Analyse du marché de la vaisselle jetable biodégradable par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et prévisions par 

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la vaisselle jetable biodégradable projettera un TCAC de 2,00 % pour la période de prévision 2021-2028. Le rapport de recherche s'étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises. Le rapport d'étude de marché sur la vaisselle jetable biodégradable présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l'importation et l'exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Analyse et perspectives du marché : Marché mondial de la vaisselle jetable biodégradable

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la vaisselle jetable biodégradable projettera un TCAC de 2,00 % pour la période de prévision 2021-2028. La demande mondiale croissante de produits biodégradables et durables , la sensibilisation croissante au concept de biodégradabilité et les préoccupations environnementales accrues sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché de la vaisselle jetable biodégradable.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Les produits de vaisselle jetables biodégradables sont les produits qui sont compostables et dégradables par nature. Ce sont des produits respectueux de l’environnement et contribuent à réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre.

Les préoccupations croissantes concernant l’environnement en raison de la pollution sont à l’origine de la croissance de la valeur marchande de la vaisselle jetable biodégradable. Les préoccupations croissantes concernant les effets néfastes de la vaisselle en plastique et les réglementations strictes imposées par le gouvernement sur l’utilisation du plastique déplaceront les fabricants et les consommateurs vers des solutions alternatives, ce qui, à son tour, augmentera encore la demande de vaisselle jetable biodégradable. La croissance et l’expansion du secteur du commerce électronique induiront davantage la croissance de la valeur marchande de la vaisselle jetable biodégradable.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial de la vaisselle jetable biodégradable : Huhtamäki Oyj, Pactiv LLC, Bio Futura., D&W Fine Pack, Dart Container Corporation, Ecoriti., Packnwood., Genpak, LLC, Duni Group, Vegware, Gold Plast SPA, Pappco greenware , Ecoware., Vaisselle naturelle, Novolex, BeGreenPackaging.com, Yash Pakka Limited, Dispo International., Detmold Group et WASARA Co., Ltd.

Segmentation du marché :

Le marché mondial de la vaisselle jetable biodégradable est segmenté en fonction du matériau, du type de produit, de l’application d’emballage, du canal de distribution et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des matériaux, le marché de la vaisselle jetable biodégradable est segmenté en pâtes et papiers et en bioplastiques. Le segment des bioplastiques est sous-segmenté en bioplastique à base d’amidon, acide polylactique (PLA), succinate de polybutylène (PBS), polyhydroxybutyrate (PHB) et autres.

Sur la base du type de produit, le marché de la vaisselle jetable biodégradable est segmenté en assiettes, bols et récipients, tasses et verres, plateaux et coquillages, couverts et autres. Le segment des plaques est sous-segmenté en moins de 8 pouces, 8 pouces à 12 pouces et plus de 12 pouces. Le segment des bols et des contenants est sous-segmenté en moins de 12 oz, 12 oz à 16 oz et plus de 16 oz. Le segment des tasses et verres est sous-segmenté en moins de 6 oz, 6 oz à 12 oz et plus de 12 oz.

Sur la base de l’application d’emballage, le marché de la vaisselle jetable biodégradable est segmenté en aliments et boissons. Le segment alimentaire est sous-segmenté en fruits et légumes, aliments transformés, plats cuisinés, soupes et autres. Le segment des boissons est sous-segmenté en boissons gazeuses et non gazeuses. Le segment des boissons non gazeuses est sous-segmenté en thé et café, produits laitiers et jus.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la vaisselle jetable biodégradable est segmenté en ventes indirectes et ventes directes. Le segment des ventes indirectes est sous-segmenté en grands magasins et magasins discount, hypermarché/supermarché, magasins spécialisés et ventes en ligne.