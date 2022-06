Analyse du marché de l’amidon de maïs par taille, tendances des parts, croissance future, tendances émergentes, perspectives qualitatives – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Amidon de maïs . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur l’amidon de maïs présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de l’amidon de maïs était de 18,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’amidon de maïs devrait atteindre 31,8 milliards de dollars d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030. .

L’amidon de maïs, également considéré comme l’amidon de maïs et la farine de maïs, est une poudre blanche, inodore et insipide développée à partir de l’endosperme blanc. L’endosperme blanc se trouve au centre d’un grain de maïs. L’amidon de maïs est sans gluten et est utilisé pour épaissir la farine dans les marinades. De plus, il est également utilisé dans l’élaboration de ragoûts, de sauces, de sauces, de glaçages et de soupes. Facteurs influençant le marché.

L’utilisation croissante de l’amidon de maïs dans l’industrie alimentaire et des boissons stimulera principalement la croissance du marché mondial de l’amidon de maïs. De plus, l’amidon de maïs est un composant essentiel dans la fabrication d’aliments transformés. En conséquence, il contribuera à la croissance du marché mondial de l’amidon de maïs au cours de la période d’étude.

En dehors de cela, l’amidon de maïs est également utilisé comme agent anti-agglomérant. Une fine couche de fécule de maïs est badigeonnée sur du fromage râpé afin de l’empêcher de coller. En conséquence, cela stimulera la demande d’amidon de maïs au cours de la période d’étude.

Les bioplastiques gagnent en popularité en raison des préoccupations environnementales croissantes. De plus, l’amidon joue un rôle essentiel dans la fabrication des bioplastiques. En conséquence, cela stimulera la croissance du marché mondial de l’amidon de maïs. Au contraire, la disponibilité d’une large gamme de substituts peut limiter la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de l’amidon de maïs. La croissance du marché est attribuée à la présence d’un grand nombre de fabricants dans la région. De plus, le taux d’emploi croissant et le style de vie trépidant des gens stimulent la demande d’aliments prêts-à-servir. En conséquence, cela alimentera la demande d’amidon de maïs pendant la période d’étude.

Le marché de l’amidon de maïs en Asie-Pacifique enregistrera également une croissance importante en raison de la croissance démographique de la région. En outre, la demande d’amidon de maïs devrait augmenter en raison de la consommation croissante d’aliments transformés. Les gouvernements prennent également des mesures cruciales pour accroître l’utilisation des bioplastiques. Ainsi, cela profitera au marché mondial de l’amidon de maïs pendant la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

Le marché a connu un impact mitigé de la pandémie de COVID-19 alors que la demande d’aliments transformés augmentait. Cependant, les perturbations de la fabrication et d’autres problèmes associés à l’importation et à l’exportation de marchandises ont entravé la demande d’amidon de maïs. En conséquence, cela a entravé la croissance du marché mondial de l’amidon de maïs.

Concurrents sur le marché

• Amica Chips

• Calbee, Inc.

• ITC Limited

• Frito-Lay, Inc.

• Kellogg Company

• Want Want Holdings Limited

• Axium Foods. Inc.

• JFC International, Inc.

• Mondelez International

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’amidon de maïs se concentre sur le type, l’utilisation finale et la région.

Par type

• Amidon natif

• Amidon modifié

• Édulcorants

Par utilisation finale

• Aliments et boissons

• Aliments pour animaux

• Papier et carton

• Autre

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

