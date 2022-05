Analyse du marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale par segmentation, analyse des concurrents, recherche de produits, tendances et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale était évalué à 1,82 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,77 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Ce rapport sur le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

L’acide propionique est un liquide clair à forte odeur. Il a des synonymes tels que l’acide carboxylique, le carboxyéthane, l’acide éthanecarboxylique et l’acide éthylformique, et est miscible à l’eau et à quelques solvants organiques. L’acide propionique est un produit chimique naturel que l’on trouve dans les huiles essentielles sous forme d’esters. Le monoxyde de carbone et l’éthylène sont deux matières premières importantes utilisées dans la synthèse de l’acide propionique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale sont Dow (États-Unis), BASF SE (Allemagne), Perstorp (Suède), Eastman Chemical Company (États-Unis), Niacet, A Kerry Company (États-Unis), Macco Organiques Inc. (Canada), Mitsubishi Chemical Corporation (Japon), Hawkins (États-Unis), ADDCON GmbH (Allemagne), Impextraco NV (Belgique), Kemin Industries, Inc. (États-Unis), Krishna Chemicals (Inde), Prathista Industries Limited (Inde) , OXEA GmbH (Allemagne), Merck KGaA (Allemagne), Titan Biotech (Inde), NOVUS INTERNATIONAL (États-Unis), Daicel Corporation (Japon), Celanese Corporation (États-Unis), Corbion NV (Pays-Bas) et Otto Chemie Pvt. Ltd., (Inde), entre autres.

Portée du marché mondial de l’acide propionique pour l’alimentation animale

Le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale est segmenté en fonction de la qualité, du processus et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Grade

Biotech/Analytique (haute pureté)

Technique (faible pureté)

Sur la base du grade, le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale est segmenté en biotechnologique/analytique (haute pureté) et technique (faible pureté).

Processus

Processus Oxo

Processus Reppe

Processus de sous-produit

Sur la base du processus, le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale est segmenté en processus oxo, processus reppe et processus de sous-produits.

Utilisateur final

Chimique

Agriculture

Soins de santé

Soins personnels

Aliments et boissons

Le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale est également segmenté en fonction de l’utilisateur final. L’utilisateur final est segmenté en produits chimiques, agriculture, soins de santé, soins personnels, aliments et boissons.

Analyse/aperçus régionaux du marché Acide propionique pour l’alimentation animale

Le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, qualité, processus et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe. en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili , Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Europe domine le marché de l’acide propionique pour l’alimentation animale en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû aux réglementations gouvernementales et environnementales favorables dans cette région. De plus, la demande croissante de produits de mélange d’aliments pour animaux de haute qualité stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la croissance de l’industrie pharmaceutique et des conservateurs alimentaires dans la région. En outre, l’augmentation des niveaux de revenu disponible favorisera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

