Analyse du marché de l’arthrose du genou 2022 par demande future, principaux acteurs, taille de la part de l’industrie, revenus et taux de croissance jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’arthrose du genou était évalué à 5,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 12,02 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,30% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, le marché de l’arthrose du genou devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 10 à 15 % de toutes les personnes de plus de 60 ans souffrent d’arthrose, les femmes ayant une prévalence plus élevée que les hommes. Selon les Nations Unies, les adultes de plus de 60 ans représenteront plus de 20 % de la population mondiale d’ici 2050. Une estimation prudente de 15 % de ces 20 % souffrira d’arthrose symptomatique, un tiers de cette cohorte étant gravement touchée. . L’arthrose du genou (OA), communément appelée maladie dégénérative des articulations du genou, est causée par l’usure et la fatigue et la perte progressive du cartilage articulaire.

Segmentation clé :

Par type de traitement (médicaments, chirurgie, thérapie)

Par voie d’administration (orale, parentérale, autres)

Par forme posologique (comprimés, injections, autres)

Par diagnostic (tests d’imagerie, analyse des fluides articulaires, tests sanguins, autres)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres)

Par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne, autres)

Certains des principaux concurrents ou entreprises inclus dans l’étude sont

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France), Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Zydus Cadila (Inde)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

Apotex inc. (Canada)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Horizon Therapeutics PLC (Irlande)

Johnson & Johnson (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Perrigo Company plc (Irlande)

……

Impact du COVID-19 sur le marché de l’arthrose du genou

Au cours de la période projetée, le marché de l’arthrose du genou devrait être limité par l’épidémie de COVID-19. Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique. Le COVID-19, un nouveau coronavirus, a été identifié comme l’agent causal dans les cas de pneumonie. Ce virus s’est propagé rapidement dans le monde, tuant un grand nombre de personnes. Le COVID-19 a été qualifié de pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2020, et des mesures rigoureuses pour prévenir la propagation de la maladie ont été recommandées. Depuis lors, la pandémie a retardé l’expansion du secteur de la santé et perturbé la chaîne d’approvisionnement. En outre, les gouvernements de nombreux pays ont imposé des confinements à l’échelle nationale pour stopper la propagation du COVID-19. De même, les organisations de santé de nombreux pays à travers le monde éprouvaient des difficultés à poursuivre leurs activités de chaîne d’approvisionnement. La lenteur de la chaîne d’approvisionnement a pesé sur le marché de l’arthrose du genou.

Portée du marché mondial de l’arthrose du genou

Le marché de l’arthrose du genou est segmenté en fonction du type de traitement, du diagnostic, de la forme posologique, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de traitement

Médicament

Duloxétine

Acétaminophène

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Opération

Remplacement de l’articulation

Réaligner les os

Injections de lubrification

Injections de cortisone

Thérapie

Stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS)

Ergothérapie

Thérapie physique

Diagnostic

Examens d’imagerie

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

rayons X

Analyse des fluides articulaires

Tests sanguins

Les autres

Forme posologique

Comprimés

Injections

Les autres

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de l’arthrose du genou dans le monde, le marché mondial de l’arthrose du genou est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché arthrose du genou?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de l’arthrose du genou?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché de l’arthrose du genou?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Arthrose du genou?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Arthrose du genou?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Arthrose du genou?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de l’arthrose du genou auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale de l’arthrose du genou?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications de l’industrie de l’arthrose du genou?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions de l’industrie Arthrose du genou ?

Table des matières :

Aperçu du marché : Le rapport commence par cette section où une vue d’ensemble des produits et les points saillants des segments de produits et d’applications du marché mondial de l’arthrose du genou sont fournis. Les points saillants de l’étude de segmentation comprennent le prix, les revenus, les ventes, le taux de croissance des ventes et la part de marché par produit.

Concurrence par entreprise: ici, la concurrence sur le marché mondial de l’arthrose du genou est analysée, par prix, revenus, ventes et part de marché par entreprise, taux de marché, situations concurrentielles Paysage et dernières tendances, fusion, expansion, acquisition et parts de marché des meilleures entreprises.

Profils d’entreprise et données de vente : comme son nom l’indique, cette section fournit les données de vente des principaux acteurs du marché mondial de l’arthrose du genou ainsi que des informations utiles sur leur activité. Il parle de la marge brute, du prix, des revenus, des produits et de leurs spécifications, du type, des applications, des concurrents, de la base de fabrication et de l’activité principale des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’arthrose du genou.

État du marché et perspectives par région : dans cette section, le rapport traite de la marge brute, des ventes, des revenus, de la production, de la part de marché, du TCAC et de la taille du marché par région. Ici, le marché mondial de l’arthrose du genou est analysé en profondeur sur la base de régions et de pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final: cette section de l’étude de recherche montre comment différents segments d’utilisateurs finaux / d’applications contribuent au marché mondial de l’arthrose du genou.

Prévisions du marché : Ici, le rapport propose une prévision complète du marché mondial de l’arthrose du genou par produit, application et région. Il propose également des prévisions de ventes et de revenus mondiaux pour toutes les années de la période de prévision.

Constatations et conclusion de la recherche : Il s’agit de l’une des dernières sections du rapport où sont présentées les constatations des analystes et la conclusion de l’étude de recherche.

