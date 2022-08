Analyse du marché de l’asphalte et aperçu de la taille, de la part, de la croissance et du développement du marché mondial en 2029

Le marché de l’asphalte vaut 51,70 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 70,43 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 3,94 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research.

Le rapport d’étude du marché international de l’ asphalte est un excellent choix pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie du marché de l’asphalte pour une période de prévision précise. Le rapport analyse et discute des tendances vitales du marché, de la taille du marché, du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie du marché de l’asphalte. Les estimations de la hausse ou de la baisse des valeurs du TCAC sur une période de prévision spécifique sont également mentionnées dans ce rapport de marché. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux des techniques les plus largement utilisées pour préparer le rapport d’analyse de marché primé de l’asphalte.

Pour organiser un tel rapport de classe mondiale, les meilleures idées de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et les dernières technologies ont été combinées. Les aspects de segmentation du marché bien décrits fournissent un concept clair de consommation de produits basé sur de multiples facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. L’utilisation d’outils statistiques établis et de modèles cohérents pour analyser et prévoir les données du marché rend ce rapport exceptionnel. En outre, les moteurs du marché et les contraintes du marché évalués dans le rapport d’étude de marché sur l’asphalte se concentrent sur l’utilisation du produit dans l’environnement de marché à court terme et fournissent des estimations de l’utilisation future.

définition du marché

L’asphalte est une substance visqueuse qui existe sous forme liquide à semi-solide. Il a une couleur marron foncé. L’asphalte contient généralement des résines d’asphaltène et d’autres composites pétroliers. Le bitume naturel est une forme de pétrole si dense, épaisse et lourde lorsqu’elle est diluée ou chauffée avant de couler. L’asphalte contient du soufre et d’autres métaux lourds tels que le mercure, le chrome, le nickel, le vanadium, le plomb et de nombreux autres éléments toxiques. Généralement, l’asphalte a de nombreuses applications telles que l’isolation, la chaussée, l’imperméabilisation, l’étanchéité, etc.

PAYSAGE CONCURRENTIEL ET ANALYSE DE LA PART DE MARCHÉ DE ASPHALTE

Le paysage concurrentiel du marché Asphalte fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché de l’asphalte.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’asphalte sont:

Valero (États-Unis)

NuStar Energy LP (États-Unis)

Suncor Energy Corporation, (Canada)

Société pétrolière Athabasca (Canada)

Pétrolière Impériale Limitée (Canada)

Syncrude Canada Ltée (Canada)

Indian Oil Corporation (Inde)

ENEOS Corporation (Japon)

Exxon Mobil Corporation (États-Unis)

Shell Asphalt (Royaume-Uni)

Pemex (Mexique)

Nynas AB (Suède)

Marathon Oil Company (États-Unis)

BP (Royaume-Uni)

Royal Dutch Shell (Royaume-Uni)

Énergie totale (France)

Sinopec (Chine)

Chevron Corporation (États-Unis)

Groupe Bouygues (France)

Austrian Villa Ltd (Autriche)

Gazprom (Russie)

DYNAMIQUE DU MARCHÉ DE L’ASPHALTE

chauffeur

La demande de construction augmente

Les propriétés physiques du bitume, telles que la dureté, l’adhérence, la résistance à l’eau, la ductilité et le point de ramollissement élevé, sont couramment utilisées dans les toitures du secteur de la construction. Cela devrait augmenter la croissance du marché de l’asphalte, car cela augmente la demande mondiale d’asphalte.

Augmenter l’utilisation de l’imperméabilisation

Les propriétés du bitume sont très visqueuses et collantes, il est donc souvent utilisé comme agent imperméabilisant pour les toits des bâtiments commerciaux et résidentiels. L’imperméabilisation de l’asphalte est la protection des toits contre les infiltrations et les fuites d’eau. L’asphalte est utilisé pour protéger les terrasses de toit de la pluie avant la toiture ou l’installation.

Forte demande pour la construction de routes

Les projets de construction de routes génèrent d’énormes revenus pour les entreprises du marché de l’asphalte. Les asphaltes sont principalement utilisés dans la construction de routes en raison de leurs divers avantages et propriétés. L’asphalte possède certaines propriétés uniques lors de sa production. L’asphalte est utilisé comme matière première pour la construction de routes flexibles, et l’asphalte est généralement utilisé dans la construction de routes.

Chance

L’asphalte est couramment utilisé comme additif chimique dans de nombreuses applications, telles que les peintures noires et les solvants. En tant qu’additif chimique, le bitume contribue à augmenter la productivité des enduits et des peintures et augmente la viscosité des hydrofuges. Le bitume chimiquement modifié est également utilisé comme additif chimique de revêtement de bonbons dans les émulsions. L’asphalte aide à fournir une meilleure adhérence lorsqu’il est mélangé avec des amides et des amines organiques, et fournit une chaussée lisse et excellente lorsqu’il est mélangé avec des cendres volantes et de la chaux. Par conséquent, ces facteurs devraient augmenter le marché de l’asphalte dans les années à venir.

Contraintes/Défis

La chute des prix du pétrole a entraîné une réduction de l’offre de matières premières, entraînant une volatilité et une volatilité des prix du marché du bitume, ce qui limitera l’expansion de l’industrie au cours de la période de prévision. En raison de la longue chaîne d’approvisionnement du bitume, c’est un produit puissant à traiter. En tant que grand fournisseur qui a commencé à vendre directement aux raffineries, cette caractéristique est remise en question.

De plus, les procédés de fabrication et les réglementations environnementales strictes d’utilisation entravent la croissance du marché de l’asphalte dans les années à venir. Les prix des produits pétrochimiques et les prix volatils du pétrole au cours de la période de prévision sont susceptibles d’avoir un impact sur les tendances des prix sur le marché de l’asphalte. Cependant, le développement du bitume biosourcé est analysé pour créer de nouvelles opportunités de croissance pour les acteurs de la filière.

Ce rapport sur le marché de l’asphalte détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché de l’asphalte, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ ASPHALTE

Le COVID-19 a nui à plusieurs marchés. La performance du secteur de la construction devrait être modérément affectée par les flux de trésorerie, car cela affecte les revenus d’un segment relativement plus large de la société, ce qui devrait avoir un impact sur les marchés analysés. La baisse des dépenses dans le secteur du bâtiment et de la construction routière a entraîné une diminution de la consommation d’asphalte dans des applications telles que l’étanchéité des toits et des sous-sols, la construction de routes, les mastics, les charges et les adhésifs, ce qui a nui au marché de l’asphalte. Le confinement imposé par le gouvernement central a perturbé la chaîne d’approvisionnement de l’asphalte, ce qui a à son tour affecté la croissance du marché. Cependant, le marché devrait croître à un rythme important à mesure que les restrictions de Covid-19 sont lentement levées.

PORTÉE DU MARCHÉ MONDIAL DE L’ASPHALTE

Le marché de l’asphalte est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

pavage

Oxydation

réduire

lotion

modification polymère

application

le chemin

imperméable

adhésif

isolation

autre

ANALYSE / APERÇUS RÉGIONAUX DU MARCHÉ DE L’ASPHALTE

Le marché de l’asphalte est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, produit et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Asphalte incluent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’asphalte en termes de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de bitume dans la région. L’Asie-Pacifique est en tête du marché de l’asphalte, la Chine ouvrant la voie en raison de la croissance des volumes de construction dans la région. La Chine domine le marché de l’Asie-Pacifique en raison de la diminution de la forte consommation de bitume.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

