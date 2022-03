Analyse du marché de la téléradiologie 2021, demande, croissance, tendances technologiques, principales conclusions et prévisions d’ici 2028 | ONRAD Groupe Agfa-Gevaert Radiologie Virtuelle

Le marché de la téléradiologie devrait connaître une croissance du marché à un taux de 18,7 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la téléradiologie fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de l’adoption de solutions basées sur le cloud accélère la croissance du marché de la téléradiologie.

Le marché de la téléradiologie peut être considéré comme une branche de la télémédecine qui comprend la transmission d’images radiologiques et de données connexes d’un point à un autre à des fins de consultation et de diagnostic. Il s’agit d’une technologie progressive qui s’est développée en raison du déséquilibre entre le besoin et la disponibilité des services de diagnostic.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial de la téléradiologie au cours de la période de prévision sont l’augmentation de la population âgée et l’augmentation suivante de l’incidence des maladies associées. En outre, les avantages présentés par la téléradiologie et la pénurie de radiologues qualifiés devraient en outre propulser la croissance du marché de la téléradiologie. De plus, les remboursements et le fardeau réglementaire croissant devraient en outre amortir la croissance du marché de la téléradiologie. D’autre part, la hausse du prix de la technologie devrait encore entraver la croissance du marché de la téléradiologie au cours de la période.

Segmentation globale du marché Téléradiologie :

Par type de produit (rayons X, tomographie composée, ultrasons, imagerie nucléaire, imagerie par résonance magnétique)

Application (Télé-Diagnostic, Télé-Consultation, Télé-Suivi)

Catégorie (Matériel, Logiciel)

Utilisation finale (hôpitaux, cliniques de radiologie, centres d’imagerie ambulatoire, autres)

Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché de la téléradiologie:

Radiologie Everlight

Diagnostic global

ONRAD

Groupe Agfa-Gevaert

Radiologie virtuelle

Télédiagnostic HealthWatch

USARAD Holdings

RamSoft

4 voies Santé

Cybernet Médical

Sectra AB

Électronique Nexsys

Royal Philips SA

Société Cerner

Siemens

McKesson Corporation

Société FUJIFILM

Mednax Services

Carestream Santé

Nautilus médical

Table des matières:

1. Aperçu du marché mondial de la téléradiologie

2. Impact économique sur l’industrie

3. Concurrence des fabricants

4. Production, revenus (valeur) par région

5. Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

6. Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

7. Marché par application

8. Analyse des coûts de fabrication

9. Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10. Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11. Analyse des facteurs d’effet de marché

12. Prévisions du marché

13. Annexe

Ce Téléradiologie Le rapport fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les stratégies analyse de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la téléradiologie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Scénario de marché de la téléradiologie

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la téléradiologie se développe en raison de certains paramètres tels que l’augmentation des procédures d’imagerie ainsi que l’augmentation des activités de R&D et le développement technologique dans la technologie numérique. Certains facteurs tels que la pénurie de radiologues qualifiés et la faible disponibilité des réseaux à large bande freineront le marché de la téléradiologie au cours de la période de prévision 2022-2029.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché de la téléradiologie ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance en Amérique du Nord, en raison de la prévalence des maladies chroniques, de l’augmentation de la population et de la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région.

Portée du marché de la téléradiologie et taille du marché

Le marché de la téléradiologie est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de la catégorie et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché de la téléradiologie est segmenté en rayons X, tomographie composée, ultrasons, imagerie nucléaire et imagerie par résonance magnétique.

Sur la base des applications, le marché de la téléradiologie est segmenté en télédiagnostic, téléconsultation et télésurveillance.

Sur la base de la catégorie, le marché de la téléradiologie est segmenté en matériel et logiciel.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la téléradiologie est segmenté en hôpitaux, cliniques de radiologie, centres d’imagerie ambulatoire et autres.

Toutes les analyses par pays du marché de la téléradiologie sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de la catégorie, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en matériel, logiciel, télécommunications et réseau. Sur la base de la modalité, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en rayons X, tomographie informatisée (CT), échographie, imagerie par résonance magnétique (IRM), imagerie nucléaire, écho cardiaque et mammographie. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et centres de radiologie.

Le rapport d’étude de marché de la téléradiologie met à disposition les détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie associée. L’étude de marché réalisée dans ce rapport analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, ainsi que les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs de cette industrie. Deplus, les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévaluées précisément dans ce rapport.

