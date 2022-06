Analyse du marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique, taille, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 134,81 millions USD en 2021 et devrait atteindre 181,68 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,80% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Le rapport sur le marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique s’avère être le meilleur et le meilleur rapport sur le marché car il est généré avec une myriade de facteurs critiques. Pour mettre clairement le marché au centre de l’attention, les informations et analyses de marché les plus récentes ont été proposées via ce rapport. Les données de marché présentées dans le rapport aident à reconnaître les différentes opportunités de marché présentes à l’échelle internationale. Ce rapport de marché est également utile lors du lancement d’un nouveau produit ou de l’expansion de l’entreprise au niveau régional ou mondial. En outre, il considère à la fois des techniques qualitatives et quantitatives d’analyse de marché où des groupes de discussion ou des entretiens approfondis et une enquête auprès des clients ou une analyse de données secondaires ont été réalisés respectivement. Marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique

Le rapport de recherche implique six paramètres majeurs, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. L’analyse concurrentielle est l’aspect majeur de tout rapport d’étude de marché et, en comprenant cela, de nombreux points sont couverts dans le rapport, y compris le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, l’analyse de leurs compétences de base et l’élaboration d’un paysage concurrentiel pour le marché.

Analyse et taille du marché

L’adalimumab, qui a d’abord été autorisé aux États-Unis, est désormais disponible dans plus de 60 pays. Son marché au Moyen-Orient et en Afrique est consolidé, seules quelques entreprises tentant de se surpasser en matière de prix. La plupart des acteurs majeurs concentrent actuellement leurs efforts sur le développement de biosimilaires de l’adalimumab pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du psoriasis. Cela se voit dans les essais cliniques testant l’innocuité et l’efficacité des biosimilaires de l’adalimumab dans le traitement des troubles médicaux. De nombreux troubles inflammatoires chez l’adulte sont traités par l’adalimumab, notamment la rectocolite hémorragique, la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, le psoriasis en plaques et l’hidrosadénite suppurée.

Définition du marché

L’adalimumab est un médicament délivré sur ordonnance vendu sous les marques Humira et Exemptia. la polyarthrite heumatoïde, le rhumatisme psoriasique, la maladie de Crohn, le psoriasis et la colite ulcéreuse sont tous traités avec l’adalimumab. Le TNF (facteur de nécrose tumorale alpha) est généralement lié par l’adalimumab. Lorsque le TNF interagit avec les récepteurs du TBF, une réponse inflammatoire à une maladie auto-immune est déclenchée. En se liant à un TNF, l’adalimumab réduit la probabilité d’une réponse inflammatoire.

Dynamique du marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteurs

Augmentation du taux d’incidence des maladies auto-immunes

L’augmentation de l’incidence des maladies auto-immunes telles que le rhumatisme psoriasique, le psoriasis en plaques, la colite ulcéreuse, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn devrait stimuler le taux de croissance du marché. L’adalimumab est un médicament qui réduit la douleur et l’enflure tout en ralentissant la progression de l’arthrite. L’adalimumab est utilisé pour traiter l’arthrite active liée à l’enthésite, la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose, l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire et d’autres maladies auto-immunes. Parallèlement à cela, la prévalence croissante des troubles chroniques augmentera la demande du marché de l’adalimumab.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de l’adalimumab est l’augmentation des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Augmentation de l’incidence des troubles cutanés

On estime que l’incidence des troubles cutanés propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 900 millions de personnes dans le monde souffrent de problèmes de peau à tout moment. Le TNF-alpha (facteur de nécrose tumorale alpha) est un acteur essentiel du processus inflammatoire qui provoque des troubles cutanés, notamment le psoriasis. L’adalimumab cible cette protéine dans le corps. Le psoriasis est une affection cutanée qui développe des plaques rouges squameuses sur les genoux, les coudes, le tronc et le cuir chevelu. Le psoriasis est causé par une réponse immunitaire hyperactive, qui est supprimée par l’adalimumab. Selon la National Psoriasis Foundation, 125 millions de personnes dans le monde souffrent de psoriasis, ce qui représente 2 à 3 % de la population globale, ce qui alimente la croissance du marché.

