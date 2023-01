Analyse du marché de la tasse , taille, part, scénario actuel et perspectives d’avenir

« Marché mondial des tasses »le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché Mug présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur la tasse. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport Mug aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des mugs était évalué à 21,39 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 44,21 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 9,50 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de la production et le comportement des consommateurs.

Définition du marché

Une tasse est un type de tasse utilisée pour boire des boissons chaudes comme du café, du chocolat chaud ou du thé. La tasse a généralement des poignées et tient plus fluide que les autres styles de tasse. Une tasse est un type de récipient à boisson moins formel qui n’est généralement pas utilisé dans des contextes formels où une tasse de thé ou de café est préférée.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (verre renforcé, porcelaine véritable, émail vitrifié, acier inoxydable, plastique, autres), application (tasse à raser, tasse Tiki, tasse de voyage, tasse thermochromique, tasse puzzle, tasse d’amusement, autres), canal de distribution (en ligne, hors ligne), Utilisation finale (ménage, bureau, banlieue, sport, autres), capacité (399 ml, 400-749 ml, plus de 750 ml) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Caribou Coffee Company (États-Unis), De’Longhi Appliances Srl (Italie), Epoca International, Inc. (États-Unis), Hamilton Housewares Pvt. Ltd (États-Unis), HANOWA et SWISS MILITARY (Suisse), Ignite USA, LLC (États-Unis), Keurig Dr Pepper, (France), SharkNinja Operating LLC (Inde), Thermos LLC (États-Unis), Zojirushi America Corporation (États-Unis) Opportunités Les avancées technologiques en ligne avec cette tendance pourraient permettre aux fabricants de réaliser des gains significatifs

Le nombre croissant de détaillants de commerce électronique, ainsi que les développements d’appareils de nouvelle génération

Dynamique du marché mondial des tasses

Conducteurs

Diverses commodités offertes aux clients

De nombreux fabricants s’efforcent de rendre leurs produits plus durables et durables. La plupart des mugs passent au lave-vaisselle et peuvent être lavés sans intervention humaine. La tasse empêche la condensation, ce qui garde les objets autour de vous au sec. La mousse personnalisée ou le vide dans la tasse gardent les boissons chaudes ou froides. Les mugs sont moins chers que les grandes bouteilles sous vide. La plupart des tasses de voyage en plastique et en verre vont au micro-ondes, ce qui permet aux clients de chauffer directement leur boisson.

Les progrès rapides des produits pour plus de commodité et sans danger pour l’environnement

La population urbaine croissante a contribué à l’utilisation de la tasse. Les préférences alimentaires des individus ont changé en raison de leur mode de vie trépidant, et ils préfèrent boire et manger en voyage. Les gens sont de plus en plus soucieux de l’environnement et se tournent vers les mugs réutilisables. Ces tasses peuvent être réutilisées après le lavage, réduisant ainsi les déchets dégradables et non dégradables.

En outre, l’introduction de nouvelles formes et tailles et de nouvelles fonctionnalités pour une meilleure convivialité devrait stimuler le marché. La préférence croissante des consommateurs pour le commerce électronique alimente la croissance de la tasse.

Occasion

Les avancées technologiques conformes à cette tendance pourraient permettre aux fabricants de réaliser des gains significatifs au cours de la période de prévision. En outre, les organismes de réglementation devraient envisager un tel portefeuille dans l’industrie, ce qui pourrait stimuler le taux de croissance actuel. Le nombre croissant de détaillants de commerce électronique, ainsi que les développements d’appareils de nouvelle génération pour une commodité accrue des consommateurs, la connectivité et les fonctionnalités d’économie d’énergie, sont susceptibles de présenter un paysage de croissance potentiel.

Contraintes

Cependant, la tasse présente certains inconvénients qui peuvent affecter sa popularité. Certaines tasses en acier inoxydable peuvent avoir un goût métallique, en particulier après les premières utilisations. L’acier inoxydable absorbe également les particules liquides, ce qui peut laisser un goût persistant dans la bouteille et se transférer dans d’autres liquides. Certains fabricants incluent du BPA dans leur tasse en plastique, ce qui peut entraîner le cancer et d’autres problèmes de santé. De nombreuses entreprises garantissent que la tasse qu’elles produisent est exempte de BPA, mais certains risques subsistent.

Ce rapport sur le marché de la tasse fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des mugs, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Au salon des articles ménagers Ambiente à Messe Frankfurt en mars 2020, Pasabahce a lancé une nouvelle gamme de produits comprenant les gobelets Napa, la collection Veneto de cinq verres différents, la collection Elysia, la collection Highness, Timeless et Amber, les verres à thé Miss et Estrella, entre autres. Ce nouveau lancement de produit permettrait à l’entreprise d’élargir son portefeuille déjà existant de produits pour boissons tout en augmentant ses ventes.

Steelite International a acquis William Edwards Limited, une entreprise qui fabrique des collections de vaisselle en porcelaine fine, en mars 2020. Cette acquisition stratégique permettrait à l’entreprise d’élargir son offre de produits existante et de renforcer sa position sur le marché mondial.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des tasses:

Caribou Coffee Company (États-Unis)

De’Longhi Appliances Srl (Italie)

Epoca International, Inc. (États-Unis)

Articles ménagers Hamilton Pvt. Ltd (États-Unis)

HANOWA et SWISS MILITARY (Suisse)

Ignite USA, LLC (États-Unis)

Keurig Dr Pepper, (France)

SharkNinja Operating LLC (Inde)

Thermos LLC (États-Unis)

Zojirushi America Corporation (États-Unis)

Segmentation du marché :

Le marché des mugs est segmenté en fonction du type, du canal de distribution, de l’utilisation finale, de la capacité et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Verre renforcé

Véritable Porcelaine

Émail vitrifié

Acier inoxydable

Plastique

Autres

Application

Rasage Tasse

Tasse Tiki

Tasse de voyage

Mug thermochromique

Tasse casse-tête

Tasse d’amusement

Autres

Utilisation finale

Ménage

Bureau

Banlieusard

sport

Autres

Capacité

399ml

400-749 ml

Plus de 750 ml

Canal de distribution

En ligne

Hors ligne

Analyse / aperçus régionaux du marché de la tasse

Le marché de la tasse est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, canal de distribution, utilisation finale, capacité et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des mugs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord détient une part de marché considérable et devrait connaître une croissance rapide dans les années à venir. Le pouvoir d’achat des consommateurs devrait accélérer la croissance du marché nord-américain au cours des prochaines années. De même, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante des économies émergentes, tirée par la hausse du revenu disponible et l’amélioration des modes de vie, devrait offrir aux acteurs du marché des opportunités de croissance potentielles dans les années à venir. En raison de ces facteurs, cette région devrait connaître une croissance rapide dans un proche avenir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Mug?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la tasse?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Mug?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Mug?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Tasse auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Tasse?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

