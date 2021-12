Analyse du marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

Une nouvelle étude de marché est publiée sur le marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord 2021 avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées par des discussions et des graphiques avec une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport met également en lumière le scénario actuel et les tendances et développements à venir qui contribuent à la croissance du marché. En outre, les principaux boomers du marché et les opportunités qui stimulent la croissance du marché sont fournis sous forme d’estimations pour le marché mondial de la vérification d’identité en Amérique du Nord jusqu’en 2027. Les auteurs du rapport sur le marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord ont accumulé une étude détaillée sur la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance , les contraintes et les opportunités.

Le rapport sur le marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord effectue des recherches et une analyse du marché pour un produit/service particulier, qui comprend une enquête sur les inclinations des clients. Il effectue l’étude des diverses capacités des clients telles que les attributs d’investissement et le potentiel d’achat. Ce rapport de marché implique les commentaires du public cible pour comprendre ses caractéristiques, ses attentes et ses exigences. Le rapport propose des stratégies nouvelles et passionnantes pour les produits à venir en déterminant la catégorie et les caractéristiques des produits que les publics cibles accepteront facilement. Le rapport d’étude de marché mondial sur la vérification d’identité en Amérique du Nord collecte des données sur le marché cible, telles que les tendances des prix, les exigences des clients, l’analyse des concurrents et d’autres détails de ce type.

Le marché de la vérification d’identité devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 9 328,02 USD. millions d’ici 2028. La demande croissante d’activités de recherche et développement agit comme un facteur majeur de la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la vérification d’identité fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et segmentation du marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord :

Sur la base des composants, le marché de la vérification d’identité est segmenté en solutions et services. En 2021, le segment des solutions détenait une part plus importante du marché de la vérification d’identité en raison de facteurs tels que le passage à la transformation numérique de diverses industries, le besoin croissant de lutter contre les violations de données et la fraude, le soutien accru du gouvernement aux lois et réglementations sur la protection des données, nécessaires pour remplir le KYC et conformité AML et facilité d’embarquement des clients ainsi que des employés.

Sur la base du type, le marché de la vérification d’identité a été segmenté en non-biométrie et biométrie. En 2021, le segment de la biométrie détenait une part plus importante du marché de la vérification d’identité en raison de facteurs tels que la pénétration croissante des smartphones dans les pays en fusion et l’utilisation croissante de l’identification par empreinte digitale, une sécurité accrue des données protégées, une sécurité d’authentification améliorée pour lutter contre les nouvelles menaces, une dépendance croissante aux technologies numériques. , amélioration de la satisfaction client et tendance à la hausse des solutions biométriques sans contact.

Sur la base du mode de déploiement, le marché de la vérification d’identité a été segmenté en local et cloud. En 2021, le segment sur site détenait une part plus importante du marché de la vérification d’identité, car le gouvernement et le secteur de la défense ainsi que diverses institutions financières préfèrent utiliser des solutions d’identité sur site, en raison des restrictions de la politique de sécurité, du partage des données et de la disponibilité du budget pour investir dans l’infrastructure.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de la vérification d’identité a été segmenté en grandes entreprises et PME. En 2021, le segment des grandes entreprises détenait une part plus importante du marché de la vérification d’identité en raison de facteurs tels que la protection contre l’augmentation des cas de blanchiment d’argent, la violation de données, le vol d’identité, le traitement sécurisé des transactions à haut risque, la conformité obligatoire à différentes réglementations et les paiements numériques protégés.

Sur la base de la verticale, le marché de la vérification d’identité a été segmenté en BFSI, gouvernement et défense, énergie et services publics, vente au détail et commerce électronique, informatique et télécommunications, soins de santé, jeux et autres. En 2021, le segment du gouvernement et de la défense détenait la plus grande part du marché de la vérification d’identité en raison de facteurs tels que le besoin important de minimiser les cybermenaces, l’adoption d’une stratégie de défense contre la fraude basée sur les risques, la réduction de la propagation de fausses informations par le biais d’identités volées, la facilité de commodité dans le processus d’intégration des agences gouvernementales et assurer la sécurité des citoyens.

Analyse au niveau du pays du marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord comprennent :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont Experian Information Solutions, Inc. (une filiale d’Experian plc), LexisNexis Risk Solutions Group, Thales Group, ZIGNSEC AB, GB Group plc (« GBG »), Precise Biometrics AB, IDEMIA, Equifax, Inc., Mitek Systems, Inc., Jumio, Acuant, Inc., TransUnion LLC, Onfido, ForgeRock, Okta, Stripe et Ping Identity, entre autres. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier, ce qui accélère également la croissance du marché de la vérification d’identité.

Par exemple,

En novembre 2020, LexisNexis Risk Solutions Group a introduit une nouvelle solution dans la suite de produits de fraude et d’identité de l’entreprise nommée LexisNexis Fraud Intelligence. Cette solution LexisNexis Fraud Intelligence aide les organisations à atténuer le risque de fraude liée aux nouveaux comptes en rassemblant les événements d’identité et l’activité des applications des consommateurs. Cela aidera l’entreprise à améliorer son offre et à se développer sur le marché.

Le partenariat, les coentreprises et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également l’avantage à l’organisation d’améliorer son offre de vérification d’identité grâce à une gamme étendue de tailles.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Revenus historiques et de l’année en cours des acteurs du marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord connexes analysés au niveau régional.

Un par un profil d’entreprise des principaux intervenants.

Analyse de la taille du marché sur la base du type de produit et du type d’utilisation finale.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le pouvoir des acheteurs et des fournisseurs pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché aide à déterminer les opportunités de marché existantes.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus de l’industrie mondiale des Marché de la vérification de l’identité en Amérique du Nord.

Le positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché.

Questions répondues dans le rapport d’étude de marché sur la vérification d’identité en Amérique du Nord :

Quels sont les principaux acteurs du marché actifs sur le marché ?

Quel serait l’impact détaillé de COVID-19 sur la taille du marché?

Quelles tendances actuelles influenceraient le marché dans les prochaines années ?

Quels sont les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités dans l’industrie du marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord?

Quelles sont les projections pour l’avenir qui pourraient aider à prendre de nouvelles mesures stratégiques ?

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

