Analyse du marché de la vision industrielle par taille, part, tendances, croissance, portée future, revenus et prévisions jusqu’en 2029

Le travail minutieux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents donne les résultats d’un tel rapport de recherche premium sur le marché de la vision industrielle . Le rapport propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, des stratégies de marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Ce rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie de la vision industrielle. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation du rapport sur le marché de la vision industrielle.

Analyse et aperçu du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la vision industrielle affichera un TCAC de 6,90 % pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 19,01 milliards USD d’ici 2029.

La vision artificielle implique la capacité d’observer, d’inspecter et de scruter les performances de travail en installant une ou plusieurs caméras vidéo, des appareils électroniques grand public à signal numérique et une conversation analogique-numérique. Pour l’analyse de la sortie souhaitée, les données sont ensuite transférées vers un ordinateur. La résolution et la sensibilité sont les deux aspects importants inclus dans la vision industrielle. Pour séparer les objets, la résolution est installée et la sensibilité offre la possibilité de détecter des objets dans des environnements sombres ou peu éclairés. La vision artificielle est également appelée système de vision ou vision industrielle.

Le marché de la vision artificielle est stimulé par l’adoption croissante des interprétations logicielles dans divers renforcements, notamment les guichets automatiques et les assistants pour smartphone. La recrudescence de la demande d’inspection et d’automatisation de la qualité est un facteur majeur de croissance du marché. L’augmentation de la demande de systèmes robotiques guidés par la vision entraîne une augmentation de la demande pour le marché de la vision industrielle. D’autres facteurs importants tels que la recrudescence de la demande d’intelligence artificielle (IA) en vision artificielle et le besoin croissant d’ASIC amortiront le taux de croissance du marché de la vision artificielle.

Segmentation:

Sur la base du déploiement, le marché de la vision industrielle est segmenté en vision 1D, vision 2D et vision 3D.

Sur la base du déploiement, le marché de la vision artificielle est segmenté en système général de vision artificielle et en cellule robotique.

Sur la base de l’offre, le marché de la vision industrielle est segmenté en matériel et logiciel. La section matérielle pour le marché de la vision industrielle est encore sous-segmentée en caméra, tandis que le logiciel est désintégré en logiciel d’apprentissage en profondeur et spécifique à l’application.

Sur la base du produit, le marché de la vision industrielle est segmenté en PC et en caméra intelligente.

Sur la base de l’application, le marché de la vision industrielle est segmenté en assurance qualité et inspection, positionnement et guidage, mesure, identification et maintenance prédictive.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la vision industrielle est segmenté en automobile, électronique et semi-conducteur, électronique grand public, verre, métaux, bois et papier, produits pharmaceutiques, aliments et emballage, caoutchouc et plastique, impression, machines ou équipements, fabrication de panneaux solaires. , et textile.

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché de la vision industrielle sont :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la vision industrielle sont Baumer, MVTEC SOFTWARE GMBH, Tordivel AS, JAI A/S, Intel Corporation, Sony Corporation, KEYENCE CORPORATION, COGNEX CORPORATION, Inuitive, Teledyne FLIR LLC, Qualitas Technologies, Sick AG, Basler AG, ISRA VISION AG, Cadence Design Systems, Inc., CEVA, Inc., OMRON Corporation, Texas Instruments Incorporated., Allied Vision Technologies GmbH et Teledyne Technologies Incorporated., entre autres.

Dans le rapport sur le marché de la vision industrielle à grande échelle, les tendances du secteur ont été détaillées au niveau macro, ce qui permet de décrire le paysage du marché et les problèmes futurs probables. Ce rapport d’étude de marché effectue une analyse systématique du marché et de nombreux facteurs connexes allant des moteurs du marché, des contraintes du marché, des stratégies, de la segmentation du marché, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l’analyse concurrentielle. Le rapport analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande qui sont liés au modèle d’achat des consommateurs et, par conséquent, à la croissance et au développement du marché. Un rapport sur le marché international de la vision industrielle est également utile lors du lancement d’un nouveau produit ou de l’expansion de l’activité au niveau régional ou mondial.

Attractions du rapport sur le marché de la vision industrielle: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché de la vision industrielle aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux de la vision industrielle

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Analyse au niveau du pays

Le marché de la vision industrielle est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la vision industrielle sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de la vision industrielle

Partie 04 : Dimensionnement du marché de la vision industrielle

Partie 05 : Segmentation du marché de la vision industrielle par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

