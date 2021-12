Analyse du marché de la thérapie du cancer du poumon en Asie-Pacifique par applications, technologies émergentes, dernières innovations, principales tendances, demande croissante et opportunités futures jusqu’en 2028

Le summum de ce rapport a été généré en gardant à l’esprit tous les besoins des entreprises pour une croissance commerciale réussie. De plus, le statut du marché aux niveaux mondial et régional est fourni par le biais de ce rapport, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le vaste marché. Cette information a une importance immense pour conduire une entreprise vers le succès. Les entreprises dépendent fortement des différents segments impliqués dans le rapport d’étude de marché, car il offre de meilleures informations pour conduire l’entreprise sur la bonne voie. Par conséquent, un excellent rapport est une excellente source qui implique des données de marché axées sur le client, de pointe et dignes de confiance.



Le cancer du poumon est un type de cancer qui diminue l’efficacité des poumons à fournir de l’oxygène à la circulation sanguine. Il s’agit de l’une des formes les plus répandues de cancer qui représente les taux de mortalité les plus élevés. Le cancer du poumon peut être classé comme une croissance incontrôlée de cellules dans les poumons. La principale cause de cancer du poumon est la pipe, la cigarette, le cigare et l’exposition à l’amiante. Près de 80,0% du total des cancers du poumon sont des cancers du poumon non à petites cellules. Ce type de cancer se distingue par sa taille telle qu’on l’observe au microscope. Les symptômes les plus courants du cancer du poumon sont la toux, la perte de poids, les douleurs thoraciques et l’essoufflement. Les cancers du poumon peuvent être traités par divers types de thérapies comme les vaccins, la radiothérapie, la chimiothérapie et les immunothérapies.

Analyse d’impact COVID-19 :

Le rapport cherche à suivre l’évolution des voies de croissance du marché et à publier une crise médicale dans une section exclusive publiant une analyse de l’impact de COVID-19 sur le marché. La nouvelle analyse de la pandémie de COVID-19 fournit une évaluation claire de l’impact sur le marché et de la volatilité attendue du marché au cours de la période de prévision. Divers facteurs pouvant affecter la dynamique générale du marché au cours de la période de prévision (2021-2028), y compris les tendances actuelles, les opportunités de croissance, les facteurs limitatifs, etc., sont discutés en détail dans cette étude de marché.

Principaux concurrents clés :

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Takeda Pharmaceutical Company Limited, ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Eli Lilly and Company., AstraZeneca, Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co. ., Inc., CELGENE CORPORATION, AMGEN INC., Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., Pfizer Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., ALLERGAN, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Bristol-Myers Squibb Company, GlaxoSmithKline plc., Astellas Pharma Inc., Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. et bien d’autres.

Segmentation :

Par type de cancer (cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs médiastinales, mésothéliome, tumeurs de la paroi thoracique)

Type de molécule (petites molécules, produits biologiques)

Classe de médicaments (agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs d’EGFR, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs multikinases, autres)

Type de traitement (chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, autres)

Type de thérapie (thérapie médicamenteuse unique, thérapie combinée)

Utilisateur final (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres)

Quelques points majeurs dans la table des matières :

Chapitre 1. Présentation du rapport

Chapitre 2. Tendances de la croissance mondiale

Chapitre 3. Part de marché par les principaux acteurs

Chapitre 4. Répartition des données par type et application

Chapitre 5. Marché par utilisateurs finaux/application

Chapitre 6. Éclosion de COVID-19: impact sur l’industrie du marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique

Chapitre 7. Analyse des opportunités dans la crise de Covid-19

Chapitre 9. Force motrice du marché

Quelques offres de rapports notables :

– Nous vous fournirons une analyse de la mesure dans laquelle ce rapport d’étude de marché acquiert des caractéristiques commerciales ainsi que des exemples ou des instances d’informations qui vous aident à mieux le comprendre.

– Nous vous aiderons également à identifier les termes et conditions habituels/standards, tels que les offres, la valeur, la garantie et autres.

– En outre, ce rapport vous aidera à identifier les tendances pour prévoir les taux de croissance.

– Le rapport analysé prévoira la tendance générale de l’offre et de la demande.

Lancement de produit

En décembre 2018, le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (JMHLW) a approuvé le Keytruda pour les utilisations étendues dans le CPNPC avancé, récurrent ou non résécable, l’un avec le mélanome malin, et également comme nouvelle indication dans les tumeurs solides à haute instabilité microsatellite. Cela contribuerait à renforcer la position de l’entreprise au Japon.

En octobre 2018, Bristol-Myers Squibb et Compugen (Canada) ont conclu une collaboration clinique pour l’évaluation d’un schéma thérapeutique dans les tumeurs solides avancées. Cela aidera l’entreprise à renforcer sa présence sur le marché.

En avril 2018, F. Hoffmann-La Roche Ltd a lancé Tecentriq en Inde, qui peut être utilisé pour deux types de cancers : le carcinome urothélial et le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC). Cela permettra à l’entreprise d’étendre son marché sur le marché indien.

Questions clés répondues dans ce rapport de marché

Quelle était la taille du marché en 2021 ? Comment est l’état actuel du marché? Quel sera l’état du marché au cours de la période de prévision ? Quels sont les mouvements ou les actions des acteurs clés ? Quelle région est au plus haut niveau sur le marché mondial ? Comment l’analyse concurrentielle du marché est-elle incluse? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché ? Quelle sera la position du marché au cours de la période de prévision 2021-2028 ? Quelle sera la taille du marché en 2021 et quel sera le taux de croissance ? Quelles sont les principales tendances du marché ? Qu’est-ce qui motive ce marché? Quels sont les défis pour la croissance du marché? Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché ? Quelles sont les opportunités de marché et les menaces du marché auxquelles sont confrontés les principaux fournisseurs ? Quelles sont les nouveautés du marché ?

Points clés à analyser dans le rapport

Principales tendances du marché

Acteurs et marques majeurs

Moteurs et contraintes du marché

Taille du marché historique et actuel et projection jusqu’en 2028

Les principaux acteurs de cette industrie, leurs portefeuilles de produits et leurs stratégies clés

Développements clés sur le marché

Lancements de produits par les meilleurs acteurs et marques

Volume du marché

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Les défis de la croissance du marché

Les défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants

L’analyse du marché donne les indications suivantes :