En outre, les initiatives croissantes des organisations publiques et privées pour sensibiliser et la demande croissante de médicaments biosimilaires en raison de leur rapport coût-efficacité élargiront le marché de l’adalimumab. De plus, l’augmentation du nombre de personnes gériatriques et l’augmentation des cas d’infection des voies respiratoires supérieures entraîneront l’expansion du marché de l’adalimumab.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de l’adalimumab. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de l’adalimumab au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

Coût élevé ainsi que les effets secondaires associés à l’adalimumab

L’adalimumab est assez cher pour les personnes des pays à revenu faible et intermédiaire, coûtant environ 2 000 à 3 000 USD par perfusion. De plus, les effets négatifs de l’adalimumab devraient limiter l’expansion du marché. Fièvre, ganglions enflés, sueurs nocturnes, sensation générale de malaise, douleurs articulaires et musculaires, éruption cutanée, ecchymoses ou saignements faciles, et autres sont quelques-uns des effets indésirables fréquents de l’adalimumab. L’adalimumab peut également provoquer un type de lymphome mortel, ainsi que des cancers du foie, de la rate et de la moelle osseuse. Ceci est plus fréquent chez les adolescents et les jeunes hommes atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse, ce qui ralentit la croissance du marché.

D’autre part, le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement et le processus réglementaire strict lié à l’approbation des produits biosimilaires remettront en question le marché de l’adalimumab. De plus, l’expiration des brevets des médicaments freinera et entravera davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Depuis son apparition en décembre 2019, le COVID-19 Le virus s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer une urgence de santé publique. Le COVID-19, un nouveau coronavirus, a été identifié comme l’agent causal dans les cas de pneumonie. Ce virus s’est propagé rapidement dans le monde, tuant un grand nombre de personnes. Le COVID-19 a été qualifié de pandémie au Moyen-Orient et en Afrique par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2020, et des mesures rigoureuses pour prévenir la propagation de la maladie ont été recommandées. Depuis lors, la pandémie a retardé l’expansion du secteur de la santé et perturbé la chaîne d’approvisionnement. En outre, les gouvernements d’un certain nombre de pays ont imposé des confinements à l’échelle nationale afin de stopper la propagation du COVID-19. De la même manière, les organisations de santé de nombreux pays à travers le monde avaient des difficultés à poursuivre leurs activités de chaîne d’approvisionnement. Le marché de l’adalimumab a été freiné par la lenteur de la chaîne d’approvisionnement.

Développement récent

En octobre 2021, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait annoncé l’approbation du premier produit biosimilaire interchangeable pour le traitement de diverses maladies inflammatoires. La voie d’approbation des biosimilaires et interchangeables a été établie pour aider les patients souffrant de maladies graves à accéder à davantage d’options de traitement. Cyltezo est le premier anticorps monoclonal interchangeable et le deuxième médicament biosimilaire interchangeable autorisé par la FDA.

Portée du marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction de la classe de médicaments, du type, de l’indication, de la forme posologique, de la force posologique, du type de médicament, de la voie d’administration, du groupe d’âge, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Classe de drogue

Antirhumatismaux

Inhibiteurs du TNF Alfa

Les autres

Indication

La polyarthrite rhumatoïde

Spondylarthrite ankylosante

Psoriasis chronique en plaques

La maladie de Crohn

Rectocolite hémorragique

Arthrite psoriasique

Arthrite idiopathique juvénile

Hidrosadénite

Intermédiaire non infectieux

Les autres

Taper

Produits biologiques

Biosimilaires

Force posologique

40mg/0.4mlg

80mg/0.8mlg

20mg/0.2mlg

10mg/0.1mlg

Les autres

Type de médicament

De marque

Génériques

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Forme posologique

Injection

La solution

Tablette

Les autres

Tranche d’âge

Pédiatrique

Adulte

Gériatrique

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, classe de médicament, type, indication, forme posologique, dosage, type de médicament, voie d’administration, groupe d’âge, utilisateurs finaux et canal de distribution. référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Arabie saoudite domine le marché de l’adalimumab en raison du nombre croissant d’activités de recherche et développement visant à surmonter le fardeau des maladies arthritiques dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence au Moyen-Orient et en Afrique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur du produit et étendue, dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’adalimumab au Moyen-Orient et en Afrique.