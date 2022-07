Analyse du marché de la transformation de l’acier, profils d’entreprises clés, types, applications et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de la transformation de l’acier devrait atteindre 765,81 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché connaît un intérêt accru de la part des industries de la construction, en raison de propriétés telles qu’une grande flexibilité, une haute résistance, une nature anticorrosion et une capacité de soudage élevée. De plus, les composants d’alliage, par exemple le manganèse, le nickel et le chrome, sont ajoutés au fer métallique pendant le traitement pour améliorer la qualité qui détermine profondément la croissance du marché, stimulant le besoin de produire plus de produits. Cependant, la variation des taux de matières premières, entraînant la nécessité d’explorer et d’adopter d’autres matériaux comme substitut pour réduire le coût global de l’opération et, par conséquent, entravera la demande du marché de la transformation de l’acier.

L’urbanisation rapide a changé le mode de vie des individus et, par conséquent, a élargi l’omniprésence des secteurs de la construction et de l’automobile sur un large aspect ; donc, augmentant la demande pour le produit du marché. En outre, l’existence d’un cadre réglementaire strict concernant la production et la transformation des matières premières, provoquant un ralentissement financier dans certaines régions, peut affecter la manutention globale, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

Le marché est soutenu par le ministère des Industries lourdes et des entreprises publiques, le Département du commerce (Commerce) et la Commission du commerce international (ITC) du gouvernement indien, car le marché de la transformation en Inde est le principal contributeur à l’ensemble du secteur manufacturier. , créant ainsi une demande pour le produit sur le marché. Le gouvernement indien a mis en place une politique de recyclage de la ferraille d’acier pour mettre en place un système visant à encourager et à faire progresser la fondation de centres de mise au rebut des métaux en Inde pour le traitement scientifique et la réutilisation. De plus, d’autres pays, tels que la Chine, le Japon et les États-Unis, sont également soutenus par leur gouvernement respectif, ce qui les aide à conserver leur position sur le marché et à augmenter le potentiel d’augmentation des dépenses dans le secteur de la transformation. Reprise des activités après la pandémie de Covid-19, La Chine a annoncé une augmentation des remises à l’exportation pour les produits laminés à froid, entre autres, de 10 % à 13 % actuellement pour une variété de produits. Cela peut inciter les fabricants indiens à rechercher des tarifs frontaliers plus élevés sur les importations. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de l’augmentation de l’utilisation de la transformation de l’acier.

Paysage concurrentiel :

Ansteel Group Corporation Limitée

Maanshan Iron & Steel Company Limited

Groupe Riva

Shandong Iron & Steel Group Co. Ltd

Groupe HBIS

L’impact du COVID-19 :

Alors que la crise du COVID-19 s’aggrave, les fabricants modifient rapidement leurs pratiques et leurs priorités d’achat pour répondre à la demande requise d’une pandémie, ce qui a réduit le besoin de transformation sur le marché. Dans quelques mois, il y aura une série de chocs positifs et négatifs, à mesure que les fabricants et leurs fournisseurs répondront aux besoins changeants des fournisseurs. Avec une situation mondiale malheureuse, les économies dépendantes des exportations de nombreuses régions semblent vulnérables. Les marchés mondiaux de la transformation sont remodelés par les effets de cette pandémie, certains fournisseurs fermant ou réduisant leur production, en raison d’un manque de demande du marché en aval. Alors que certains voient leur production suspendue par les gouvernements de leurs pays respectifs par mesure de précaution pour lutter contre la propagation du virus. Dans certaines régions, les marchés se concentrent sur une plus grande localisation, en examinant la gravité de l’épidémie et les actions qui en découlent par les autorités nationales individuelles. Dans ces circonstances, les conditions de marché dans les régions d’Asie-Pacifique ont été très fluides, déclinant chaque semaine, ce qui rend difficile sa stabilisation.

Further key findings from the report suggest

Carbon Steel generated a revenue of USD 367.12 billion in 2019 and expected to grow with a CAGR of 2.1% in the forecast period, owing to its superior fundamental characteristics, thereby utilized in the development of building streets, railroads, tracks, scaffolds, and many other applications.

The hot-rolled method is expected to grow with a CAGR of 2.1% in the forecasted period, owing to its highly elastic properties, which can be used to form the product of different shapes and sizes, apt for a variety of applications.

The construction sector is the major contributor to the market. The construction sector of the Asia Pacific region is the major shareholder of the market and held around 24.0% of the market in the year 2029.

The Asia Pacific dominated the market in 2019. The consistent focus of the region on cost-effective and innovative procedures adopted in the area is driving the market. The Asia Pacific region held approximately 58.0% of the market, followed by Europe, which contains around 19.0% market in the year 2019.

For the purpose of this report, Reports and Data have segmented into the global Steel Processing market on the basis of steel type, method, application, and region:

Steel Type Outlook (Volume, Kilo Tons; 2017-2027) (Revenue, USD Billion; 2017-2027)

Alloy Steel

Carbon Steel

Others

Method Outlook (Volume, Kilo Tons; 2017-2027) (Revenue, USD Billion; 2017-2027)

Cold Rolled Method

Hot Rolled Method

Application Outlook (Volume, Kilo Tons; 2017-2027) (Revenue, USD Billion; 2017-2027)

Construction

Shipping

Energy

Automotive

Packaging

Consumer Appliances Industry

Others

Regional Outlook (Volume, Kilo Tons; 2017-2027) (Revenue, USD Billion; 2017-2027)

North America

Europe

Asia Pacific

MEA

Latin America

