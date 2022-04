Analyse du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique avec mise à jour des principaux acteurs clés, statistiques commerciales et méthodologie de recherche par prévision jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché agit comme une colonne vertébrale précieuse pour l’expansion de l’industrie. Tous les paramètres de marché couverts dans le rapport sont d’une immense utilité pour analyser l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport aide à décrire la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients à propos de l’industrie, ce qui conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En outre, le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de la production et les parts de marché de chaque entreprise pour la période de prévision peuvent également être obtenus avec un rapport sur le marché international.

Le marché de l’assurance maladie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,3% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 594 240,31 millions USD d’ici 2027. Le gouvernement prend des initiatives pour promouvoir l’assurance maladie et les investissements solides d’une myriade d’acteurs locaux et d’assureurs mondiaux sont les facteurs de croissance du marché.

Principaux acteurs : –

Unitedhealth Group, Anthem Insurance Companies, Inc. (une filiale d’Anthem, Inc.), Aetna Inc. (une filiale de CVS Health), Centene Corporation, Cigna, Allianz Care (une filiale d’Allianz), Axa, Assicurazioni Generali SPA, Bupa, AIA Group Limited, Aviva, BMI Healthcare, Broadstone Corporate Benefits Limited, HBF Health Limited, Healthcare International Global Network Ltd., International Medical Group, Inc. (une filiale de Sirius International Insurance Group Ltd.), Mapfre, Now Health International , Oracle, VHI Group, Vitality Corporate Services Limited (une filiale de Discovery Limited) parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’assurance maladie

Le paysage concurrentiel du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit et la croissance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique.

Le partenariat, l’expansion et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également aux organisations d’améliorer leur offre d’assurance maladie grâce à un portefeuille de produits complet.

L’assurance maladie offre divers avantages pour le partage des coûts et la disponibilité des services de santé nécessaires au moment de l’exigence. De plus, il offre une commodité au patient et à sa famille en cas de difficulté car ils n’ont pas à gérer les finances sur place.

L’activité économique accrue dans la région, entraînant une augmentation de la part de la population active, associée à l’absence de systèmes d’assurance maladie publics bien structurés, rend la région lucrative pour les compagnies d’assurance mondiales qui cherchent à étendre leur présence régionale.

Ce rapport sur le marché de l’assurance maladie fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques, et innovations sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

De fortes initiatives des secteurs public et privé pour fournir une couverture médicale universelle

Le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans le secteur de l’assurance maladie avec les ventes d’assurance maladie, la pénétration sur les territoires, l’impact du développement technologique et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de l’assurance maladie. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Portée et taille du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique

Le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du type, des services, du niveau de couverture, des prestataires de services, des régimes d’assurance maladie, de la démographie, du type de couverture, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché est segmenté en produits et solutions. Le segment de produits domine le marché en raison de la faible pénétration des solutions dans un nombre important de pays de la région Asie-Pacifique. Le secteur de l’assurance maladie est varié et unique en Asie-Pacifique avec des pays comme la Chine et le Japon dotés de systèmes publics d’assurance maladie bien établis, tandis que d’autres pays abritent une importante population non assurée qui constitue un terrain pour la croissance future. La croissance régulière de ce secteur couplée à des réformes continues dans différents pays de la région Asie-Pacifique qui alimente la croissance des polices d’assurance dans la région. Par exemple,

Sur la base des services, le marché est segmenté en traitement hospitalier, traitement ambulatoire, assistance médicale et autres. Le traitement hospitalier domine le marché car la plupart des compagnies d’assurance proposent des plans de santé avec une couverture ou une limite élevée ainsi que d’autres types de plans. Le coût des services hospitaliers est également nettement plus élevé que celui des services ambulatoires. Par exemple, selon une étude menée dans la province du Hubei en Chine pour étudier les dépenses ambulatoires par habitant, les dépenses hospitalières et les dépenses médicales totales de la population, il a été observé que les dépenses en services hospitaliers étaient nettement plus élevées que les services ambulatoires.

