Analyse du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels par perspectives futures, facteurs de développement, applications et croissance des entreprises

La sécurité des systèmes de contrôle industriels permet aux professionnels du secteur de renforcer et d’améliorer la cybersécurité de leurs systèmes contrôlés par ordinateur. Ces systèmes sont principalement constitués d’appareils et de réseaux utilisés pour faire fonctionner et automatiser divers processus industriels. Selon le type d’industrie, chaque système de contrôle industriel fonctionne et gère les fonctions différemment et efficacement. La demande croissante de sécurité des systèmes industriels est principalement due à leur efficacité et à leur fiabilité accrue. De plus, la tendance à la hausse de l’interconnectivité dans la sécurité des systèmes de contrôle industriels offre également une opportunité lucrative pour l’expansion du marché.

Le rapport considère le COVID-19 comme un contributeur clé du scénario de marché modifié dynamiquement. Le rapport couvre une analyse complète de l’impact de la crise sanitaire mondiale sur la croissance globale du marché. En outre, le rapport couvre l’ impact actuel et futur de la crise du COVID-19 sur le marché et ses segments clés.

Quelques points saillants du rapport Le

segment des services de sécurité gérés représentait la deuxième plus grande part de revenus en 2021. À mesure que les entreprises se développent et se font concurrence, protégez les terminaux, les actifs et les données contre l’exfiltration , violation ou autres menaces de cybersécurité devient de plus en plus importante. La complexité du paysage de la sécurité a considérablement augmenté ces dernières années. En conséquence, de nombreuses entreprises cherchent désormais à externaliser tout ou partie de leurs fonctions de cybersécurité auprès d’un fournisseur de sécurité réputé. Les services de sécurité gérés sont un modèle de service ou une capacité que les fournisseurs de services de cybersécurité proposent pour surveiller et gérer les dispositifs de sécurité, les systèmes et même les applications Software-as-a-Service (SaaS). Un fournisseur de services de sécurité gérés assure la surveillance et la gestion de la sécurité 24 heures sur 24.

Le pare-feu est un logiciel ou un micrologiciel utilisé pour empêcher l’accès non autorisé à un réseau. Il inspecte minutieusement le trafic entrant et sortant en utilisant un ensemble de règles pour identifier et bloquer les menaces. Les pare-feu sont importants car ils servent de base à la sécurité du réseau dans l’informatique moderne. La plupart des appareils utilisent des pare-feu pour atténuer les menaces et également pour inspecter le trafic. Les avantages susmentionnés incitent les entreprises modernes à les intégrer dans leur stratégie de gestion des informations et des événements de sécurité avec d’autres dispositifs de sécurité.

Le rapport mondial sur la sécurité des systèmes de contrôle industriels est une étude panoramique du marché global de la sécurité des systèmes de contrôle industriels publiée par Emergen Research et couvre une analyse approfondie des avancées technologiques et des développements de produits sur le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels. Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie de la sécurité des systèmes de contrôle industriels.

Principaux avantages du rapport :

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter

Analyse approfondie sur 8 ans du marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriels

Compréhension critique des segments de marché clés

Analyse complète des moteurs, des contraintes, des tendances et des opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage approfondi de l’entreprise

Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Le rapport est une étude d’investigation des développements technologiques et des avancées des produits, ainsi qu’une analyse régionale pour chaque produit et application proposés sur le marché. L’objectif fondamental du rapport est de donner un aperçu du fonctionnement de l’industrie de la sécurité des systèmes de contrôle industriels. Il fournit une vision précise et stratégique du marché avec une évaluation approfondie des segments et sous-segments du marché. Il offre une vue panoramique de l’industrie pour offrir une compréhension plus approfondie de l’industrie mondiale.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriel sur la base du type de sécurité , service, solution et région :

Type de sécurité Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) réseau d’applications données terminaison



(Revenus, milliards USD ; 2019-2030) réponse aux incidents Services Assistance et maintenance des sécurité gérés Consultation et formationet développement



Perspectives de la solution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) identités et des accès Solution de déni de service distribué Pare Gestion unifiée des menaces Antivirus/Anti-Malware Chiffrement SCADA Virtualisation Sécurité Sécurité Gestion des informations et des événements Détection et prévention des intrusions Prévention des de données Autres



pertesle rapport étudie plus en détail les principales entreprises opérant dans l’industrie et leurs profils d’entreprise, leur portefeuille de produits o, les stratégies d’expansion et les alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et les coentreprises, entre autres. Il offre également un aperçu de leur portée sur le marché et de leur position mondiale, ainsi que des faits saillants sur leurs réalisations et leur situation financière.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels sont :

BAE Systems, Cisco, Honeywell International Inc., Claroty, CyberArk Software Ltd., Airbus, Palo Alto Networks, Sophos Ltd., ABB et Tenable, Inc.

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modes de production et de consommation, l’importation/exportation , le rapport offre/demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché, et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les régions clés du marché comprennent :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

Europe

o Royaume-Uni

o Italie

o Allemagne

o France

o Reste de l’UE

Asie-Pacifique

o Inde

o Japon

o Chine

o Corée du Sud

o Australie

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Chili

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o du MEA

questions clés

Quels sont les principaux acteurs de l’industrie de la sécurité des systèmes de contrôle industriels ?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications de la sécurité des systèmes de contrôle industriels ?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

