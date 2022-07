Analyse du marché de l’analyse de localisation, statut et perspectives commerciales 2022-2028

Le rapport de recherche sur l’industrie mondiale du marché de l’analyse de la localisation 2022 est une étude commerciale complète sur l’état actuel de l’industrie de l’analyse de la localisation fournissant une analyse concurrentielle sous la forme de 10 profils d’entreprise ainsi que leur image et leurs spécifications de produit, la valeur de production du coût de production de la capacité et les informations de contact. un dernier rapport à The Insight Partners.

Les organisations adoptent l’analyse de localisation pour générer et analyser des informations à partir des données spatiales recueillies à l’aide de diverses sources de données, notamment des caméras, des capteurs, des sites de médias sociaux, des appareils GPS et des appareils mobiles. La croissance du marché de l’analyse de localisation a été marquée par le développement de technologies basées sur la localisation et les avantages qui y sont liés pour tous les utilisateurs potentiels. Les fournisseurs d’analyse de localisation tentent de simplifier les choses afin que les organisations puissent partager, accéder et analyser les données de localisation provenant de différentes sources de données à partir de n’importe quel emplacement distant.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

En fonction du type, le marché mondial de l’analyse de localisation est segmenté en logiciels et services.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en gestion des interventions d’urgence, gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion des actifs et des stocks, surveillance et gestion des interventions d’urgence, etc.

En fonction du type de déploiement, le marché est segmenté en déploiement cloud de déploiement sur site et déploiement hybride.

Basé sur la verticale de l’industrie, le marché est segmenté en biens de consommation et de détail, gouvernement et défense, transport et logistique, fabrication et autres.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché de l’analyse de localisation :

ALTERYX, INC.

Cisco Systems, Inc.

ESRI

Galigeo

IndoorAtlas Ltd.

NEWGROVE Limitée

Pitney Bowes inc.

Institut SAS, Inc.

Logiciel Inc

Logiciels Tibco inc.

Marché de l’analyse de localisation segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Table des matières

Introduction Points clés à retenir Méthodologie de la recherche Paysage du marché de l’analyse de localisation Marché de l’analyse de localisation – Dynamique clé du marché Marché de l’analyse de localisation – Analyse du marché mondial Marché de l’analyse de localisation – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Source Marché de l’analyse de localisation – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Nature Marché de l’analyse de localisation – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Format Marché de l’analyse de localisation – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Emballage Marché de l’analyse de localisation – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Canal de distribution Revenus et prévisions du marché de l’analyse de localisation jusqu’en 2028 – Analyse géographique Paysage de l’industrie Marché de l’analyse de localisation, profils d’entreprise clés annexe

