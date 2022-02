Analyse du marché de la thérapie par particules par taille 2021 – Stratégies de développement des entreprises, facteurs clés de croissance et prévisions d’analyse de la plus grande part de l’industrie jusqu’en 2028

Le marché mondial de la thérapie par particules devrait passer de sa valeur initiale estimée de 865,0 millions USD en 2022-2029 à une valeur estimée de 1 787,8 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’adoption croissante des cyclotrons et aux progrès technologiques de ces systèmes.

Facteurs de marché

L’adoption croissante de la thérapie par particules dans les essais cliniques et les activités de recherche a augmenté la demande du marché de la thérapie par particules

L’augmentation des cas de cancer agit également comme un moteur majeur du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé de la thérapie par particules agit comme une contrainte majeure pour le marché

Le manque de sensibilisation à ces thérapies peut entraver la croissance du marché

Par géographie :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Focus Est et Afrique

Segmentation : marché mondial de la thérapie par particules

Par type

Protonthérapie

Thérapie par ions lourds

Par produit et service

Cyclotrons

Synchrotrons

Synchrocyclotrons

Par système

Systèmes multi-pièces

Systèmes à une seule pièce

Par type de cancer

Cancer pédiatrique

Cancer de la prostate

Cancer du sein

Cancer du poumon

Cancer de la tête et du cou

Autres cancers

Lymphome

Sarcome

Cancer de la colonne vertébrale

Cancer du pancréas

Cancer du cerveau

Cancer secondaire/récidivant

Cancer gastro-intestinal,

Autres

Par demande

Demandes de traitement

Demandes de recherche

Conduite des acteurs clés :

Parmi les principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial de la thérapie par particules, on compte Advanced Oncotherapy, IBA Worldwide, Accuray Incorporated, Brainlab, Elekta AB, Panacea, Shinva Medical Instrument Co. Ltd, xstrahl, Danfysik A/S, Hitachi Ltd., Mevion. Medical Systems, Optivus Proton Therapy Inc., ProTom International, Provision Healthcare, Sumitomo Heavy Industries Ltd., Varian Medical Systems Inc., SAH Global LLC, Mitsubishi Electric Corporation, Koninklijke Philips NV et PTW Freiburg GmbH.

