance maladie couvre également les dépenses pré et post-hospitalisation. Le preneur d’assurance doit payer régulièrement les primes d’assurance pour maintenir la police d’assurance maladie active afin de souscrire une assurance maladie. Le coût de la prime d’assurance est élevé dans la plupart des cas en fonction du régime d’assurance, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

Le montant de la prime d’assurance maladie est un paiement initial effectué au nom de l’individu et des familles pour maintenir leur police d’assurance maladie active. Le coût des primes d’assurance maladie est généralement payé mensuellement pour maintenir la police en vigueur.

Processus de documentation strict pour le remboursement des réclamations

L’assurance maladie se compose de deux couvertures d’assurance, telles que le cashless et le remboursement des sinistres. La compagnie d’assurance fournit une liste des hôpitaux faisant partie du réseau ou en lien avec la compagnie d’assurance.

Si l’assuré est soigné dans n’importe quel hôpital du réseau, il bénéficiera de la procédure sans numéraire. Dans la procédure sans numéraire, les hôpitaux obtiennent l’approbation de la compagnie d’assurance en vérifiant les détails du patient, et le preneur d’assurance n’a pas besoin de payer de montant pour son traitement à l’hôpital.

Supposons que le preneur d’assurance soit admis dans l’un des hôpitaux, et non dans le réseau de la compagnie d’assurance. Dans ce cas, le patient paiera le montant total à l’hôpital de sa poche pour son traitement et soumettra toutes les factures à la compagnie d’assurance pour le remboursement de la demande. Le processus de remboursement des réclamations a des règles et réglementations strictes pour l’approbation et la fourniture des dépenses de remboursement de toutes les factures, ce qui entrave la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché de l’assurance maladie

Le COVID-19 a transformé le marché de l’assurance maladie ; presque tous les pays connaissent des changements positifs et certains défis sont survenus dans le secteur de l’assurance maladie au cours des dernières années. Les assureurs ont apporté ces changements pour s’adapter aux nouvelles normes de la pandémie de COVID-19 et continuer à fournir leurs services sans tracas pour les clients. Des plans d’assurance maladie spécifiques au COVID-19 ont été inclus dans les plans d’assurance maladie réguliers par les assureurs pour les assurés.

La croissance du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique s’accélère grâce à la digitalisation complète de l’achat et du renouvellement des polices d’assurance maladie via le site officiel de l’assureur. La vente de régimes d’assurance maladie a considérablement augmenté au cours des dernières années, car les gens réalisent l’importance d’une sauvegarde financière pour les urgences médicales. Même en période de fardeau économique pour les industries, le secteur de l’assurance maladie a fait son chemin et a évolué avec les exigences et les changements des clients du monde entier.

Le secteur de l’assurance maladie prend diverses décisions stratégiques pour rebondir après le COVID-19. Les acteurs mènent de multiples activités de recherche et développement pour améliorer la police d’assurance maladie. Les entreprises se concentrent sur l’augmentation des ventes et la fourniture d’assurance aux clients de leur choix. En outre, le gouvernement de nombreux pays a réduit les taux de pension et les intérêts obligataires, ce qui peut potentiellement entraîner des difficultés pour maintenir les réserves, les risques de crédit, les risques de liquidité, etc., ce qui conduit principalement à la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2021, Allianz Care a officiellement lancé son partenariat mondial de huit ans avec les mouvements olympique et paralympique, en s’appuyant sur une collaboration avec le mouvement paralympique depuis 2006. Ce développement servira de stratégie de marque et contribuera à renforcer l’image de marque.

En décembre 2020, Aetna Inc. a annoncé des mises à jour de sa couverture pour les maladies transmissibles, y compris le COVID-19, toutes visant à soutenir la santé physique de ses membres dans un paysage international en constante évolution. Ce développement a aidé l’entreprise à servir plus de clients et à attirer la clientèle

Portée du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique

Le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du type, des services, du niveau de couverture, des prestataires de services, des régimes d’assurance maladie, de la démographie, du type de couverture, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par type

Produit

Solutions

Sur la base du type, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique est segmenté en produits et solutions.

Prestations de service

Traitement hospitalier

Traitement ambulatoire

Assistance médicale

Les autres

Sur la base des services, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en traitement hospitalier, traitement ambulatoire, assistance médicale et autres.

Niveau de couverture

Bronze

Argent

Or

Platine

Sur la base du niveau de couverture, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en bronze, argent, or, platine.

Les fournisseurs de services

Fournisseurs d’assurance maladie publique

Fournisseurs d’assurance maladie privés

Sur la base des prestataires de services, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en prestataires d’assurance maladie publics et prestataires d’assurance maladie privés.

Régimes d’assurance maladie

Point de service (POS)

Organisation de fournisseur exclusif (EPOS)

Indemnité d’assurance maladie

Compte d’épargne santé (HSA)

Régimes de remboursement de la santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS)

Organisation de fournisseur préféré (OPP)

Organisation de maintien de la santé (HMO)

Les autres

Sur la base des régimes d’assurance maladie, le marché de l’assurance maladie de l’Asie-Pacifique a été segmenté en points de service (POS), organisation de fournisseur exclusif (EPOS), assurance maladie indemnisée, compte d’épargne santé (HSA), accords de remboursement de la santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS), organisation de prestataires privilégiés (PPO), organisation de maintien de la santé (HMO), autres.

. Démographie

Adultes

Mineurs

Personnes agées

Sur la base de la démographie, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en adultes, mineurs et personnes âgées.

Type de couverture

Couverture à vie

Couverture temporaire

Sur la base du type de couverture, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en couverture à vie, couverture temporaire

Utilisateur final

Entreprises

Personnes

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en entreprises, particuliers, autres

Canal de distribution

Les ventes directes

Institutions financières

Commerce électronique

Hôpitaux

Cliniques

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en ventes directes, institutions financières, commerce électronique, hôpitaux et cliniques, etc.

Ce rapport complet fournira :

Accroître vos connaissances de l’industrie

Vous tenir au courant des développements cruciaux du marché

Vous permettre de développer des stratégies de croissance éclairées

Construire votre vision technique

Illustrer les tendances à exploiter

Renforcer votre analyse des concurrents

Fournir une analyse des risques, vous aidant à éviter les pièges d’autres entreprises pourraient en fin de

compte vous aider à maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.