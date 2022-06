Analyse du marché de l’apprentissage automatique 2022, taille, principaux acteurs avec part, portée du produit, développement commercial et opportunités jusqu’en 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché de l’apprentissage automatique . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché de l’apprentissage automatique .

La taille du marché mondial de l’apprentissage automatique était de 11,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’apprentissage automatique devrait atteindre 121 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

L’intelligence artificielle et d’autres technologies émergentes modifient la façon dont les industries et les gens travaillent. Ces technologies ont contribué à optimiser les chaînes d’approvisionnement, à lancer de nouveaux produits et services numériques et à transformer l’expérience client globale. Plusieurs entreprises technologiques investissent dans ce domaine pour développer des plateformes d’IA, tandis que plusieurs start-up se concentrent sur des solutions de domaine de niche. Tous ces facteurs contribueront de manière significative à la croissance du marché mondial de l’apprentissage automatique.

La technologie a ouvert la voie à de nombreuses applications dans plusieurs industries. Cette technologie est utilisée dans la publicité, principalement pour prédire le comportement des clients et aider à l’amélioration des campagnes publicitaires. Le marketing basé sur l’IA utilise une variété de modèles pour optimiser, automatiser et augmenter les données en actions. Ainsi, cela stimulera considérablement la croissance du marché mondial de l’apprentissage automatique. De plus, la technologie est utilisée dans une agence de publicité, principalement pour la sécurité, la gestion de documents et l’édition, ce qui contribuera à la croissance du marché mondial de l’apprentissage automatique au cours de la période d’étude.

L’apprentissage automatique s’est récemment étendu à de nouveaux domaines. Par exemple, l’armée américaine a l’intention d’utiliser cette technologie dans les véhicules de combat pour la maintenance prédictive. Ainsi, de telles avancées profiteront au marché. En dehors de cela, des organisations du monde entier utilisent l’apprentissage automatique pour permettre une meilleure expérience client, ce qui sera opportuniste pour les acteurs de l’industrie. Cependant, des connaissances insuffisantes liées à la technologie peuvent limiter la croissance du marché.

apprentissage automatique et l’IA ont considérablement contribué à lutter contre la pandémie de COVID-19, qui a accéléré la croissance du marché global. Les patients hospitalisés pour une maladie à coronavirus (COVID-19) sont à haut risque ; cependant, des algorithmes d’apprentissage automatique (ML) ont été utilisés pour prédire la mortalité chez les patients hospitalisés pour COVID-19. Plusieurs études ont montré que l’apprentissage automatique peut aider efficacement à lutter contre la pandémie de COVID-19 en collectant des données liées à la propagation du virus. Ainsi, ces avantages de la technologie ont façonné sa croissance pendant la pandémie de COVID-19.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la part la plus élevée du marché de l’apprentissage automatique en raison de la pénétration croissante des technologies de pointe dans tous les secteurs industriels verticaux. De plus, la hausse des investissements dans ce secteur contribuera également à la croissance du marché. Par exemple, JPMorgan Chase & Co. a investi dans Limeglass, un fournisseur d’IA, ML et NLP en 2019 dans le but d’analyser la recherche institutionnelle.

Le marché de l’apprentissage automatique en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance substantiel en raison de l’expansion croissante du commerce électronique et de l’industrie du streaming en ligne. De plus, l’adoption croissante des robots industriels, en particulier en Chine, au Japon et en Corée du Sud, contribuera également à la croissance du marché de l’apprentissage automatique.

Concurrents sur le marché

• IBM Corporation

• SAP SE

• Microsoft Corporation

• Huawei Technologies

• HCL Technologies

• Accenture Plc

• Schneider Electric

• Honeywell International

• Rockwell Automation

• Schlumberger Limited

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’apprentissage automatique se concentre sur l’application, le type de solution et la région.

Par application :

• Publicité et médias

• BFSI

• Gouvernement

• Santé

• Vente au détail

• Télécom

• Services publics

• Fabrication

Par type de solution :

• Logiciel

• Matériel

• Services

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

