Analyse du marché de la sécurité physique en Amérique du Nord, principaux acteurs de l’industrie, tendances récentes, croissance potentielle, demande et prévisions d’ici 2029

Le système de sécurité physique contribue à améliorer les niveaux de sécurité en offrant une protection contre les actions physiques qui peuvent endommager ou causer de graves pertes aux organisations. Les actions physiques comprennent les catastrophes naturelles, les cambriolages, le terrorisme, le vol, les incendies de vandalisme et les inondations des réseaux, du matériel, du personnel et des données. La sécurité physique détecte et dissuade les intrus et les agresseurs et contribue également à prévenir les accidents et les événements naturels qui peuvent endommager les biens, les locaux, les personnes et autres.

Certains des facteurs qui stimulent le marché augmentent la demande de protection contre le terrorisme et la criminalité, les solutions de sécurité basées sur IP pour la surveillance. Cependant, l’invasion de la vie privée est un facteur qui entrave la croissance du marché.

Le marché de la sécurité physique en Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC sain de 10,9 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Segmentation : marché de la sécurité physique en Amérique du Nord

Le marché de la sécurité physique en Amérique du Nord est segmenté en quatre segments notables qui sont basés sur la base du composant, du type de déploiement, de la taille de l’organisation et de la verticale.

Sur la base du type, le marché est segmenté en système et services. En juin 2019, AxxonSoft, un développeur de système de sécurité a présenté une nouvelle version de l’Axxon Next. La nouvelle version 4.3.2 de la plate-forme Axxon Next améliorera l’analyse vidéo et d’autres fonctionnalités telles que la vue panoramique multi-caméras, la recherche dans les séquences vidéo et d’autres dans la plate-forme. La société augmentera son support client et son service grâce à cette nouvelle version ainsi que l’amélioration de l’expérience utilisateur.

Sur la base du type de déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site. En mai 2019, Siemens building technologies, une division du groupe, a formé le partenariat avec TÜV SÜD. La société renforcera son portefeuille de produits pour la gamme de produits de sécurité et de sûreté numériques. Le TUV SUD apportera son expertise pour développer les nouveaux produits pour la sécurité, la sécurité numérique et la sécurité physique.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché est segmenté en grande organisation et petite et moyenne organisation. En avril 2019, Qognify, un fournisseur de technologie de sécurité physique pour les entreprises, a dévoilé son portefeuille de produits élargi. Les produits sont conçus après l’acquisition de deux sociétés : SeeTec GmbH et On-Net Surveillance Systems, Inc. (OnSSI). Cela a été fait afin d’améliorer le support et le service pour le client afin qu’il puisse les satisfaire dans le monde entier. Cela les aidera également à étendre sa technologie, son canal réseau ainsi que ses partenaires de caméras.

Sur la base de la verticale, le marché est segmenté en informatique et télécommunications, banque, services financiers et assurance (BFSI), fabrication, vente au détail, gouvernement et défense, transport et logistique, services publics et énergie, soins de santé, industrie, commerce, résidentiel, autres . En avril 2019, Saab a publié la nouvelle version du système de gestion de la sécurité physique oneview tel que OneView 4. La nouvelle version est mise en évidence pour trois fonctionnalités principales telles que le système de systèmes de contrôle à distance, la visualisation des données du tableau de bord pour la mesure des performances et de la planification, et le détenu et le suivi des actifs. La société attirera davantage de clients grâce à une nouvelle version et fournira la solution améliorée aux clients.



Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la sécurité physique en Amérique du Nord comprennent :

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont ADT, Bosch Security Systems, Inc., Honeywell International, Inc., Pelco Corporate, G4S plc, Kastle system, Axis Communications, AB Johnson Controls, Bold Group, AxxonSoft, Qognify Ltd., CNL Software, STANLEY Convergent Security Solutions, Inc., HEXAGON, Network Harbor, Siemens, AlertEnterprise, Nanodems, ProTech Security, HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB, Genetec Inc., Aventura Technologies, Inc., Saab AB et entre autres.