Sur la base du niveau de couverture, le marché est segmenté en bronze, argent, or et platine. Le niveau Bronze de la couverture des polices d’assurance détient la part la plus élevée, car leurs primes sont nettement inférieures à celles des autres types de couverture. Par exemple, dans plusieurs pays asiatiques tels que la Thaïlande, où les primes d’assurance maladie sont inabordables pour le grand nombre de personnes à faible revenu, des primes d’assurance peu élevées sont d’emblée favorables.

Sur la base des prestataires de services, le marché est segmenté en prestataires d’assurance maladie publics et en prestataires d’assurance maladie privés. Les assurances maladie publiques dominent le marché en raison d’un système d’assurance maladie publique bien établi dans de grands pays comme la Chine. Cependant, les secteurs des prestataires d’assurance maladie privés devraient croître à un TCAC plus élevé avec l’augmentation du coût des soins de santé. À mesure que le coût de l’infrastructure globale des soins de santé augmente, l’écart qui se crée entre l’abordabilité du gouvernement et la couverture totale offre une opportunité importante pour l’assurance maladie privée d’intervenir.

Sur la base des plans d’assurance maladie, le marché est segmenté en point de service (POS), organisation de fournisseur exclusif (EPOS), assurance maladie d’indemnisation, compte d’épargne santé (HSA), accords de remboursement de la santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS), fournisseur préféré organisation (PPO), organisation de maintien de la santé (HMO) et autres. Les plans de point de service (POS) dominent le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique car la plupart des pays n’ont pas de plans établis pour les clients et la plupart des plans ressemblent en grande partie aux plans POS offrant les avantages mixtes d’un médecin fixe et d’un réseau aléatoire de prestataires.

Sur la base de la démographie, le marché est segmenté en adultes, mineurs et seniors. Les adultes dominent le marché étant la principale population active avec un revenu disponible, les adultes jouent un rôle important dans le partage des coûts et contribuent à la croissance du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique. En conséquence, la plupart des compagnies d’assurance maladie privées ciblent les jeunes adultes comme clients potentiels. Par exemple, Medibank propose une couverture hospitalière à faible prime aux 18-29 ans dans le but de rendre l’assurance maladie plus accessible aux jeunes Australiens.

Sur la base du type de couverture, le marché est segmenté en couverture à vie et couverture temporaire. La couverture à vie domine le marché car la plupart des payeurs d’assurance, en particulier les régimes d’assurance maladie financés par des fonds publics, offrent une couverture à vie à la suite de plusieurs interventions gouvernementales, le renouvellement à vie est applicable pour l’assurance maladie même pour les assureurs privés. Par exemple, l’IRDAI rend obligatoire le renouvellement à vie et les assureurs privés ne peuvent pas refuser d’accorder le renouvellement des polices d’assurance-maladie pour des motifs arbitraires.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en entreprises, particuliers et autres. Les entreprises dominent le marché en raison des réglementations de plusieurs pays obligeant les employeurs à fournir une assurance maladie à tous les salariés.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes directes, institutions financières, commerce électronique, hôpitaux, cliniques et autres. Les ventes directes dominent le marché car elles incluent les compagnies d’assurance, les agents ainsi que les courtiers. Par exemple, en Inde, un grand nombre d’individus et de familles achètent des polices d’assurance maladie par l’intermédiaire de courtiers et d’agents, tandis que les employeurs contactent directement les compagnies d’assurance pour rechercher des polices d’assurance maladie pour les employés.

Analyse au niveau du pays du marché de l’assurance maladie

Le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, services, niveau de couverture, prestataires de services, régimes d’assurance maladie, données démographiques, type de couverture et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’assurance maladie sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine domine le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique en raison de systèmes d’assurance maladie publics bien établis associés à une demande croissante d’assurance maladie privée parmi la population aisée croissante de la région.

La section par pays du rapport fournit également des marchés individuels ayant un impact sur les facteurs et les changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Personnalisation disponible : marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché pour d’autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les produits en cours de développement, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

