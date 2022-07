Analyse du marché de l’administration de médicaments par voie buccale, taille, part, tendances à la hausse et recherche de nouvelles technologies jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché convaincant aide les entreprises dans tous les domaines du commerce à prendre des décisions supérieures, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Cela leur fournit également de meilleures informations sur le marché avec lesquelles ils peuvent conduire l’entreprise dans la bonne direction. Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché. Certaines de ces stratégies sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Étant donné que les entreprises peuvent obtenir des avantages extrêmes avec les différents segments couverts dans le rapport d’étude de marché, chaque élément du marché est touché.



Le marché mondial de l’administration de médicaments buccaux augmente progressivement avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. La forte demande d’administration buccale de médicaments pour faciliter l’administration des médicaments et les lancements de nouveaux produits sont les facteurs clés de la croissance du marché.

Segmentation:-

Marché mondial de l’administration de médicaments par voie buccale par indication (gestion de la douleur, arrêt du tabac, angine de poitrine, toux et autres), type (systèmes d’administration de médicaments non attachés et systèmes d’administration de médicaments bio-adhésifs), conception (type de matrice et type de réservoir), formes posologiques (formes posologiques d’adhésif buccal solide, formes posologiques d’adhésif buccal semi-solide, formes posologiques d’adhésif buccal liquide), médicaments (formulation bioadhésive orale, formulation sublinguale et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), géographie ( Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la distribution de médicaments par voie buccale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial de l’administration de médicaments par voie buccale pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux acteurs du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de l’administration de médicaments par voie buccale sont Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Pfizer Inc, Cynapsus, BioDelivery Sciences International, Inc, GlaxoSmithKline plc, MedLab, AstraZeneca, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Sanofi, Generex Biotechnology Corp, Bayer AG, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Novartis AG, Indivior PLC, Novo Nordisk A/S, NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED, Endo Pharmaceuticals Inc et bien d’autres.

Définition du marché : marché mondial de l’administration de médicaments par voie buccale

L’administration buccale de médicament est une méthode alternative d’administration orale de médicament dans laquelle le médicament est administré à travers la muqueuse buccale de la cavité buccale. Le médicament est généralement placé entre les gencives supérieures et les joues pour traiter diverses affections et maladies. De plus, l’administration buccale de médicaments est préférée par rapport à d’autres voies d’administration conventionnelles. Les médicaments délivrés par voie buccale sont conçus pour fournir une libération prolongée d’ingrédients actifs.

Selon les statistiques publiées dans Alcohol and Drug Foundation, on estime que jusqu’à 37,7% des personnes âgées de 14 ans et plus ont consommé du tabac en Australie. Ces cas croissants de consommation de nicotine où l’administration de médicaments par voie buccale est une intervention prédominante et la forte demande de nouvelles thérapies sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Facteurs de marché

L’augmentation de la demande d’administration buccale de médicaments pour faciliter l’administration des médicaments propulse la croissance du marché

La préférence croissante de l’administration buccale de médicaments par rapport à la méthode d’administration de médicaments conventionnelle agit comme un moteur du marché

L’adoption rapide de nouvelles formulations et de nouvelles formes posologiques peut stimuler la croissance du marché

L’application des dernières technologies dans l’industrie des soins de santé peut également agir comme un moteur du marché

Contraintes du marché

Les défis scientifiques et techniques majeurs pour développer les médicaments à administrer par voie buccale entraveront la croissance du marché

Le coût élevé impliqué dans la recherche et le développement d’une nouvelle formulation limite la croissance du marché

L’expiration des brevets des principaux médicaments et l’introduction de médicaments génériques de la version de marque devraient limiter la croissance de ce marché

Segmentation : marché mondial de l’administration de médicaments par voie buccale

Par indication

Gestion de la douleur

Sevrage tabagique

Angine de poitrine

Toux

Les autres

Par type

Systèmes d’administration de médicaments non attachés

Systèmes d’administration de médicaments bio-adhésifs

Intentionnellement

Type de matrice

Type de réservoir

Par formes posologiques

Formes posologiques adhésives buccales solides Comprimés buccaux Gaufrettes Pastilles

Formes posologiques adhésives buccales semi-solides Gélules Patchs buccaux Films buccaux Formes posologiques d’adhésif buccal liquide



Par les médicaments

Formulation bioadhésive orale Succinate d’hydrocartisone Hypromellose Miconazole Chlorohexidine

Formulation sublinguale Trinitrate de glycérine Les autres



Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Développements clés sur le marché :

En février 2019, Sandoz, une filiale de Novartis AG a lancé la version générique du suboxone (buprénorphine et naloxone), film sublingual pour le traitement de la dépendance aux opiacés. Le lancement de la buprénorphine et de la naloxone a élargi le portefeuille générique de la société dans le domaine thérapeutique de la psychologie

En février 2016, BioDelivery Sciences International, Inc et leur partenaire distributeur Endo Pharmaceuticals Inc ont lancé Belbuca (buprénorphine), film buccal pour le traitement de la douleur intense. Le lancement de Belbuca offre un nouveau traitement alternatif important pour les personnes souffrant de douleur chronique à travers le monde

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de l’administration de médicaments par voie buccale sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

