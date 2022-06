Analyse du marché de la viande d’origine végétale, y compris la croissance, les tendances et les prévisions de 2022 à 2030

United State-Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché de la viande d’origine végétale . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et les professionnels des études de marché ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes utilisent une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT ( méthodes d’analyse), l’analyse PESTEL et l’analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché Viande d’origine végétale .

La taille du marché mondial de la viande d’origine végétale était de 4,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la viande d’origine végétale devrait atteindre 22,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,1 % au cours de la prévision. période de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial de la viande à base de plantes est susceptible d’être stimulé par l’intérêt croissant des consommateurs pour les régimes à base de plantes, ainsi que par une sensibilisation accrue aux droits des animaux par le biais de diverses organisations de protection des animaux.

La viande végétale fait de plus en plus partie d’un régime végétalien, dans lequel les gens vivent un mode de vie végétarien sans produits d’origine animale. Ainsi, la tendance croissante des aliments végétaliens stimulera la demande de viande végétale au cours de la période d’analyse.

Le soja se compose de tous les acides aminés nécessaires à la croissance et au développement humains. La capacité du soja à améliorer l’absorption d’eau, la solubilité, l’émulsification, la viscosité, l’anti-oxydation et la texture du produit final devrait augmenter la demande de produits carnés à base de plantes dans les années à venir.

L’expansion exponentielle de la viande réfrigérée à base de plantes devrait se poursuivre en raison de la croissance démographique mondiale.

Analyse d’impact de la COVID-19

L’industrie alimentaire a subi des changements substantiels pendant la pandémie de COVID-19, notamment des perturbations dans des sources d’intrants cruciales, un accès limité aux zones de production et des perturbations de la distribution des produits. Malgré ces limites, les entreprises basées sur les plantes ont pu s’adapter et continuer à se développer grâce à de nouveaux produits et à d’autres stratégies innovantes.

Les consommateurs ont été encouragés à commander des produits en ligne à la suite de l’épidémie de COVID-19, qui a entraîné des blocages. En conséquence, les grossistes se sont tournés vers les canaux de vente au détail en ligne. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits du véganisme pour la santé a entraîné une augmentation soudaine de la demande de viande végétale aux États-Unis. La demande d’aliments végétaliens riches en fibres, en vitamine C et en fer augmente également de manière significative. En conséquence, il offrira des opportunités de croissance lucratives pour le marché de la viande végétale au cours de la période d’étude.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché de la viande végétale. La croissance du marché est attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs aux risques associés à la consommation de produits à base de viande contaminés, ainsi qu’à la consommation croissante de produits à base de viande sans viande. Reconnaissant la portée potentielle de la viande végétale, les chaînes de restauration rapide prennent également des mesures cruciales pour répondre à la demande. Par exemple, Starbucks a ajouté un sandwich à base de saucisses à base de plantes à son menu de petit-déjeuner dans la plupart de ses emplacements aux États-Unis en 2020. Ainsi, de telles initiatives devraient apporter des opportunités de croissance inexploitées pour le marché de la viande à base de plantes.

Concurrents sur le marché

• Beyond Meat

• Impossible Foods Inc.

• Maple Leaf Foods (Field Roast et Maple Leaf)

• Boucherie végétarienne

• Conagra, Inc. (Gardein Protein International)

• Kellogg NA Co. (MorningStar Farms)

• Quorn

• Amy’s Kitchen , Inc.

• Tofurky

• Gold&Green Foods Ltd.

• Sunfed

• VBites Foods Limited

• Kraft Foods, Inc.

• Lightlife Foods, Inc.

• Trader Joe’s

• Yves Veggie Cuisine (The Hain-Celestial Canada, ULC)

• Marlow Foods Ltd. )

• Ojah BV

• Moving Mountains

• Eat JUST Inc.

• LikeMeat GmbH

• GoodDot

• OmniFoods

• No Evil Foods

• Aliments sensés du Dr Praeger

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la viande végétale se concentre sur la source, le type de produit, les utilisateurs finaux, le stockage et la région.

Source Outlook

• Soja

• Pois

• Blé

• Autres

Product Outlook

• Burgers

• Saucisses

• Galettes

• Nuggets, Tenders & Cutlets

• Moulu

• Autres

Type Outlook

• Poulet

• Porc

• Bœuf

• Poisson

• Autres

End-user Outlook

• Retail

• HORECA (Hôtel /Restaurant/Café)

• Perspectives de stockage

• Viande d’origine végétale réfrigérée • Viande

d’origine végétale congelée • Viande d’origine

végétale de longue conservation

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

